Hřib (Piráti): Slova pana prezidenta naději vzbuzují

02.01.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novoročnímu projevu prezidenta Petra P!avla

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Vážím si spojujících slov prezidenta Petra Pavla v jeho novoročním projevu. Přestože je v dnešní době někdy velmi obtížné dívat se do budoucna s nadějí, slova pana prezidenta naději vzbuzují. Pan prezident zdůraznil, že se bude zajímat, jestli ministři neohrožují instituce a naši bezpečnost, což je velmi důležité pro to, abychom se nevydali maďarskou nebo slovenskou cestou.

Ocenil také občanskou společnost a práci neziskových organizací, na které nová vláda místo slov díků arogantně útočí. A velmi mě potěšil také důraz, který Petr Pavel ve svém projevu kladl na mladé lidi a inovace. Bez toho se posouvat Česko dopředu podaří jen stěží.

Máme společného víc, než si myslíte. To jsme s Piráty říkali v naší kampani. Tím se řídíme i v našich politických krocích. A to ve svém projevu v duchu pirátského hesla zopakoval i pan prezident. Jsem rád, že se i v tomto shodneme.

Přeji panu prezidentovi i lidem krásný a klidný nový rok.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novoročnímu projevu prezidenta Petra P!avla