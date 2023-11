„Vy jste zase neposlouchala“. Babišova srážka s novináři na Národní skončila křikem

Česko si připomíná 34 let od sametové revoluce a centrem událostí je v dopoledních hodinách tradičně Národní třída, kde se u památníku zmlácených studentů střídají političtí představitelé. Lídr opozice a expremiér Andrej Babiš se už ráno střetl s novináři, kterým vzkázal, že fandí vládě a vyhráli Fialovi volby. Jedné z novinářek řekl, ať si zjistí, co skutečně řekl, když ho chce konfrontovat a setkání skončilo hlasitými projevy nesouhlasu.

Bývalý premiér Andrej Babiš dorazil na Národní třídu jen pár minut před osmou hodinou, kde položil květiny k pamětní desce. „Je důležité mluvit o demokracii, je jen jedna. Sametová revoluce je pro nás svoboda,“ řekl šéf hnutí ANO novinářům. Doprovod mu dělala Alena Schillerová a Karel Havlíček.

Jiná věc podle Babišových slov je, že lidé očekávali, že naši politici po revoluci zvládnou transformaci, ale nezvládli ji. „Kvůli tomu, bohužel, dnes 300 miliard dividend z práce našich lidí odchází do zahraničí,“ zmínil.

„Nerozmysleli jsme si dobře, které věci si má stát ponechat – vodu, elektřinu, na to doplácíme,“ dodal s tím, že šance zvládnout to ještě je, ale současná vláda nenavazuje na projekty jeho vlády. „Dáváme návrhy jak řešit situaci, abychom se z té situace dostali a lidi měli lepší životy,“ pokračoval Andrej Babiš.

Mediální zástupci připomněli Babišovi, že v souvislosti s výročím sametové revoluce zmiňoval i novou totalitu, což vyvrátil. „Nemluvil jsem o nové totalitě, vy jste to zase nespolouchala,“ řekl novinářce reagující na jeho včerejší facebookový projev. „Včera jsem mluvil o tom, že se někdo snaží zprivatizovat demokracii,“ zdůraznil.

Poté se opřel do médií: „Vy, média, stále opakujete, že ti kteří byli u moci, a dopadlo to, jak to dopadlo, jsou demokratický a my nejsme. My jsme demokratický,“ vyvracel zaznívající výhrady vůču hnutí ANO.

Následně nechápal, proč se jej novináři v souvislosti s významem svobod a demokracie ptají na Ukrajinu. „Jsme v Čechách, nejsme na Ukrajině. Lidi tu mají obrovské problémy, vláda je uvedla do chudoby, lže o energiích,“ uvedl expremiér.

Na dotaz novináře Bartoníčka, zda Babiš oslavuje svobodu, když v projevech popírá, co se po roce 1989 podařilo a jen zdůrazňuje negativa, šéf hnutí ANO kontroval: „Negativa nezdůrazňuji. Vy, média, jste provládní, vy jste vyhráli volby této koalici,“ konstatoval, načež se ozval velký nesouhlas přítomných novinářů. Babiš poté usoudil, že je nejvyšší čas rozhovor ukončit a zopakoval, že hnutí ANO se raději bude připravovat na vrácení lepšího života občanům, až tato nejhorší vláda v historii naší země skončí.

V předchozích letech dorazil Babiš položit květinu k pamětní desce 17. listopadu brzy ráno, aby předešel konfrontaci s demonstranty, kteří tam na něj čekali.

