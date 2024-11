„Vypnete ten motor?“ Ekoaktivista z Prahy poučoval řidiče. Nepochodil

Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 0% Nebudeme 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 718 lidí

Zaklepal na okénko spolujezdkyně. Žena jemně stočila okénko, aby jí venkovní mrazík nevnikl dovnitř. Nato jí muž přednesl svůj požadavek. „Myslíte, že byste mohla ten motor před školou vypnout?“ vypálil rovnou bez varování muž.

Jenže se zlou se potázal. Nelze popírat fyzikální zákony, auto se spalovacím motorem se potřebuje pro zahřátí a rozmrznutí trochu rozhýbat. Proto nechal řidič motor na těch pár minut pobublávat, aby se motor i osádka vozu prohřály. A přesně to žena také do pootevřeného okénka zkonstatovala. „No to nemohla, teprve rozmrzá,“ odpálila ho žena.

Jenže muži šlo o zdraví dětí. Mají přece právo dýchat čistý vzduch, který neznečišťují předoucí auta se spalovacími motory. „A nepřijde vám to k těm dětem tady neohleduplný?“ vypálil muž obhospodařující na síti X účet Do ZŠ Elektra pěšky!.

Jenže i s touto svou poznámkou apelující na zdraví dětí dopadl jako sedlák u Chlumce. „Žijete v Praze,“ odpálkovala ho rétorickým bekhendem žena a zavřela okénko.

Tím konverzace skončila. „Tolik k dnešní smogové situaci před ZŠ Elektra,“ zkonstatoval aktivní občan z Prahy, přičemž označil školu hashtagem.

A pod jeho příspěvkem se rozproudila živá diskuse o tom, jestli jeho konání bylo co k čemu.

„To je hodná, že se s váma vůbec bavila a slušně. Pokud se to stalo,“ dozvěděl se aktivní občan Prahy 9, kde se základní škola Elektra nachází. „Vám se to neděje, že?“ otázal se aktivní občan Prahy 9. „Neděje, protože nejsem kokot, abych buzeroval ostatní kvůli nesmyslům. A z druhý strany motor vypínám, když to má smysl a když ne, tak ho nechám zapnutý,“ dostalo se mu jadrné odpovědi.

Přišlo i na další střet idejí. V Praze nejčistší vzduch už z podstaty věci být nemůže. „S tou Prahou má pravdu. Pokud chci pro dítě čistý vzduch, nebudu s ním bydlet v největším městě republiky,“ dozvěděl se aktivista. Ten hned přišel se svou verzí reality. Rodiče své dítě dovezli do školy zpoza Prahy, kde nejsou kvalitní školy. „Jasně, a svoje děti do Prahy vozit, protože na vesnici škola není dost dobrá,“ poznamenal se zjevným odporem. Ale i tady se mu dostalo vcelku logické odpovědi. Auto, které by jelo z okrajových částí Prahy nebo dokonce ze Středočeského kraje, by rozhodně nepotřebovalo rozmrazovat motor. „Pak by ale ten motor už mohla vypnout, protože by měla zahřáto,“ dozvěděl se aktivista. Poznámku nechal bez odpovědi.

Pak se ovšem spustilo hromobití, které spustila zdánlivě nevinná otázka. „Jak dlouho tam stála? Minutu když vystupovaly 3 děti?“ zazněl dotaz, na který aktivní občan jen pokrčil rameny. „Nevím, seděla na místě spolujezdce, takže předpokládám, že řidič vyprovázel do školky,“ zaznělo od něj.

To už ovšem nadzvedlo ze židle dalšího sledujícího. „Do teď jsem se držel. Ale jste regulérní jitrnice, co nemá ve slušné společnosti co pohledávat. ,Seděla na místě spolujezdce‘. Jste pacient, nemocný psychopat. Držte se od lidí raději dál. Všem bude lépe. Díky!“ nevydržel to s nervy jeden z komentujících.

A to byla voda na aktivistův mlýn. „Raději se zas něčeho držte, pane Slušná Společnosti, obzvlášť pokud je vaším příspěvkem jen vypouštění svých frustrací. Toto není psychoterapeutická skupina, kterou jste asi hledal,“ pustili se do sebe.

„Chápu, že se snažíte ,drsně‘ a nad věcí glosovat. A skrývat tím Vaši životní nejistotu ze sebe sama. Reálně jste nikoho na nic neupozornil, a vystrašeně o tom v dálce snil. Proto jste tu anonymně. Chudák, co se za svůj život stydí. Líto mi Vás není. Potřebujete pomoc,“ zhodnotil duševní stav aktivisty komentující. Ale se stejným hodnocením se setkal i od aktivisty. „Vy jste blázen. Za váš smutný život nemůžu. Sbohem,“ rozloučil se aktivní občan Prahy 9 s kritikem.

Jenže se mu dostalo ještě jedné poznámky. „Ne, pán má naprostou pravdu, Vy byste se svou přebujelou útlocitností měl být v péči psychologa.“

