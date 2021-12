„Výhrůžky. Tvrdá ruka nutná! Objeli jsme vsi s očkováním a nic.“ Hejtmani zdrbli Čechy

reklama

Úvodem se oba hejtmani vyjádřili k otázce, zda by mělo být očkování pro lidi nad 60 let povinné. „Ano, a já si myslím, že v čase nejenom pro ty šedesátníky," odpověděl jasně hejtman Vondrák. „Já se postupně připojuji k tomuto názoru také a udivuje mě, že nově nastoupivší vláda se chce hezknout. Víte, když tato vláda, která tam teď je, a samozřejmě vůči ní mám spoustu výhrad, něco zavede, tak těžko potom, když se to zase zruší, tak se to bude znovu zavádět. A nemyslím si, že tento přístup, který nová vláda má, že nepomáhá rozdělení společnosti, naopak to podporuje," podotkl Netolický.

„Je třeba se podívat na ta data a je to více než zjevné. Za poslední týden, kdy se rozběhlo očkování třetí dávkou, tak skutečně došlo k výraznému nárůstu. Ale problém je v tom, že ze sta procent očkovaných je 75 procent těch, kteří si přijdou pro třetí dávkou a 25 procent, asi řádově, je těch, kteří jdou poprvé nebo podruhé na to očkování. To znamená, že dochází k nesmírně pomalému budování kolektivní imunity. Takže si myslím, že to není o tom, jestli tato vláda nebo následující vláda. Je to v podstatě o realitě toho, jak žijeme. A tam si myslím, že my nemáme šanci se ubránit dalším případným variantám, a víme dobře, že omikron je za dveřmi, pokud nesplníme kritéria kolektivní imunity, to znamená proočkovat minimálně 85 let, lépe 90 procent lidí," dodal pak obšírněji Vondrák.

Netolický se následně vyjádřil k tomu, proč se obě vlády, nastupující i odcházející, nedokážou dohodnout. „To se musíte zeptat vládních představitelů. Pokud někdo rozhoduje o plošných opatřeních, tak to je vláda. Připojuji se k tomu, co říkal Ivo Vondrák. Mimochodem vzpomeňme si na tu první vlnu, kdy jsme říkali od začátku, že řekněme nejrizikovějšími skupinami obyvatel jsou senioři nad 60 let. A mně se to v tuto chvíli jeví jako rozumné, pokud zde povinné očkování bude. Samozřejmě, že ty ostatní profese jsou věcí diskuze. Ale mně trošku vadí, že nová vláda se chce hezknout. Víte, já si myslím, že jsme v situaci, kdy bychom tyto věci měli dát stranou. Podívejte, já jsem kandidoval na nějakou funkci, a když jsem ji přebíral, tak mi bylo přece jasné, že budu muset dělat také nepopulární kroky. Bohužel, nebo možná bohudík, tak to v politice chodí. Čili jinými slovy, ona ta vláda nebude moci být jenom hezká, protože kdyby byla jenom hezká, tak se moc nikam neposuneme. A já mám obavy, že v této chvíli to rozhodnutí, které je, tak buď plyne z nedostatku informací, nebo z mého pohledu je to opravdu jenom populismus," podotkl Netolický.

Bez pozitivní motivace?

„Je to podpora akorát toho, že lidé budou mezi sebou diskutovat ještě více. A můžu vám říct, že ty debaty jsou dneska už často na velmi osobní úrovni. Já jsem byl překvapený i z diskuze, která se vede mezi kamarády a přáteli. Prostě to je až někde za hranou a nevím, jestli si nově nastoupivší vláda uvědomuje, že přispívá právě této celospolečenské diskuzi a především tomu rozdělení společnosti. Takto by to nemělo být," dodal Netolický.

„Dle mých zkušeností už neexistuje pozitivní motivace těch, kteří jsou odpůrci očkování. Řekněme si na rovinu, všechny ty možnosti, které jsme udělali... My jsme objížděli s mobilními očkovacími týmy obce, i ty skutečně hluboko v horách, abychom nabídli očkování. A reakce byla taková, že za devět hodin ten mobilní tým ve 4 obcích proočkoval 24 lidí. Jinými slovy řečeno, my už nemáme, jak nabídnout lidem to, aby se šli očkovat. Myslím, že těch kampaní proběhla taky celá řada. My v našem kraji jsme dokonce měli svoji kampaň. A to vysvětlování tady probíhá, ale když máte i skupinu lékařů, kteří se v podstatě distancují od vakcinace s tím, že to je špatně, tak samozřejmě tady už nemáte jakoukoliv šanci změnit ty, nebo názory těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se nemají očkovat. Takže dle mého názoru jsou všechny dobrovolné možnosti nechat se očkovat, nebo přesvědčit lidi, aby se očkovali, vyčerpány," podotkl také Vondrák.

Netolický se následně pozastavil nad tím, proč vždy, když je tu jakýkoliv právní předpis, musíme přemýšlet o tom, jestli tady je nějaká vymahatelnost. „Každý zodpovědný občan by měl přistupovat k tomu, pokud je nějaké nařízení, tak, že by jej měl plnit. Je to podobné jako ve všech jiných vyspělých státech Evropy. Myslíte, že ty debaty v ostatních jiných státech jsou takhle dramatické, takhle vyhrocené? To je zase český přístup. Vždy přemýšlíme, jestli za to je nějaká sankce, a když není, tak to dodržovat nebudeme. Já se nedomnívám, že by tady někdo chtěl naschvál dělat nějaké šprajcy a nějaké naschvály k tomu povinně očkovat ve vybraných kategoriích. Ale přemýšlejme o tom, že jiná cesta není. Já si myslím, že to není o vymahatelnosti, ale o zdravém úsudku a odpovědném přístupu," zmínil Netolický.

Vondrák také přislíbil to, že bude objíždět nemocnice. „Abych je povzbudil. Děkovat už nestačí, protože tady skutečně řada těch lidí je na dně svých sil. A myslím si, že jsou frustrováni z toho, že se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, že spousta těch lidí není očkovaných a vůbec by v té nemocnici nemusela být. Já každý týden zveřejňuji čísla, která máme z KARIM jednotky - tam je to obsazení těmi nejtěžšími případy zcela zjevné. A z těch 20 případů je jeden, který je očkovaný. Jinými slovy, to je to, co nám může vyřešit ten problém, ale už to nevyřeší dostatečně rychle," zmínil Vondrák a poděkoval všem zdravotníkům.

Závěrečné téma pak patřilo sílící agresi a osobním útokům, ke kterým dochází. Policie se v současné době zabývá i mnoha útoky na internetu. Sám Netolický se s útoky též setkal. „Třeba zrovna dnes v nějakých komentářích, protože mi to vyskočí, když dám příspěvek na Facebook, tak mi vyskočí okamžitě reakce lidí. Mě to překvapuje, protože neočkovaní lidé, někteří, bohužel, říkají, že my ostatní jsme nadlidé, protože si můžeme dovolit například lyžování a podobně. A já jsem vlastně nic neudělal. Byl jsem na třetí dávce, všechno plním, myslím zodpovědně, snažím se naplňovat veškerá opatření - a je mi to vyčítáno. Mě tedy překvapuje ta agresivita od lidí, kteří vyžadují toleranci a chtějí ji po ostatních. Takže je pravda, že ta agresivita je mimořádná, něco to samozřejmě mluví o intelektu konkrétní osoby, každopádně bych to nechtěl generalizovat. Myslím si, že v obou skupinách jsou rozumní lidé. Ale mohu vám říct, že člověk pak někdy přemýšlí, jestli vůbec má někdy zapotřebí tady lítat od rána do večera. Několik týdnů jsme prakticky nespali, to si nestěžuji, to byl fakt, protože společnost to od nás očekávala. Zažili jsme několik vln a výsledkem je, že místo toho, aby tady bylo aspoň třeba drobné uznání, fajn, děkujeme vám za to, tak toho se také nedočkáváme," posteskl si Netolický a dodal, že věří ve zdravý rozum lidí, ale to, co se děje teď, je pro něj příšerné.

„Mně už bylo vyhrožováno i smrtí. Už se to řeší přes podání trestního oznámení, měl jsem manifestaci před mým domem, nikoliv před úřadem. Je tady skupina lidí, která mě neustále pronásleduje, něco natáčí a v podstatě chce řešit věci, které vůbec nejsou v kompetenci kraje. Je to součást našeho života. A musím říct, že mě začíná vadit to, že tak, jak říkal Martin Netolický, pro nás to není nic jednoduchého. V práci jsme pořád, pořád něco řešíme, každý den je nějaký problém, který je třeba řešit. A místo toho, aby se nás třeba správní orgány zastaly, tak řeknou: Podívejte se, vy jste politici, vy to musíte vydržet. To mi připadá v řadě případech nefér," poznamenal Vondrák. Podle jeho slov to není o svobodě slova.

„Musí jednat orgány, které to mají na starost. Těch důkazů, které mají na sociálních sítích, je dost. A nejen na sociálních sítích. Máte lidi, kteří se dnes objevují na náměstích a úmyslně šíří tyto nepravdy. Já si myslím, že je třeba to začít řešit a ať doloží to tvrzení, že mají pravdu a že to není dezinformace. Bude nutné tato opatření začít přijímat. Jsem typ člověka, který se rád domluví, ale jsou situace, kdy se prostě nedomluvíte," zmínil Vondrák. Netolický s ním vyjádřil souhlas.

„V době internetu a sociálních sítí, kde lidé, kteří by se v minulosti nikdy nepotkali a možná by se za některé názory sami styděli, tak se dneska standardně setkají a nasdílejí si různé zaručené informace zaručených odborníků. A potom je přirozeně pro ně všechny jednodušší organizovat nejrůznější protestní akce a manifestace," poznamenal Netolický.

