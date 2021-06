„Vyžraný, zpocený, zfetovaný...“ Jarda Jágr pomstěn. Pořádně

Komunální politik ODS Pavel Novotný prohlásil o Jaromíru Jágrovi, že není nejostřejší tužka v penále. Stalo se tak po tom, co hvězdný hokejista odmítl nabídku premiéra stát se jednou z tváří očkování. „Jako že tohle tlustý, vyžraný, zpocený a zfetovaný stvoření bude říkat Jágrovi (!), co má dělat se svým tělem???“ pustila se do politika členka Rady ČTK Angelika Bazalová. „ODS prostě není na straně osobní svobody a odpovědnosti,“ soudí zase Roman Šmucler.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný zkritizoval hvězdu Nagana Jaromíra Jágra, že se nechce nechat naočkovat a dává to veřejně najevo. Prohlásil o něm dokonce i to, že není nejostřejší tužka v penále. Na Novotného se snesla kritika z mnoha stran. Do politika ODS se pustil například šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. Ten nejprve pověděl, že Pavla Novotného má rád.

„Ale je ukázkou, že spousta lidí v dnešní ODS prostě není na straně osobní svobody a odpovědnosti. Jaromír Jágr je příkladem svobodného, myslícího člověka. Dokázal, co prakticky nikdo jiný v této zemi, a je to dáno tím, jaký je,“ píše předseda zubařů.

Členka Rady České tiskové kanceláře a pravidelná komentátorka v Reflexu Angelika Bazalová byla ovšem o dost ostřejší. „Jako že tohle tlustý, vyžraný, zpocený a zfetovaný stvoření bude říkat Jágrovi (!), co má dělat se svým tělem???“ tázala se na svém facebookovém účtu.

Starostovi Řeporyjí vadí, že se Jágr odmítl naočkovat proti covidu a stát se jednou z tváří propagační kampaně pro vakcinaci. „Jarda je i pro mě morální vzor, ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali,“ zněl příspěvek Pavla Novotného, který před několika dny napsal na Twitteru.

Prosím vás, no vy, pracující/hokejová rodina: to, že Jarda řekne takovou pitomost, neznamená, že to není pitomost. Jarda je i pro mě morální vzor.Ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali. Prosím nenásledunte. I mistr se utne. pic.twitter.com/A2qYGFx1lh — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 11, 2021

Dostal otázku, zda to nejsou tedy poměrně silná slova. „Jarda mě naučil, že soudit má bůh, a ne my lidé, kteří si ho extrémně vážili, nejen jako sportovce, ale i jako člověka, ale prostě v době, kdy tady debilové naskakují na lidi jako paní Hyťhová (další host rozhovoru, pozn. red.), že se očkovat nemusejí nebo nemají nechat, tak v takové době je opravdu trapný se takhle vyjádřit. Já nevyčítám Jardovi, že se nechtěl stát tváří kampaně, on po něm požadoval pan premiér, aby se veřejně oočkoval, a to je asi jediná věc z tisíce, kterou bych vyhověl panu premiérovi i já, ale pokud nechce Jarda, má mlčet, nemůže těm hlupákům říkat, že se očkovat nenechá, protože má dost protilátek, to je kravina,“ myslí si Novotný.

„Je to kravina na kvadrát, vědecky naprosto vyloučená, je to hovadina, a Jarda, který není zrovna nejostřejší tužka v penále, by se měl zamyslet nad tím, co komunikuje směrem ven, protože to je prostě až nebezpečné,“ dodal.

„Já jsem s Jardou o tom nemluvil. Já Jardu neotravuji kvůli takovým hloupostem. Já jsem řekl veřejně, co jsem řekl, trvám na tom. Já jsem přesvědčen o tom, že Jarda pokrytecky nepřiznal, že je taky odpůrce očkování, já si myslím, že se Jarda trochu vymlouval. To už má soudit bůh, ne my lidi, já vím,“ dodal.

Na závěr byl dotázán na názor ohledně covid pasů. „Můj názor na covid pasy je takový, že to je samozřejmě vynikající iniciativa, je to skvělá iniciativa Evropské unie, je skvělé, že se to takhle sjednotí, a já rozumím panu Okamurovi a slečně Hyťhový, kteří prostě žijí z blbců a žijí z populismu, že to popírají. Covid pas je vynikající projekt a je skvělý, jak se rychle daří to ujednotit v těch národních legislativách a zaplať pánbůh, že to tady je a že to vypadá, že se to povede ještě v průběhu prázdnin. Je to strašně důležitá věc,“ uzavřel rozhovor Pavel Novotný.

