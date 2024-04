„Vypráskáme neziskovky ze škol!“ Ostrý start kampaně PRO. Rajchl v ČT, pak přiběhl na ulici

Volby do Evropského parlamentu jsou stále blíž a po tom, co kampaň zahájila vládní koalice SPOLU a další subjekty, se přidalo i hnutí PRO Jindřicha Rajchla. Ten sice na akci scházel, a to ze speciálního důvodu, který souvisel s Českou televizí, ale na akci i tak padla pádná slova. A Jindřich Rajchl se nakonec také objevil. A pronesl plamenný projev.

Kampaň před volbami do Evropského parlamentu zahájila Sociální demokracie (SOCDEM) i vládní koalice SPOLU.

O slovo se přihlásilo i hnutí PRO Jindřicha Rajchla, které kampaň zahájilo v Otrokovicích. Vystoupila např. ekonomická expertka Ivana Turková.

„Co vám mám říkat, je to bída,“ spustila. Uznala, že na posledních akcích PRO bylo méně lidí než před řadou měsíců, ale jedním dechem dodala, že jde o zdravé jádro podporovatelů, kteří chtějí postupovat proti současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS). A je podle ní škoda, že toto úsilí maří ostatní „rádoby vlastenci“, jak je nazvala, kteří místo na Fialu útočí na hnutí PRO.

Turková zdůraznila, že sama na akcích říká pravdu a popisuje hrůzu, které Česko čelí. S hrůzou prý sleduje, jak je do rodin vnášen rozkol, když děti a mladí lidé na školách poslouchají neziskové organizace a pak se nebaví s dalšími členy rodiny.

„Jindra to vždycky říká. V první náš den vypráskáme ty neziskovky z těch škol, protože tam nemají co dělat,“ hřímala Turková do mikrofonu. „Oni opravdu v těch školách nemají co dělat, oni porušují zákon a ona politika a ideologie do těch škol nepatří,“ volala dál.

Teď prý má políčeno na ministra Beka, který by podle ní měl z funkce zmizet.

Poté prohlásila, že v Německu si už letos budou moct lidé každý rok změnit jméno a pohlaví.

Skutečnost je však taková, že zákon se vztahuje jen na trans a nebinární osoby, nikoli na všechny občany, a není to od pěti let, ale od čtrnácti let. A pokud půjde o osobu neplnoletou, budou muset změnu pohlaví schválit i zákonní zástupci. Pokud ti budou proti, rozhodne ve věci soud.

Pokud na matriku dorazí kdokoli mladší čtrnácti let, bude potřebovat pro změnu pohlaví či jména souhlas rodičů.

A proč při startu kampaně scházel Jindřich Rajchl? Protože ho pozvali do České televize, k čemuž pár veršů napsal i jeden z lídrů hnutí PRO, Michal Hašek. „Zle, kavárno, zle,“ zahájil Hašek.

„Další tabu padlo aneb Zle, kavárno, zle, Jindřich Rajchl už je zde,“ zajásal Hašek nad fotografií Jindřicha Rajchla vstupujícího do ČT. Jde podle něj o malý krůček, nad nímž se lze radovat, což zmínil v diskusi pod příspěvkem.

Rajchl dorazil jako zástupce jednoho z neparlamentních hnutí do pořadu Politické spektrum.

Když se objevil, spustil slovní kanonádu a zdůraznil, že na českých státních budovách mají být jen české vlajky, a nikoli „modro-žlutý hadr“, jak vlastními slovy popsal vlajku Ukrajiny. „A dokonce tam nemají být vlajky Evropské unie,“ zdůraznil.

„Já říkám, že už modro-žlutou nemůžu vidět ani na popelnicích, a to nejenom kvůli Ukrajině, ale i kvůli EU. Dneska jsem byl na té debatě v ČT. Dostanu se k tomu. Ale hlavní je, dámy a pánové, že my pro naši zemi potřebujeme opravdu reálnou změnu. Ne kosmetickou změnu, ale reálnou změnu, protože tahle země si to zaslouží,“ hřímal Rajchl.

Jedním dechem upozorňoval na to, že už se nediskutuje o tom, kdy ekonomicky doženeme Německo. A on chce tuto otázku do veřejného prostoru vrátit.

„Já už nechci, abychom dostávali za stejnou práci třetinový plat oproti Němcům. Nezasloužíme si to. A my se s tím prostě nemůžeme smířit. Je to jenom to, že jsme se s tím smířili. Že to najednou považujeme za normální, že máme třetinové platy. A já myslím, že už je načase jim na Západě říct, že už nehodláme být jejich kolonií a že nehodláme pokračovat v tom, že jim tam budeme dodávat naši kvalitní a levnou pracovní sílu. Že jim tam budeme dodávat naše energie a že budeme tady jíst potraviny třetí jakostní kategorie, které nám sem dodávají,“ hřímal.

Pokud někdy bude pozván do Washingtonu, nebude se toho bát, jak se toho z jeho pohledu bojí premiér Fiala, ale řekne to na rovinu a bude zastupovat zájmy českých občanů. „Protože vy jste moji šéfové,“ volal z plných plic.

