„Vyhráváte milion dolarů.“ Musk účinkuje u dalších voleb, druhá strana zuří

A hlavní slovo v ní má miliardář Elon Musk, který se stal hlavou takzvaného DOGE, tedy ministerstva pro úspory státních výdajů. Ač Musk ve Wisconsinu nekandiduje do žádné funkce, stal se symbolem bojů mezi zastánci Donalda Trumpa a jeho odpůrci.

„Volba se změnila v referendum o radikálních a kontroverzních krocích prezidenta Donalda Trumpa během úvodních měsíců jeho druhé služby v Bílém domě,“ píše Fox News.

A Musk svými penězi zasahuje do voleb. „Prostřednictvím spojených politických skupin rozdal zhruba dvacet milionů dolarů ve Wisconsinu na podporu Trumpem podporovaného Brada Schimela, konzervativního kandidáta ve volbách a bývalého generálního prokurátora, který v současnosti působí jako soudce státního obvodního soudu v okrese Waukesha,“ píše Fox.

Musk dokonce veřejně předal dva šeky na milion dolarů lidem, kteří podepsali petici za zastavení „aktivistických“ soudců. Musk u petice inicioval soutěž, kde avizoval, že dva hlasující odmění právě milionem dolarů.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10682 lidí

Proč Musk rozdával miliony pro hlasující? Podle Muska byl účel, aby o petici psala média, a slib milionu dolarů zajistilo velké mediální pokrytí. „To způsobí, že starší média jako by ztratila rozum. A pak to spustí na každém zpravodajském kanálu,“ uvažoval Musk, když davu sdělil motiv svých milionových darů. „Stálo by to asi desetkrát více... získat takové pokrytí.“

Musk označil volby za „super velkou věc“ a zdůraznil, že jsou pro Trumpovu agendu zásadní. „Myslím, že to bude důležité pro budoucnost civilizace,“ řekl.

Proti kandidátovi republikánů pak stojí i kandidátka demokratů. „Lidé jsou skutečně motivováni a chtějí se ujistit, že ochráníme Nejvyšší soud Wisconsinu,“ řekla Susan Crawfordová v rozhovoru pro Fox News v předvečer voleb.

Crawfordová tvrdí, že voliči „nechtějí vidět nějakého outsidera, nějakého miliardáře, aby přišel a pokusil se koupit místo u Nejvyššího soudu Wisconsinu, o což se snaží Elon Musk“.

„Dostala jsem nějaké štědré příspěvky a v tomto závodě jsme vybrali spoustu peněz,“ uznala. „Ale jen pro představu, za poslední dva měsíce Elon Musk utratil více, než jsme získali za deset měsíců celé této kampaně, takže jeho výdaje převyšují výdaje jakéhokoli jednotlivce v jakémkoli nejvyšším státním soudu, a určitě ve Wisconsinu,“ dodala.

Vadí Elon Musk i některým republikánům?

Na volební úterý v USA se zajel podívat i novinář a komentátor serveru Politico Jonathan Martin.

„Prezident Donald Trump označil 2. duben za ,den osvobození‘ v souvislosti s novými cly, která mají vrátit průmysl do Ameriky. Ale 1. duben by mohl – a měl by – být dnem osvobození pro kongresové republikány, pokud jde o Elona Muska,“ napsal Jonathan Martin pro server Politico.

Pro kongresové republikány a jejich kolegy v jednotlivých státech není mnoho, co mohou udělat s Trumpem a jeho trváním na clech, která zvyšují inflaci. Drží svou stranu pevně v rukou jako žádný jiný moderní prezident a oni musejí akceptovat každý jeho impulz, píše Martin.

Musk však výrazně přiživil odpor vůči Trumpovi a oživil demoralizované demokraty a nezávislé voliče, kteří jsou zděšeni miliardářovým lehkomyslným pokusem o radikální snížení federální vlády. Pokud republikáni nepřesvědčí Bílý dům, aby se Muska zbavil, riskují opakování let 2017 a 2018, kdy demokraté zaznamenali zisky v prvním Trumpově období – tentokrát však s dvojitým cílem pro levici.

„Nevěříte mi? Stačí se podívat na šokující vítězství demokratů v senátních volbách v pensylvánské oblasti obývané amiši minulý týden, na drtivé odmítnutí čtyř ústavních změn navržených guvernérem Louisiany Jeffem Landrym v sobotu nebo na volební souboj ve Wisconsinu,“ napsal Martin. Stejně tak upozornil na dvoje speciální volby do Kongresu na Floridě, kde demokraté vybrali přes dvacet milionů dolarů.

Průzkumy navíc naznačují, že Musk je pro republikány přítěží. Podle nového průzkumu AP-NORC má Musk u nezávislých i republikánů horší hodnocení než Trump a u demokratů jsou oba stejně neoblíbení, píše Jonathan Martin.

Dva republikánští členové Sněmovny reprezentující převážně předměstské obvody pro server Politico uvedli, že doufají, že Musk brzy odejde ze scény.

„Masakr 1. dubna by byla krásná věc,“ řekl jeden z nich, protože by to republikány probudilo a dalo politický kapitál těm zákonodárcům, kteří čelí volbám příští rok.

Druhý republikánský zákonodárce byl mírnější: „Elonova práce by měla skončit a měl by odejít ze scény.“ Ani jeden z nich však nechtěl být jmenován – připomínka moci, kterou Musk má díky svému bohatství a vlastnictví platformy X, poznamenal Martin pro Politico.

„Strach z porážky však může přinést odvahu. Nebo alespoň ochotu říct předsedovi Sněmovny Mikeu Johnsonovi nebo samotnému Trumpovi v soukromí, že s Muskem je třeba něco udělat,“ pokračoval Martin.

Trump si podle Martina rostoucí politické nebezpečí pro svou stranu uvědomuje. Stačil jeden průzkum jeho poradce Tonyho Fabrizia, aby stáhl nominaci republikánky Elise Stefanikové za velvyslankyni při OSN, a předešel tak potenciální prohře v jejím tradičně republikánském obvodu.

Fabriziho průzkum navíc nebyl proveden v New Yorku, ale na Floridě, v obvodu, který dříve zastupoval poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz a před ním guvernér Ron DeSantis. Trump zde loni vyhrál, ale průzkum ukázal, že speciální volby jsou nyní těsné – republikánský kandidát Randy Fine vede jen o jednotky procent před demokratem Joshem Weilem, učitelem z oblasti Orlanda.

„Pokud byste provedli průzkum v tomto obvodu, zjistili byste stejné nadšení pro Trumpa jako loni v listopadu,“ řekl Fine v rozhovoru. „Ale musíme si uvědomit, jakou zuřivost cítí demokraté.“

Weil naopak předpověděl své vítězství, které podle něj pramení z obav, které Musk vyvolal ohledně federálních programů v obvodu s velkým počtem seniorů a veteránů.

„Sociální zabezpečení se ukázalo jako hlavní téma, kvůli kterému by republikáni volili demokrata,“ řekl Weil, který ve své kampani vsadil právě na tuto otázku.

Demokratu Weilovi pomáhá i to, že podle místních i celostátních republikánů vedl energičtější kampaň než Fine, který do poloviny března nezískal ani milion dolarů, ale pomohla mu pozdní vlna financí zvenčí.

Weil tvrdí, že vybral čtrnáct milionů dolarů a jeho dobrovolníci zaklepali na více než 740 000 dveří. Na jednom z mítinků v Daytoně přítomní aktivisté – včetně bývalých státních zaměstnanců – vyjádřili podle Martina rozhořčení nad Trumpem a Muskem.

„To, co vychází z Bílého domu nebo odkudkoliv, kde sídlí DOGE, je nepřijatelné,“ řekl Weil. „Nemůžeme dopustit, aby miliardáři a byrokrati odebrali veteránům přístup ke zdravotní péči nebo rozebírali správu sociálního zabezpečení,“ citoval Martin Weila.

Místní aktivistka Charlene Smithová dodala: „Vidíme, jak jsou demokraté, kteří byli před pár měsíci skleslí, najednou plní energie.“ Důvod podle ní není tajemstvím: „Ten brutální přístup všechny šokuje. Lidé přicházejí o práci a o benefity, na které spoléhali celý život. Je to děsivé, opravdu děsivé.“

Jonathan Martin je novinář a komentátor serveru Politico. Jeho vztah k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ilustruje jeho příspěvek na síti X, kde se vyznává ze svého odporu k Trumpovi.

„Dnes večer vstávám s úmyslem narušit normální činnost Senátu Spojených států tak, jak budu fyzicky schopen.



Dnes večer vstávám, protože náš národ je v krizi.



Základní závazky jsou porušovány.



Zbytečné strádání nesou Američané všeho původu.



Naše instituce jsou bezohledně a protiústavně napadány, a dokonce rozbíjeny.



Za pouhých 71 dní prezident způsobil jedno zranění za druhým na bezpečnosti Američanů; finanční stabilita; základy naší demokracie; a jakýkoli smysl pro obyčejnou slušnost.



V našem národě nejsou normální časy.



A nemělo by se s nimi tak zacházet v Senátu Spojených států.



Hrozby pro americký lid a americkou demokracii jsou vážné a naléhavé a my všichni musíme udělat více, abychom se jim postavili.



Generace od nynějška se na tento okamžik ohlédnou a budou mít jedinou otázku – kde jsi byl?“ napsal na síti X Jonathan Martin.

.@CoryBooker’s apparent answer: not starting a podcast



I rise tonight with the intention of disrupting the normal business of the United States Senate for as long as I am physically able.



I rise tonight because our nation is in crisis:



Bedrock commitments are being broken;… — Jonathan Martin (@jmart) April 1, 2025

Psali jsme: Petr Drulák představil PL plán na „změnu režimu“ Válka s Čínou? Tchajwanští studenti by nebojovali. Exministryně za to tepe Trumpa Zahradil: Odsouzení Le Penové způsobí, že se EU vysmějí ve světě, až bude kázat o lidských právech Německo: Jednání o koalici drhne. Roste nespokojenost s Merzem