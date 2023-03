„Zbláznili jsme se. Až na Maďarsko.“ Diplomat Novotný rozsekl vládu a pak i Ukrajinu

reklama

Ve světě se podle Jaromíra Novotného tvoří nové bloky. Jedním z těchto bloků tvoří Čína a Rusko. Podle Novotného je to blok „neporazitelný“ a Západ by měl zapomenout na to, že Rusko bude v agresi proti Ukrajině poraženo. A ke státům východní Evropy měl ještě jednu velkou výtku. „Tady na východě, postkomunistické země, s výjimkou Maďarska, se prostě zbláznily, prostě chceme být američtější než Američani.“ Tato slova pronesl v rozhovoru pro on-line pořad Kupředu do minulosti.

Novotný je přesvědčen, že bychom měli hájit své národní zájmy a nedělat poskoka někomu druhému.

Pokud jde o válku na Ukrajině, Ukrajinci podle Novotného trpí „nacionalistickou horečkou“ a Západ by si měl uvědomit, že Rusko je jaderná velmoc a má svou hrdost. Ukrajinci jsou teď závislí na pomoci EU a USA. Novotný v této souvislosti připomínal, že někdy na počátku tisíciletí vzešel z Ruska návrh, jak Ukrajinu rozdělit. Značnou část země měla spolknout Ruská federace a západní část měla připadnout Polsku, zkrátka neměly přijít ani Maďarsko a Rumunsko. Ukrajina sama o sobě měla zůstat malým vnitrozemským státem s hlavním městem Kyjevem.

„Prosazovat národní zájem, a ne naskakovat někomu jako kanónenfutr tím, že se obětujeme, a budeme bojovat za něco, co není v našem zájmu. Měli bychom především mít, tak jako každá země, národní zájem, a politici by měli reprezentovat národní zájem dané země. Našim národním zájmem není to, abychom jako Češi vykřikovali hesla, šli s praporem na frontu, a nechali se pozabíjet. Protože válka na Ukrajině je rusko-ukrajinský spor, kde Rusové brání ruskou menšinu, Ukrajinci brání, nebo si vyřizují historické účty s Ruskem, nebo s Rusy, a byly tam vybičovány nacionalistické vášně. V každém větším městě je ulice Bandery nebo Šuchevyče, což byli váleční zločinci. V každém větší ukrajinském městě je náměstí, ulice, nebo pomník Šuchevyče nebo Bandery. To všechno o něčem vypovídá,“ pravil Novotný.

Skutečností podle Novotného je, že se ve světě tvoří nové mocenské bloky a jedna z otázek je, jak se nakonec zachová Turecko, které teď trápí řada problémů. Ať už vysoká inflace nebo řešení následků několika ničivých zemětřesení.

„Dočkáme se tvorby nových vojenskopolitických, vojenskoekonomických bloků. Podívejte, už vznikl blok Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie, Spojené státy, říká se tomu AUKUS. Mezi tím Indie nelenila, a vytvořila blok Indie, Japonsko, Spojené státy. Takže tam ještě zbývá, aby se zapojila Jižní Korea, buď k Indii, nebo k Britům. Ale tento AUKUS je v podstatě anglosaský blok, kam asi mezi sebe nikoho jiného nepustí. Ale Jižní Korea by mohla jít k Indii: Indie, Japonsko, Jižní Korea,“ vyložil svůj pohled na možný další světový vývoj.

„Zajímavé je, když Spojené státy převádějí pozornost na Čínu, a Evropu tady nechají být. Tím pádem Ukrajina bude dána na pospas, protože evropské země bez americké pomoci Ukrajinu neudrží. A když se Američané soustředí na Čínu, tak možná Ukrajina skončí,“ pokračoval.

Pokud by se konflikt z Ukrajiny rozšířil dál na západ, podle Novotného by to byl pro Česko velký problém, protože mladí muži po zrušení povinné základní vojenské služby ani neumí pořádně vzít zbraň do ruky. Podle Novotného jim dokonce chybí cosi jako respekt k autoritám. „Máme třicet tisíc vojáků v profesionální službě, to je tak všechno, a tak pět, nebo šest tisíc lidí v zálohách. A ostatní neumí vzít zbraň do ruky a nevědí, co je to respekt k někomu, k něčemu, k řádu, a tak dál. To by byla akorát potrava pro děla,“ uvedl Novotný.

Médiím vyčetl, že nekriticky straní Ukrajině a přehlíží, co všechno je v této zemi špatně, že např. i armádu, konkrétně kupříkladu dodávky potravin pro armádu, doprovází korupce.

Pokud jde o domácí politiku, vládní pětikoalice, kterou přirovnává ke komunistické Národní frontě, tak ta si prý teď myslí, že si může dovolit úplně všechno, protože má většinu ve Sněmovně, v Senátu, má svého prezidenta a navíc má i sobě nakloněného předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského.

Novotný má za to, že vláda Petra Fialy je nejhorší vládou od roku 1989.

Nešetřil ani své spoluobčany.

„Naše školství upadá, a lidé už zapomínají uvažovat nezávisle, a dělat si vlastní názor. Jsou jako stádo. Prostě následují šéfy, a ‚když se říká tohle, tak je to pravda, tak to budeme říkat‘.“

