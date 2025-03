„Vivat Trump. Libtardům už cvaká drát u zadku.“ Gulyáš, Vyskočil a další. Budou revoluce?

Řada kroků opětovně zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa vyvolává v podstatě po celém světe velkou diskusi. Především ty kroky, které se týkají Ukrajiny. Co si o nich myslí známé osobnosti, které jsme oslovili? Došlo také na otázku budoucnosti Ukrajiny a Evropy.

Michal Gulyáš: Západ shnil a je třeba ho léčit

„Donald Trump jede ostrou linii. Vůbec mu nezávidím sousto, do kterého se s celým týmem zakousl. Domácí problémy, zahraniční politika, systémová očista. Nenávist jeho zkorumpovaných, dnes již bývalých západních spojenců, nenávist té demokratické zkorumpované verbeže, která bučí při projevu v Kongresu jako dobytek nakažený nemocí šílených krav,“ nebere si servítky herec Michal Gulyáš.

„Má skvělý tým. Smrduté, dekadentní, líné a korupční Evropě pomáhá probrat se z toho progresivisticko-bolševického deliria. Pro politickou a zkorumpovanou intelektuální a politickou elitu tady v Evropě je to lekce, a bude následovat trest. To je jeden z nejlepších kroků z evropského hlediska, jaké udělal. Šlápnout na to evropské kuří oko. Libtardi vzdychají a těm, kteří vědí, jak to chodí, už cvaká drát u zadku,“ pokračuje nevybíravými slovy.

„Orbán a Fico pochopili, že USA úplně Evropu neopustí, ale vyberou si lepší partnery pro udržení kontroly nad zájmy, než je zacyklené Německo. Francii si ponechá jen kvůli její jaderné ‚síle‘, ostatní hodí přes palubu. Pokud jde o Ukrajinu, je to nebezpečná oblast. Je třeba to tam doléčit, protože potenciálně je to země, která by mohla inspirovat k válečnému konfliktu větších nedozírných následků. Ukrajina už nikdy nebude rájem korupce a zločinu tak, jak tomu bylo doposud. Bude rozdělena do vlivových sfér, stejně jako postupně celá Evropa. Ukrajina bude jen papírový stát. Německu hrozí rozdělení, myslím, že by to bylo záhodno. Přinejmenším rozdělení vlivu nad ním. A my se taky dostaneme do stejné situace. Korumpovatelní si to nepřejí, ale bude to tak,“ míní Gulyáš.

„Západ shnil a je třeba ho léčit a resuscitovat. Moderátoři budoucích světových dějů tak rozhodli. A je to dobře. Trump a Putin, jako supermanažeři, to načali se svými týmy těch nejlepších. EU žádné nejlepší nemá. EU má jen degenerované idioty u kormidla. Čekají nás revoluce. Vivat Trump! Ať se potí rozmazlené evropské smetánce zadnice! A budou se setsakra potit, na to vemte jed,“ uzavírá rázně Gulyáš.

Ivan Vyskočil: Se mnou nepočítejte!

„Za prvé, slyšel jsem ten noční projev prezidenta Trumpa a musím říct, že se vším souhlasím. A jedna základní věc, kterou řekl a která se mi líbila úplně nejvíc, bylo to, jak promluvil k dětem. Že řekl – děti, jste tím, čím vás pánbůh obdařil. Jste chlapeček nebo holčička, nenechte si namluvit, že jste něco jiného a nenechte si namlouvat, že máte svou přirozenost měnit,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.

„A tohle je vlastně základ normální přirozené věci. To je základ rodiny a z rodiny základ státu. Ale aby toto mohlo fungovat, tak musí být co? Musí být mír. A ten mír se neudělá tím, že budeme neustále do válečného konfliktu pumpovat zbraně, ale tím, že přinutíme ty válčící strany, aby si sedly a na něčem rozumném se domluvily,“ pokyvuje.

„Jestliže někdo jako paní Ursula von der Leyen horuje pro spojení Evropy a vytvoření armády a pumpování do Ukrajiny zbraní a neustálé kecy – stojíme za Ukrajinou? Tak je to jenom znamení, že chce v té válce pokračovat. Všechny řeči – stojíme za Ukrajinou – jsou jen to, že se bude prodlužovat válka, prodlužovat konflikt. K tomu je ale také potřeba se zeptat, kdo to zaplatí? A jelikož si myslí, že to zase vydřou z nás, z obyčejnských lidí, kteří už takhle na mnohé věci nemají, tak to je nejenom sprostý, ale je to taky naivní,“ upozorňuje herec.

„Protože těmi ‚grýndýly‘ a těmi nesmysly, pitomostmi, které si tady vymýšleli, a nejen v naší republice, ale třeba i v Německu, se tady zničil průmysl, a energetická situace je na pováženou, protože si v Německu zničili elektrárny, takže energie je drahá. Prostě je naprosto mimo mísu, že by někdo říkal – budeme stát za Ukrajinou a budeme pokračovat a budeme tam solit peníze a zbraně. Nehledě na to, že od té doby, co Trump nastoupil, tak také ukazuje a chce zjistit, kam se ty peníze ztrácejí. A že se ztrácejí a že z toho mají různí ukrajinští oligarchové nádherná sídla různě po Evropě, v těch nejlukrativnějších místech, to už si cvrlikají vrabci na střeše. Takže, jestli dál chcete rvát peníze těmto lidem, tak se mnou nepočítejte,“ vzkazuje Ivan Vyskočil.

Vadim Petrov: Věřím, že obnoví sílu Ameriky

„Nemyslel jsem, že ještě v životě zažiju tak velkou změnu. Jsem optimista a věřím, že Trumpova administrativa obnoví sílu Ameriky, sílu USA, že donutí Evropu postavit se na vlastní nohy a že z Ukrajiny udělá prosperující zemi,“ doufá člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. A dodává: „I když to pravděpodobně bude továrna Západu na zbraně, Ukrajinci konečně budou žít v míru a v existenční jistotě.“

Pavel Černocký: Táhnout dál do Evropy, obnovit RVHP? Nesmysl

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 79% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 17% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 9806 lidí

„Liberální progresivisté ho nenávidí a osočují. Jemu je to jedno, a koná po svém. Válku na Ukrajině určitě ukončí. Ne za jeden den, ale velmi rychle. Nabere si reálné informace a pak si sedne se Zelenským ke stolu a vysvětlí mu, jak se věci mají, co se od něj očekává, a jemu nezbyde nic jiného, než pochopit, že lidé žijící v nějakém regionu mají právo na sebeurčení,“ říká Černocký.

„Diskutovat o Krymu, Donbasu a Záporoží je zbytečné. Ty určitě součástí Ruska zůstanou. Otázkou zůstává, jak se rozhodnou obyvatelé tradičních ruských měst a regionů Charkova a Oděsy. Pokud se obyvatelé těchto regionů rozhodnou, že chtějí být také součástí RF, z Ukrajiny se stane malá, bezvýznamná, vnitrozemská zemička. O tu Putin určitě zájem nebude mít, ledaže by nakonec sami ‚přilezli ke křížku‘. Vladimíru Putinovi donekonečna progresivisté podsouvají úmysl uchvátit celou Ukrajinu, táhnout dál do Evropy a obnovit RVHP... anebo dokonce ovládnout celou Evropu. To je nesmysl, co by z toho měl? A Putin to stále vyvrací a popírá. Ten, kdo nechce slyšet, samozřejmě neslyší,“ míní publicista

„Co na to Evropa?“ zamýšlí se a hned si také odpovídá. „Ta se pomalu, ale jistě mění. Lidé v zemích jako Maďarsko, Slovensko, ale i Česko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie i Nizozemsko začínají mít té liberální propagandy plné zuby. Volební výsledky to dokumentují, a nás to čeká na podzim. A příští rok začneme zase s Ruskem normálně komunikovat a nakupovat levné suroviny,“ domnívá se Pavel Černocký.

Bruno Solařík: Ruský plyn s notnou přirážkou

„Trumpovi jde myslím o to, aby si v duchu Monroeovy doktríny vyčistil západní polokouli – proto ta Panama, Grónsko a ‚Americký záliv‘ jako první kroky dané agendy,“ říká publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík.

„Pokud jde o Ukrajinu, Rusové – a s nimi i mnozí prostí Ukrajinci − asi dořeší svůj problém s dosavadním kyjevským režimem, kterému Evropa pomáhá na smetiště dějin plácáním po zádech a Amerika kopáním do zadku. Mezi Washingtonem a Moskvou podle všeho panuje shoda, že co už Rusko fakticky či právně anektovalo (Krym, Donbas, Záporoží, Cherson), zůstane Rusku. Pokud se, řekněme v dubnu, nezhroutí ukrajinská fronta a nedojde k nějakému zoufalému kyjevskému převratu echtovních banderovců, mohla by další ruské územní zisky (Charkov, Oděsa atp.) vyřešit referenda. Potíž asi začne až tehdy, když si bude chtít Washington ponechat vliv na zbylém území Ukrajiny. Rusové tam totiž – soudě podle závazku „demilitarizace a denacifikace“ celé země − chtějí mít podobný satelit, jakým je dnes Bělorusko. Výsledek bude asi ovlivněn takovým či onakým geopolitickým obchodováním mezi oběma velmocemi,“ uvažuje Solařík.

„Na starém kontinentu jde Trumpovi zjevně o to, aby Evropa dramaticky zvýšila nákup od amerických zbrojovek. Ne kvůli nějaké Ukrajině, ale pro uspokojení vojenskoprůmyslového komplexu USA. S Washingtonem si pak Moskva domluví provoz plynovodů a ropovodů přes zpacifikovaný zbytek Ukrajiny a skrz obnovený Nordstream. Jak jinak by mohla Evropa provádět své hromadné přezbrojení? Ruský plyn a ropu zaplatí evropské státy − samozřejmě s notnou přirážkou − americkým provozovatelům, protože to by nebyli Evropané, aby si to chtěli kupovat mnohonásobně levněji přímo od Rusů jako kdysi, že,“ nešetří sarkasmem.

„Otázkou zůstává, jestli se evropské státy v dohledné době zbaví stávajících vlád s jejich sebevražednými principy ‚grýndýlu‘, diktátu LGBT a masové imigrace. Je zřejmé, že přinejmenším ‚výměna obyvatelstva‘ západní Evropy už je asi nevratná. Likvidace životní úrovně všech Evropanů, tentokrát vinou nesmyslného zbrojení, bude nejspíš pokračovat tak jako tak. Brusel, Londýn, Paříž, Berlín a spol. totiž působí navenek jako odpůrci současné politiky USA, ale ve skutečnosti stojí před zbrojní ‚nabídkou‘ Washingtonu v tak vzorném pozoru, až by dávným kaprálům srdce poskočilo,“ pokyvuje Solařík.

„Nejsou přitom žádné záruky, že obroda USA, sama o sobě nepochybně potřebná, neskončí v důsledku vlastní zbrklosti podobně, jak kdysi skončila sovětská perestrojka. Je pravda, že potíže se socioekonomickými perspektivami mají samozřejmě i další velmoci – Rusko, Čína atd. Jenže na rozdíl od nich se k ‚atlantickým‘ problémům USA přidává vnitřní nestabilita, způsobená právě revolučním přechodem z dosavadních kolejí do nových, dosud vlastně nepoložených.

Ze všeho mi vyplývá, že takové pohoří Altaj, obklopené mongolskou stepí, by nebylo špatné místo k žití. Zvlášť když to člověk srovná s výletem na Kokořín,“ dodává Bruno Solařík.