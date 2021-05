„Vyse*ou se na to policajti?“ Přijeli. Kaufland, dav, respirátory nikde. Dusný závěr

Skrčku! Hovada zasraný! I takové nadávky padaly z úst lidí, kteří dorazili autobusem s poslanci Lubomírem Volným a Marianem Bojkem do kolínského Kauflandu. Video z celé akce, kdy se nespočet lidí vydalo nakupovat a dostali se do sporu nejen s ostrahou Kauflandu, ale i s jedním ze seniorů a následně s policií, se objevilo na sociálních sítích.

„Naším revírem je Kaufland,“ vcházejí lidi pod vedením poslance Lubomíra Volného do kolínského Kauflandu. Akce se konala v sobotu, v rámci takzvané Lízátkové revoluce, kdy protestující proti vládním opatřením brázdili Středočeský kraj. Do obchodního domu dorazili bez jakékoliv ochrany dýchacích cest, ale nevzali si ani nákupní vozíky. Z nákupu si povětšinou odnášeli nanuky.

„Takhle to není ta správná zábava, když se nemusíš dohadovat s lidma,“ zaznívá z davu, který prochází Kauflandem. „Nikdo nic, viď?“ ptá se další účastník. „Protože nás je tady hodně, tak si to nikdo nedovolí. Když tady budeš sama, tak se do tebe všichni pustí,“ dodává další.

Po chvíli se jim však dostává napomenutí od ostrahy Kauflandu. Dotyčný je však velmi malého vzrůstu, a tak si na něj mnozí došlápnou. „Nasaďte si všichni respirátory a hned!“ křikl chlapec z ostrahy. „Ale kuš, ty brebto! Jsi nějakej chytrej! My si vážíme svýho zdraví, ty vole!“ ozývá se z davu, načež chlapec z ochranky za souhlasu přítomných volá vedoucí a spekuluje se i o příjezdu policie. „Myslíš, že přijedou? Nebo se na to vyserou?“ ptá se jeden z účastníků zájezdu.

Kolem prochází také jeden senior s respirátorem, který příchozí rovněž napomíná. Ale dočká se jen posměchu. „Já budu ruský špion, dám si ruskou zmrzlinu,“ komentuje pak výběr nákupu jeden z mužů, který si celou událost natáčí na mobilní telefon. A není sám.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Marian Bojko JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Skrčku! Máš už občanku? My tady nekradem nic! Na co si to hraješ, ty kašpare! Sáhni na ty lidi! Na to nemáš právo. Já tě sundám na zem! Co ty si myslíš o sobě? Nemáš právo nikoho zadržovat,“ zaznívá pak při opouštění Kauflandu, když se ochranka snaží nakupující zadržet. Velmi aktivně jde do konfliktu právě poslanec Lubomír Volný, který dokonce muži z ochranky řekne onu větu s tím, že jej sundá na zem.

A následně se pouští i do diskuse se seniorem, který do Kauflandu přichází na nákup s respirátorem, jenž mu sjel pod nos. „Kašlete na zákony!“ rozčiluje se senior. „Vy byste v nacistickém Německu udával židy, protože to bylo podle zákona,“ řekl mu Volný v reakci. „Vy se nechováte podle zákona, počkejte si na policii,“ reagoval opět senior, Volný však opět opakuje floskuli ohledně nacistického Německa a udávání židů. „Co vy o mně víte? Ale vidím, co děláte!“ reaguje senior. Volný se však nevzdává a napomíná seniora právě za špatně nasazený respirátor. „Víte, že to máte pod nosem a že porušujete zákon, za jehož porušování nás kritizujete?“ ptal se seniora, ten se však brání, že mu respirátor spadl, až když se rozčílil.

Následně jeden z mužů komentuje, že je natáčí policista s respirátorem na kameru. „Teď si to sundá a bude dělat, že je tady s náma, koště jedno. S tou buzna taškou,“ komentuje to muž. „Prostě nemaj nárok! Jak se snažil mladej,“ dodává další.

Když v tom je patrná vřava u autobusu, kterým chtějí účastníci zájezdu odjet. Na místo přijeli policisté. „Ty jo, oni ho chtěj normálně sebrat! Tak takhle jedná Policie České republiky! Gestapo! Gestapo!“ skanduje dav. „To jste policajti tohleto? Gestapáci jste!“ pouští se lidé do dvou mladých mužů zákona, kteří dorazili na místo. „Napadáte policii!“ brání se. „Vy máte chránit lidi! Jste dostali za úkol zviditelnit Kolín? Jsou snad nějaký platný zákony v Český republice!“ dochází na strkanici, při které tak napůl padá poslanec Lubomír Volný. A to ve chvíli, kdy chce nastoupit do autobusu.

„Jste normální? Máte vůbec děti doma, pánové? Oni jsou asi oočkovaný chudáci! Já doufám, že pánové za sebou budou tahat nohu!“ ozývá se dále z davu na adresu policie. „To je poslanec, ten má imunitu, nechte ho bejt,“ brání pak lidé poslance Mariana Bojka.

„Ostuda, ostuda, ostuda,“ skandují dále velmi nahlas lidé. „Vy nejste policajti! Policajti se chovají úplně jinak! Vy bráníte jen tu zasranou vládu, hovada zasraný! Proč to děláte, kluci? Jste placený z našich daní, máte být s námi, ne s naší vládou!“ zní závěrem nahrávky.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Rychlejší připojení k internetu získá 47 tisíc domácností Udělat radost kavárně. To mohl Ovčáček. Výsledek? Strašné Právnička: České političky to mají těžké. Nadávají jim za vzhled a péči o rodinu Německo-francouzská iniciativa ke Kosovu: Nový non-paper. Urovnání vztahů Srbska a Kosova do roku 2022

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.