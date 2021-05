„Vy to víte?“ Konečná šokovala Řezníčka. Zkoprněl. Bělorusko a Protasevič: Snaha o převrat? Vážné obvinění USA

Co USA? Co Edward Snowden? To bylo v pořádku? Kateřina Konečná (KSČM) se pořádně rozpálila kvůli Bělorusku a blokování leteckého prostoru nad Evropou. „Jestli je cílem EU, jako drtit to obyvatelstvo, tak si myslím, že je to velmi, velmi špatně,“ vypálila Konečná. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) nad komunistkou kroutil hlavou. Moderátor Martin Řezníček také jen nepřihlížel. „Vy jen odvádíte pozornost!“ vyčinil Konečné.

Evropská unie a Bělorusko s Ruskem řeší spor o uzavírání leteckých koridorů. Co bude dál? Situaci v Událostech, komentářích rozebírali místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) a komunistická europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Bžoch volal po přijetí dalších sankcí ze strany EU vůči Bělorusku.

„Cílené sankce na režim Lukašenka, na něj, na jeho spolupracovníky a firmy ovládané státem si myslím, že jsou správné, protože my nemáme jinou možnost, jak mu dát najevo, že nejsme spokojeni s tím, co se děje, a s tím, co (režim Alexandra Lukašenka) udělal v tom posledním případě, a ty sankce jsou, bohužel, jediná věc, která může být na stole. Na druhé straně musíme myslet také na to, že ty sankce musí být mířeny přímo na ty lidi z toho režimu, protože pokud bychom ty sankce zaměřili nějak necitlivě, tak by to mohlo dopadnout i na tu občanskou společnost, které chceme pomoci,“ uvedl Bžoch.

Některé státy včetně Česka na tento krok zareagovaly tím, že přestaly do svého vzdušného prostoru pouštět běloruská letadla a na to konto Ruská federace odepřela přistání jednomu z francouzských letadel v Moskvě. Český civilní letoun mířící do Moskvy v tomto týdnu povolení k přistání dostal. Po průtazích.

Konečná oponovala, že uvalovat další sankce na Bělorusko, je předčasné. „Především by to měl někdo vyšetřit,“ zdůrazňovala s tím, že prozatím se nezdá, že by letoun Ryanair „vyloženě nikdo nenutil k přistání“.

Do kontrastu postavila příklad letu z roku 2013, kdy bylo ve Vídni dotlačeno k přistání letadlo jen proto, že se na jeho palubě nachází bývalý spolupracovník Národní bezpečnostní agentury (NSA) USA, který vyzradil, jaká všechna data tato agentura sbírá o lidech a pak se přesunul do Ruska.

„To bylo v pořádku. To jsme neslyšeli reakci ministra zahraničí České republiky. To jsme neslyšeli reakci EU,“ rozčilovala se komunistka. „Reakcí by mělo být to, že by nám mezinárodní orgány měly říct, co se reálně stalo, a poté se můžeme bavit o tom, jak se k tomu postavíme,“ rozváděla dál Konečná.

„Zatím všechno, co Evropská unie dělá, tak jediný, koho to postihne, budou běloruští občané. To zavření leteckého prostoru, to je přesně to, že to bude mít dopad na samotné Bělorusy. A to, jestli je cílem EU, jako drtit to obyvatelstvo? Tak si myslím, že je to velmi, velmi špatně,“ vypálila Konečná.

Bžoch nad tímto příkladem nespokojeně kroutil hlavou.

„Já jsem nesouhlasně kroutil hlavou, protože bychom sice měli vyšetřovat, co se stalo, ale co víc bychom měli vyšetřovat, když letí letadlo z bodu A do bodu B, má na palubě civilní obyvatele, před litevským prostorem za nimi vystartuje stíhačka s údajnou zprávou, že mají bombu na palubě, a násilím, protože to není, když máte stíhačku za zády, tak to není určitě dobrovolně. To je tak absurdní říkat, že to ještě musíme vyšetřit, když za nimi letěl mig, který měl na sobě šest raket. A Lukašenko sám přiznal, že chtěl toho člověka zatknout. Chtěl tím prostě dát najevo opozici, že může zatknout představitele opozice, i když emigrují,“ uvedl Bžoch.

Vedle Protaseviče byl zadržen ještě jeden cestující.

Podle Konečné šlo o lidi, kteří se pokoušeli rozvracet běloruský režim. „Ti dva lidé se pokusili o převrat v Bělorusku," prohlásila.

„To vy víte?“ tázal se moderátor Martin Řezníček.

„Fakta,“ dožadoval se ve vysílání Bžoch.

„Oni spravovali server, který velmi intenzivně vybíral lidi k demonstracím,“ korigovala svou první větu Konečná. „To, co je podle mě podstatné, je, že jeden z těch lidí používá nacistické symboly, má kérky na sobě s nacistickými symboly, a byl dokonce členem toho praporu Azov, jehož činy v Donbasu na 58 stranách odsoudila i OSN,“ zdůraznila komunistka.

A v tu chvíli už se Řezníček neudržel.

„Pardon, že už vám musím skočit do řeči, ale vy na jednu stranu říkáte, že si chcete počkat na fakta, neuznáváte, co k tomu říká EU, Evropská komise, členské státy a tak dále, ale na druhou stranu tady vytahujete věci, které se velmi těžko ověřují, a vyvozujete z toho nějaké závěry. Vy měříte dvojím metrem. Tenhle argumentační nástroj, který používáte, odvést pozornost k něčemu jinému, já to chápu, z vaší strany je pochopitelný,“ konstatoval Řezníček.

Konečná odmítla, že by používala dvojí metr.

„Kde jste byli, vy všichni demokraté, když takhle donutila Ukrajina přistát běloruské letadlo s migy za zády a vrátili ho, když přistálo ve Vídni letadlo Evo Moralese, protože měli Američané pocit, že by na palubě mohl být někdo, na kom mají zájem a jehož život by byl v USA ohrožen,“ rozčílila se Konečná v narážce na Snowdena.

Bžoch dal Řezníčkovi za pravdu a konstatoval, že Konečná pracuje s informacemi, které se dají ověřit jen těžko.

„Já nevím, jestli se zúčastnil bojů na Ukrajině, a jen těžko to lze doložit. Jestli má na sobě pan Protasevič nacistické symboly, já o tom nevím, jestli se podílel na násilnostech na Ukrajině, o tom také nevím, ale to nemění fakt, že Lukašenko ohrozil životy obyvatel EU, když násilím odtáhl civilní stroj na letiště v Bělorusku,“ uzavřel Bžoch.

„Pevně věřím, že se jednou dozvíme pravdu,“ ozvala se Konečná.

