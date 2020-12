„Vidíte? Jsem stále naživu!“ Naočkovaný Babiš hecuje národ

„Očkování je konečné řešení proti pandemii covidu-19,“ řekl dnes v pravidelném shrnutí „Čau lidi“ premiér Andrej Babiš (ANO), který se v neděli ráno vakcínou proti koronaviru nechal naočkovat jako první v České republice. „Jsem stále naživu,“ uklidnil poté veřejnost s tím, že po očkování nepociťuje žádné vedlejší účinky. Očkovací operace by podle něho měla trvat přibližně devět měsíců a ti, kteří nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, by se podle předsedy vlády mohli začít očkovat od konce března. „Největší úkol pro příští rok,“ shrnul premiér vakcinaci. Doufá, že v následujícím roce povede k návratu do běžného života.

Pak citoval jednu z odpovědí ankety z Televizních novin. „Já si počkám, až se nechá očkovat pan Babiš, jestli to přežije. Ten přežije všechno, tak já pak možná taky,“ zněla odpověď jedné z dotazovaných. „Takže vidíte. Teď je téměř dvanáct hodin a já jsem stále naživu,“ uhodil na to Babiš s tím, že neměl žádné nežádoucí účinky a za 21 až 30 dní si půjde pro druhou dávku vakcíny.



Spolu s premiérem se dnes nechala očkovat i 95letá válečná veteránka Emilie Řepíková, která se účastnila bojů o Duklu poté, co se jako šestnáctiletá rozhodla bránit naši zemi. Válečná veteránka se s premiérem dala do řeči a hovořila s ním zejména o ochraně přírody u nás v souvislosti s používáním hnojiv. „Snažil jsem se jí vysvětlit, že ne všechny informace v médiích jsou pravdivé,“ říká na to premiér. Andrej Babiš ANO 2011



Podle ministerského předsedy se podařilo navýšit množství vakcín od společnosti Pfizer ze čtyř na osm milionů, nutné tak bude rozšíření dosavadních 31 očkovacích center. „Máme jasný plán, jak budeme očkovat,“ uklidňuje. V přípravě má být rezervační systém pro zájemce o očkování i marketingová kampaň.



Celá „očkovací“ operace má podle Babiše zabrat přibližně devět měsíců, byl by však rád, kdyby se vše povedlo uspíšit. Ti, kteří nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, by se prý mohli začít očkovat koncem března, na řadu se pak poslední zájemci o očkování možná dostanou až teprve v září.



Příští týden mají začít první dávky do krajů, nejvíce dávek by měl přijmout Moravskoslezský kraj, kde je situace v nemocnicích nejvíce vyhrocená. Fotogalerie: - Rouškolidé

Ministerský předseda rovněž doufá, že se povede schválit vakcínu od firmy Moderna již v lednu. Ta má oproti té od Pfizeru výhodu, že se dá skladovat již při minus 20 stupních. U té od Pfizeru je nutné udržovat teploty až kolem 70 stupňů pod bodem mrazu.



Celé video můžete zhlédnout zde:



