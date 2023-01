„Výběrová mobilizace. Minimálně.“ Výrok z armády, který musela Černochová žehlit. Jenže pak přišlo z Německa...

Výrok náčelníka generálního štábu Karla Řehky o tom, že v případě války NATO s Ruskem by Česko muselo výběrově mobilizovat, je pro mnohé před druhým kolem prezidentských voleb, v nichž rezonuje téma války, přímo alarmující. V internetovém prostoru to zažehlo bouřlivé diskuse, v některých komentářích byl Řehka odsouzen s tím, že v čele armády nemá už co dělat. Situaci se snažila mírnit ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle ní byla Řehkova slova vytržena z kontextu a zneužita. Mezitím zaznívají vážná prohlášení v sousedním Německu.

Jeho vyjádření nezůstalo dlouho bez povšimnutí a vyvolalo na sociálních sítích pořádný rozruch. Právě nad tématem válečného konfliktu se střetávají prezidentští kandidáti Andrej Babiš a Petr Pavel, kteří se už tento pátek a sobotu utkají v bojo o Hrad. Podle názorů tím Řehka nahrál v kampani do karet Babišovi, který varuje před svým protikandidátem generálem Pavlem s tím, že je voják a jako takový podle něj primárně nehledá mírovou cestu k ukončení ozbrojeného konfliktu.

Novinář Jindřich Šídlo slova náčelníka generálního štábu Karla Řehky vnímá jako významný zásah do prezidentské kampaně s nemalým potenciálem ovlivnit voliče. „A cenu ‚Stratég roku‘ za nejcitlivější vstup do kampaně získává náčelník generálního štábu Karel Řehka za rozhovor s titulkem ‚V případě války NATO s Ruskem by Česko muselo výběrově mobilizovat‘. Již teď i ve všech dobrých řetězových mailech,“ komentoval slova Řehky k případné výběrové mobilizaci.

Na zásadní prohlášení šéfa armády v době, kdy české občany sužuje strach z třetí světové války, upozornil také sociolog Petr Hampl a naznačil, že Babišova varování o zatažení Česka do války nejsou očividně tak nereálná. „Náčelník generálního štábu dnes potvrdil, že opravdu počítá s povoláváním českých kluků do války s Ruskem. Andrej Babiš nepřeháněl,“ napsal Hampl a doplnil, že o tom už teď nikdo nemůže mít pochyb: „Tím je diskuse na toto téma ukončena, protože jen naprosto cynický lhář to může zpochybňovat nebo označovat za strašení.“

Tvrdě Řehku odsoudil právník Tomáš Nielsen, není to prý člověk na svém místě: „Jakékoliv úvahy o mobilizaci civilního obyvatelstva ČR jsou nepřijatelné. Pokud náčelník GŠ Armády ČR K. Řehka něco takového opravdu řekl, pak na svém místě nemá co dělat. Toto Overtonovo okno musí vláda okamžitě zavřít a vrátit se k doktríně Charty OSN,“ napsal svůj názor.

Apel na lidi, aby otevřeli oči, přišel i ze strany spisovatele Jana Tománka. „Stále vám není 1 + 1 jasné? Slepota jako za covidu?“ uvedl ve své reakci na Řehkovo kontroverzní prohlášení.

Nad protichůdnými a chaotickými prohlášeními na téma válka a mobilizace, která zaznívají ve veřejném prostoru, se pozastavuje herní vývojář a jeden z iniciátorů petice proti omezování svobody projevu na sociálních sítích, Daniel Vávra: „Jsem jen prostý dezolát, a tak mám někdy problém složité myšlenkové procesy vládních představitelů vstřebat. Mohl bych se tedy prosím zeptat intelektuálů mezi vámi, jak mám tato sdělení z poslední doby vstřebat?

1. Jsme ve válce (předseda vlády, ministryně obrany, ministr zahraničí, ministr Válek).

2. Válka nebude, a tím pádem ani žádná mobilizace nikdy nebude, je to dezinformace a poplašná zpráva.

3. Když bude válka, bude mobilizace (náčelník generálního štábu a přítel vládního kandidáta na prezidenta, který není vládním kandidátem, ale je).

Chápu to správně, že je válka a nikdy nebude, a tím pádem ani mobilizace, a až bude válka, tak bude?

Každopádně jsem pochopil, že za všechno může Babiš, a kdyby nebyl, tak žádná mobilizace, co nebude, by nebyla. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil!“ uvedl Vávra ke komentáři novináře Jakuba Zelenky k vyjádření Řehky o možné mobilizaci, který zněl: „V téhle panice kolem války kvůli Andreji Babišovi je to fakt nešťastně načasované.“

„Nebo až bude válka, zase se řekne, že tenkrát to byla pravda, že nikdy válka nebude, ale změnilo se vědecké poznání a teď je válka a nikdo za to nemůže? Jako se to říkalo předloni o jednom podobně jasným a nezpochybnitelným tématu,“ zakončil Vávra.

Ministryně obrany Jana Černochová se pak snažila nálady na sociálních sítích korigovat. Řehkova slova mírnila a v obecné rovině se snažila vysvětlit naše závazky ohledně společné obrany, tedy aktivaci článku 5: „Náčelník generálního štábu poskytl průřezový rozhovor a v něm mimo jiné realisticky popsal stavy ozbrojených sil, jak jsme je zdědili po minulých vládách.

Jedna z mnoha otázek se týkala i hypotetické situace, pokud by došlo k aktivaci 5. článku washingtonské smlouvy, tedy ke kolektivní obraně NATO. Obrana České republiky by v takovém případě byla věcí celého státu a společnosti, nikoliv jen profesionální armády.

I proto je důležitý důraz na budování aktivní zálohy nebo průmyslové kapacity českého obranného průmyslu.

Náčelník generálního štábu odpovídal jako odborník, jehož povinností je zajistit obranu státu, jeho agentu nemohou a nesmějí určovat volby a předvolební kampaně. Vytrhávání vět z kontextu a jejich zneužívání v kampani a ke strašení lidí je chucpe,“ uvedla šéfka obrany, podle které „volební billboardy kandidátů nám nebudou určovat obrannou a bezpečnostní strategii České republiky“.

„Na Ministerstvu obrany normálně dál pracujeme na koncepcích i legislativě – ať ve volbách kandiduje Petr, nebo Andrej,“ vzkázala.

Volební billboardy kandidátů nám nebudou určovat obrannou a bezpečnostní strategii České republiky. ????

Na Ministerstvu obrany normálně dál pracujeme na koncepcích i legislativě - ať ve volbách kandiduje Petr, nebo Andrej. pic.twitter.com/IgjbJI8ycu — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 25, 2023

Velitel české armády mluvil v rozhovoru totiž také o tom, že armáda musí hledat cesty, jak zajistit splnění cíle, kterým je mít do sedmi let třicet tisíc vojáků. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky jsou personální otázky dlouhodobě podceňovanou a zcela zásadní věcí. Chystá proto strategii dalšího postupu v personální oblasti.

To vše v době, kdy zaznívají vážná slova od německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, která de facto vyhlásila Ruské federaci válku, upozornil na to americký komentátor Michael Tracey. „Vedeme válku proti Rusku, a ne proti sobě navzájem. Ano, musíme udělat více pro obranu Ukrajiny. Musíme udělat více také v oblasti tanků,“ prohlásila Baerbocková na úterním parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku uprostřed debaty o dodávkách tanků z Německa na Ukrajinu a vyzvala k jednotě západních spojenců.

Zároveň šéfka německé diplomacie varovala před ukazováním prstem během probíhajících sporů o to, zda Německo povolí, či nepovolí dodávku tanků Leopard 2, které jsou podle Kyjeva nezbytné pro znovudobytí území získaného Ruskem. Vnitřní spory znamenají, že ruský vůdce Vladimir Putin vítězí, zdůraznila Baerbocková.

