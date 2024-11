„Vy jste opravdu kus idi*ta.“ Šarapatka zle o zemřelé Benešové. Jenže narazil

Bývalá ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně ČSSD Marie Benešová zemřela ve věku 76 let. Včera to oznámil předseda Rady ČTK David Soukup s odkazem na dlouholetou přítelkyni Benešové. Později informaci o úmrtí potvrdila Jana Vaňhová, někdejší hejtmanka Ústeckého kraje.

Zatímco mnozí politici i kolegové z justice vyjadřují upřímnou soustrast rodině Marie Benešové a se zármutkem sdílejí vzpomínky na šéfku spravedlnosti a uctívají její památku, objevují se v internetovém prostoru i slova neúcty vůči Benešové.

Například někdejší bývalý radní v reakci na úmrtí bývalé nejvyšší státní zástupkyně Benešové prohlásil: „Mařenka už nic nezařídí. Včera umřela. Měla-li i dobré stránky, netuším. Zato jsem na vlastní kůži poznal to špatné,“ napsal Šarapatka na síti X.

Podle svých slov jí nemůže odpustit její blízký vztah s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. „Neměl jsem ji rád, přesto zůstávám v naději, že pár dobrých věcí by se přece jen našlo. Kdysi v ‚pravěku‘. Předtím, než potkala Miloše Zemana,“ dodal Šarapatka, který ve svém komentáři sdílel svůj starší článek, v němž se podrobně věnoval provázanosti vztahu Benešové a Zemana. Varoval v něm také, že Benešová ohrožuje nezávislost justice.

Netrvalo dlouho a diskutující dali Šarapatkovi najevo, co si o jeho chování vůči zesnulým myslí. A to například i lidé z řad odpůrců Benešové, kteří proti ní protestovali na Václavském náměstí v době, kdy působila ve vládě Andreje Babiše.

„Vy jste opravdu kus idiota. Sama jsem byla protestovat proti ní na Staromáku. Ale taky sama cítím, kdy držet hubu. Škoda že vy ne,“ napsala Šarapatkovi komentující. Šarapatka si ve své odpovědi ještě přisadil sdílením obrázku „krávy v nebesích“.

„O mrtvých už jen dobře, mě učil můj tatínek. A měl pravdu,“ naznačil Martin Hájek, že by Šarapatka mohl být v této situaci soudný.

Jiní poukázali, že Šarapatkovo chování jen zrcadlí jeho charakter. „Teda, vy jste se krásně předvedl v pravém světle,“ znělo z další reakce.

„Jak asi budou lidé mluvit o vás, až se veškerou tou nenávistí zalknete?“ přemítal nahlas nad Šarapatkovým počínáním Filip Shrbený.

Šokován byl nenávistným vyjádřením Zdeňka Šarapatky také politik strany PRO Michal Hašek: „Kolik žluči a nenávisti musí v sobě mít člověk, aby se snížil k podobně prasáckému komentáři Snad jen univerzální leštič klik a stranických řitních otvorů napříč polistopadovou politikou může mít na tohle náturu a žaludek. Napsat tohle o zesnulé dámě, která se už nemůže bránit. Je nás však dost, kdo nenecháme její památku špinit,“ napsal Hašek ve svém facebookovém komentáři.

Není to ale poprvé, kdy se svým vyjádřením jde Šarapatka za hranu. Pozornost vzbuzoval, když v lednu 2020 na sociální sítě napsal, že „smrt je popleta“, protože „dobří odcházejí“. Šarapatka to napsal v souvislosti s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery. A to s doprovodnou společnou fotkou Kubery se Zemanem, který byl toho času hospitalizován.

Zdeněk Šarapatka je dlouholetým kritikem Miloše Zemana. V dubnu tohoto roku neváhal zveřejnit fotografii, jak je „připraven“ v černém, zatímco byl Zeman hospitalizován v nemocnici. „Prý je to vážné, ale stabilizované. My jsme připraveni…,“ sdílel spolu s pobaveným smajlíkem a fotografií, na níž pózuje v černém. Poté, co média uveřejnila, že je Zeman „ve stabilizovaném, avšak vážném stavu“.

