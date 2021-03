„Zabití důchodce: 3,5 roku. Psaní na internet: 6 let.“ Začalo povstání proti soudu

Lucie Sulovská, Daniel Vávra nebo Jiří Ovčáček. Ti všichni upozorňují na nepoměr u trestů za znásilnění v porovnání s odsouzením muže na šest let za to, že napsal svůj názor do diskuse na internetu. „Za znásilnění nezletilé dívky dostal muž 4 roky. Mladík, co strčil důchodce pod metro, a tím ho zavraždil, dostal 3,5 roku,“ hřímal Vávra, když poukázal na trest šesti let za jednu větu. Sulovská přiložila detailní popis brutálního znásilnění, za které dostal pachatel pouhou podmínku a pokutu.

Šest let ve vězení si má odsedět mladý muž ze Znojma, který podle obžaloby v diskusi na internetu schvaloval teroristický útok na Novém Zélandu v březnu 2019. Pravicový extremista z Austrálie při něm zastřelil ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Obžalovaný to pod přezdívkou SSman okomentoval slovy: „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“ Rozsudek v úterý vynesl Krajský soud v Brně. Zatím však není pravomocný, protože muž se proti němu na místě odvolal, a tak se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Spousta lidí z českého veřejného prostoru s tímto rozsudkem nesouhlasí. Například konzervativní komentátorka Lucie Sulovská upozornila na to, že zatímco někdo dostane kvůli diskusi na internetu šest let vězení, tak za jiné skutky se dávají podmínky. Následně popsala, co měla na mysli.

„Pachatel negativně ovlivněn předchozím vlastním opakovaným selháním při pohlavním styku se svou přítelkyní tuto napadl bitím pěstmi do celého těla včetně hlavy a obličeje, i kopáním, snažil se ji znásilnit padesát centimetrů dlouhou rostlinou pórku, tímto ji také bil po celém těle. Když ho to přestalo bavit, začal svou přítelkyni ohrožovat velkým kuchyňským nožem, který ji přeložil ke krku a začal jí vyhrožovat, co vše jí vypíchne, rozpáře a rozřeže. Poté nůž zahodil a snažil se svou přítelkyni znásilnit lahví od fernetu, což se mu podařilo. Jak lahví otáčel opakovaně v těle oběti, tato zažívala obrovské bolesti.

Za trestný čin znásilnění s následky na zdraví své oběti, popisované lékaři jako mnohočetné krevní podlitiny na hrudníku, končetinách, bolesti lebky, poranění oka, ramene, ruky, stehna a zejména způsobenou posttraumatickou stresovou poruchu vyvolávající úzkostné a depresivní stavy, bušení srdce, nervozita, třes celého těla, neklidný spánek s úzkostnými stavy, vybavování děsivých vzpomínek na událost (tzv. flashbacky), a omezeními při běžném životě spočívajícími v obavách či úzkosti z jiných osob dostal pachatel podmínečný trest a musel zaplatit oběti dvě stě tisíc korun,“ sdílela hrozivou událost.

„Jinak ono se furt mluví o ženských právech a pokroku. Já něco málo vím o krimihistorii a řekla bych, že roku 1901 nebo 1921 by to podmínkou rozhodně neskončilo. No, pokrok nezastavíš,“ uvedla následně v diskusi.

K rozsudku se vyjádřil i tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ten šest let vězení za názor v diskusi srovnal s voláním po podřezání prezidenta Miloše Zemana, což soud prý označil za pouhý přestupek. „Důvěru v nestrannost soudního systému tento diferencovaný přístup rozhodně neposiluje,“ dodal.

Další veřejně známou osobou, kterou délka trestu překvapila, byl herní vývojář Daniel Vávra. Ten to vnímá jako reality check fungování české justice. „Takřka žádný z pedofilů, který se v dokumentu V síti snažil reálně sexuálně zneužít nezletilé dívky, nedostal jiný než podmíněný trest. Všichni vyvázli s podmínkami, a to ještě dost krátkými.

Za znásilnění nezletilé dívky dostal muž 4 roky. Mladík, co strčil důchodce pod metro, a tím ho zavraždil, dostal 3,5 roku. Tento muž dostal za JEDNU VĚTU na facebooku, kde nikoho k ničemu nevyzýval a nikomu z ní nevznikla žádná reálná hrozba ŠEST LET NATVRDO. Podle této logiky by někdo, kdo na facebooku bude schvalovat onu vraždu v metru, dostal tvrdší trest než vrah, který čin spáchal. Připadá vám to normální?“ tázal se.

Sociolog Petr Hampl si na twitteru vzpomněl na trest, který dostal muslimský migrant za znásilnění. Byly to čtyři roky vězení. „Za pokus o vraždu pro jiného migranta taktéž. Pro Čecha za jedinou větu na facebooku šest let,“ dodal.

Pavel Cimbál sdílel video ze soudní síně, kde muž čekal na svůj rozsudek. „Něco Vám povím. Omluvte vulgarity. Já se TAK STRAŠNĚ TĚŠÍM, až jednoho krásného dne půjde tenhle připo*raný režim konečně do p*dele, že ani nevíte jak...“ okomentoval to. Prý nejde žít v prostředí, kde je slovo jedněch zločinem, zatímco zločiny druhých jsou omlouvány. „Co je dovoleno jednomu, není druhému,“ uzavřel Cimbál.

