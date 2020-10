„Za ty přeplněné nemocnice mohou lidé, co si šli koupit biomrkev?!“ Výbušný rozhovor moderátora TV Nova s Kubkem má těžkou dohru

Včera se moderátor TV Nova Petr Suchoň dostal do křížku s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem a dostal pak vynadáno od svého dalšího hosta. Dnes se omluvil, na jeho chování však už míří stížnost do RRTV. Ale našel i zastánce. Podle bývalé novinářky Ireny Válové by měl moderátor mít svobodu se ptát drze i hloupě a Suchoň se prý omluvil po nátlaku firmy. A Vadim Petrov z RRTV něco vzkázal „namachrovanému odborníkovi“ Kubkovi.

Jak jsme vás již informovali, včerejší Televizní noviny TV Nova se staly scénou, na které se přeli moderátor Petr Suchoň a prezident České lékařské komory Milan Kubek. Moderátor se zajímal o Kubkův výrok o biomrkvi, vztahující se na proslavené fotky z pražské Náplavky. Kubek se ptal, kolik ještě musí zbytečně zemřít lidí, ale Suchoň se nechtěl tématu trhů jen tak vzdát a ptal se, co je špatného na tom, když člověk dělal něco povoleného a dodržoval opatření. Ptal se, zda by Kubek poslal dotyčné do přeplněných supermarketů. Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 6? Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 7201 lidí

„Já bych především vyzval všechny, aby omezili své venkovní aktivity na minimum. Aby chodili do práce, pokud do práce chodit musí, aby absolvovali nezbytný nákup a aby na veřejnosti a venku nosili roušky, protože roušky zachraňují život,“ odvětil prezident ČLK.

„I sám pan premiér na sociálních sítích vyzýval ‚pojďte ven, protože vitamín sluníčkový je to nejlepší‘ a vy vytváříte ten pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, tak může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři,“ pokračoval Suchoň, ale Kubek už toho zřejmě měl dost: „Vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že ve stávající kritické situaci tu situaci takto zlehčujete.“ Ale Suchoň Kubka za jeho příměr griloval dál.

Za to, jak se pouštěl do Kubka, pak moderátorovi vyčinil imunolog Václav Hořejší. „Já bych se chtěl vrátit k tomu, jak jste, podle mého názoru naprosto nevhodně, tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a mně se skoro nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ řekl moderátorovi a posléze dodal: „Znova říkám, že jestli se někdo vyjádřil obrazně o tom, že jde nakupovat biomrkev a vy ho za to tepáte deset minut, tak to mně teda připadá naprosto neuvěřitelné,“ nešetřil Suchoně pan profesor. „Tohle téma vy jste vůbec neměl vznášet,“ mínil.

Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 12499 lidí

Na facebookovém profilu TV Nova byla později zveřejněna omluva moderátora Suchově: „Chtěl bych se divákům, kolegům a zejména panu prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi veřejně omluvit za obsah a formu rozhovoru v Televizních novinách 26. 10. 2020. Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl. Také na mě dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR, což ovšem v žádném případě nemůže sloužit jako omluva za to, jak neadekvátně a neprofesionálně jsem reagoval. Moderátor hlavní zpravodajské relace musí být za všech okolností nestranný a rozhodně se nemůže nechat ovládnout emocemi tak, jako se to stalo mně. Panu prezidentu Kubkovi jsem se omluvil alespoň telefonicky a vážím si toho, že mou omluvu přijal. A teď se jemu i vám omlouvám veřejně. Způsob, jakým jsem vedl rozhovor, do hlavní zpravodajské relace v žádném případě nepatří. Promiňte,“ uvedl Suchoň.

TV Nova také přiznala, že šlo o selhání moderátora, ze kterého chce vyvodit důsledky. „Jde o selhání moderátora, který nedodržel základní novinářská pravidla. Budou z toho vyvozeny důsledky. Jménem redakce zpravodajství se za tuto politováníhodnou věc panu Kubkovi i všem divákům omlouvám,“ uvedl Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky.

Na RRTV už míří stížnost (kterou mají PL k dispozici) Dominika Ticháčka, jemuž vadí údajné profesní selhání moderátora a využití veřejného mediálního prostoru k vyjádření svého vlastního pocitu, názoru způsobem a v době uplatnění mimořádných opatření naprosto nepřijatelným. Dodává, že toto jde proti zákonu 231/2001 Sb. Tedy, že provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Žádá od RRTV prošetření a sjednání nápravy.

Nicméně Suchoň našel i zastoupení. Postavila se za něho např. bývalá novinářka Irena Válová. „Možnost klást jakékoli otázky, dokonce drzé, nevhodné, dle některých nesprávné či hloupé a zneklidňující je základem demokracie. Je to dokonce základem lidského pokroku. Ostatně to mnohokrát judikoval Evropský soud pro lidská práva,“ říká občasná přispěvatelka serveru Česká justice.

Podotýká, že bez možnosti klást otázky nastává diktatura a jen v diktatuře se trestá za otázky. „Věřím, že redaktor TV Nova Petr Suchoň, který kladl otázky předsedovi lékařské komory, za které se poté omluvil, tak učinil na nátlak firmy, a že jako novinář tuto omluvu nemohl myslet nikdy vážně. Jeho dilema mu vůbec nezávidím,“ napsala.

A vyjádřil se i Vadim Petrov, který se jako radní na rozhodnutí RRTV bude zřejmě podílet. Ten konstatoval, že válečná rétorika, zastrašování a vyhrožování jsou kontraproduktivní. Vyslovil se proti dalšímu přesvědčování přesvědčených. „Nemluvím také o odmítačích, naprostá většina populace opatření respektuje. A ty, kteří je nerespektují, porušují nařízení a na ty platí sankce. Mluvím o té části veřejnosti, která sice opatření dodržuje, ale také slepě nepřebírá, co do ní oficiální zdroje ládují,“ vysvětlil.

„Naučte se vysvětlovat, ne šířit paniku a děs, ne hrozit kolapsem, ulicemi plných mrtvol. Vy všichni namachrovaní oborníci, jako je tady pan Kubek – chtělo by to alespoň pedagogické minimum a respekt k lidem,“ vzkázal s tím, že učitel, který umí věci vysvětlit, dojde dál než učitel mávající rákoskou. „Nemyslím, že dobrou vůli z jara prohospodařila jen vláda, ale válečné reportování médií a odborná veřejnost, která si myslí, že po zlém dojde dál, než po dobrém,“ poznamenal na závěr.

