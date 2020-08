,,Zchlastal se a bude dělat h*vno." Zeman čelí po zlámané ruce dalším ranám

Prezident Miloš Zeman v noci z úterka na středu utrpěl zranění ruky, kvůli kterému byl hospitalizován v ÚVN Praha. „Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky. Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci,“ informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Už je znám i důvod. „Pan prezident večer sledoval televizní zpravodajství a po ukončení nevyužil opory v podobě hůlky nebo pomoci ochranky, zakopl a zlomil si pravou paži,“ informoval Jiří Ovčáček Novinky.cz. Operace byla dle serveru úspěšná, proběhla v úplné narkóze standardním způsobem a trvala dle Ovčáčka něco mezi hodinou a půl a dvěma hodinami. Mluvčí již také poděkoval všem, kdo na prezidenta myslí.

Což o to, zlomená ruka se zahojí a rozhýbá. Leč celková narkóza v jeho věku a stavu žádná legrace není. Ať už si o něm myslím cokoliv, přeji mu brzké uzdravení bez následků. https://t.co/Jam82bTMwj — Miroslav Kalousek (@kalousekm) August 26, 2020

Jiní odpůrci prezidenta však nebyli zdaleka tak velkorysí. „Celková anestéze u pacienta v tomto stavu? To bude dlouhá PN. Jestli je to tahle, zacnu věřit na karmu,“ odkázal soukromý lékař na incident, kdy prezident ukazoval premiéru Sobotkovi holí na mikrofon.

Celkova anesteze u pacienta v tomto stavu? To bude dlouha PN. Jestli je to tahle, zacnu verit na karmu pic.twitter.com/l1rv165ZlD — Pavel Poštulka (@Postulka) August 25, 2020

A u jiného komentáře dodal: „Vyjádřil jsem se jinde, ale i tady podotknu, že pro seniory s projevy senilní demence je výkon v celk. anestezi velmi náročná a nebezpečná věc. Vrchní velitel Armády ČR teď, mj., bude dlouho potřebovat pomoc i s nejzákladnější hygienou, a to i intimní. Co jste mu to jeho voliči udělali?“

Vyjádřil jsem se jinde, ale i tady podotknu, že pro seniory s projevy senilní demence je výkon v celk. anestezi velmi náročná a nebezp. věc. Vrchní velitel Armády ČR teď, mj., bude dlouho potřebovat pomoc i s nejzákladnější hygienou, a to i intimní. Co jste mu to jeho voliči udelali? — Pavel Poštulka (@Postulka) August 25, 2020

Komentátor Alexandr Mitrofanov poznamenal, když o úrazu ruky informovala ruská tisková agentura TASS, že TASS je „zplnomocněn prohlásit“ a bývalý ministr Ivan Pilip kladl otázku, jestli v Moskvě náhodou o úrazu nevěděli dříve než hradní mluvčí.

TASS je zplnomocněn prohlásit. https://t.co/bEJCNoBGTO — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) August 25, 2020

Vždyť mají o hodinu víc! — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) August 25, 2020

Naopak brzké uzdravení prezidentovi přál Daniel Meron, velvyslanec Izraele v Česku.

We wish President Zeman a speedy recovery — Daniel Meron (@AmbMeron) August 26, 2020

Rozběhly se také spekulace, jak k úrazu došlo. Velká část z nich zmiňovala alkohol. A také poznámky, že to znamená, že prezident bude i nadále nečinný. „Překládám Jiřího ptydepe do češtiny: Pan prezident zase bumbal. Pan prezident byl opilý a upadl. Pan prezident podstoupí operační zákrok. Program pana prezidenta po zbytek roku bude stejný jako doposud. Pan prezident bude dělat i nadále hovno,“ mínil grafik Martin T. Pecina.

Překládám Jiřího ptydepe do češtiny: Pan prezident zase bumbal. Pan prezident byl opilý a upadl. Pan prezident podstoupí operační zákrok. Program pana prezidenta po zbytek roku bude stejný jako doposud. Pan prezident bude dělat i nadále hovno. — Martin T. Pecina (@martinpecina) August 25, 2020

Podobně uvažovala i Jana Arltová: „Volně přeloženo: Pan prezident se zchlastal a zlámal si ruku. Žádný program reorganizovat nemusíme, protože stejně žádný nemáme. Amen.“

Volně přeloženo: Pan prezident se zchlastal a zlámal si ruku. Žádný program reorganizovat nemusíme, protože stejně žádný nemáme. Amen. — Jana Arltová (@JanaArltova) August 25, 2020

Jako další se překládáním Jiřího Ovčáčka zabýval datový expert Jiří Škrampal. „Tuhle zprávu z Ovčáčtiny překládám přibližně tak, že ruku museli kvůli mimořádným komplikacím amputovat a Zeman následně zemřel.“

Tuhle zprávu z Ovčáčtiny překládám přibližně tak, že ruku museli kvůli mimořádným komplikacím amputovat a Zeman následně zemřel. https://t.co/tBPTSwfrcC — Jiří Škrampal (@JiriSkrampal) August 26, 2020

„Boží znamení, že by se měl Zeman odebrat do propadliště dějin i se svým týmem lumpů,“ vykládal si Zemanův pád a úraz Martin Vávra.

Boží znamení, že by se měl Zeman odebrat do propadliště dějin i se svým týmem lumpů. — Martin Vávra (@MartinVvra4) August 26, 2020

O něco přívětivěji vyzýval Miloše Zemana k rezignaci historik a filozof Petr Hlaváček: „Miloš Zeman je v nemocnici – přeji brzké uzdravení (zcela upřímně) a doporučuji rezignaci na úřad prezidenta republiky... Bylo by to důstojné a státnické gesto v pravý čas...“

Miloš Zeman je v nemocnici – přeji brzké uzdravení (zcela upřímně) a doporučuji rezignaci na úřad prezidenta republiky... Bylo by to důstojné a státnické gesto v pravý čas...https://t.co/NcbbsoYsJH — Petr Hlaváček (@Europaeanus) August 25, 2020

Někteří měli ze zprávy vyloženou radost, například elektrotechnik Peter Em. „Toto je váš první tweet, z kterého cítím určitou naději. A poprvé vám dávám lajkovací srdíčko,“ svěřil se.

Toto je váš první tweet, z kterého cítím určitou naději. A poprvé vám dávám lajkovací srdíčko. — Peter Em (@AcaNerd73) August 25, 2020

Tuto radost pak ohodnotil pedagog a programátor Pavel Cimbál, který prohlásil, že se jedná o něco lidsky odporného. „Lidsky odporný je ten mstivý slizký zmrd z Hradu,“ namítal řecký překladatel Mario Psurukas.

Lidsky odporný je ten mstivy slizký zmrd z Hradu. Angličané tomu říkají what goes around, comes around... — Mario Psurukas (@psurukasmario) August 26, 2020

Ozval se i účet parodické stránky Opráski s historje. „Ciwe uzpůsobeňí pogromu? To jako de ďělad ežťe míň neš ůplní honvo?“ ptal se Jiřího Ovčáčka.

Ciwe uzpůsobeňí pogromu?



To jako de ďělad ežťe míň neš ůplní honvo? — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) August 25, 2020

Prezidenta se naopak zastávala Monika Křivánková, kterou znechutily četné negativní a sprosté reakce. „Prošla jsem si reakce a komentáře pod příspěvky některých médií a nestačím se divit. To už je opravdu vtipné i to, že si prezident zlomí ruku? Kdy se to stalo, že ta nenávist vůči němu došla tak daleko?“

Na to odpovídal komentátor Info.cz Martin Schmarcz také otázkou: „A přijde vám OK, když Miloš Zeman například říká o lidech, kteří proti němu demonstrují: V tradičním volném pásmu slov a myšlenek, které praktikuje ve vysílání nejmenované privátní televize, prohlásil, že dotyční jsou chudáčci, se špatnou motivací, nechávají si něco nakukat, a proto musí za svou blbost platit. A těchto chudáčků je prý prezidentovi líto.“

Na facebooku se nenávistné komentáře objevily kupříkladu pod statusem komentátora Jindřicha Šídla. „Teď bych uvítal, kdyby nás jakýkoliv novinář informoval teprve, až to zlo bude konečně na lafetě a budem to moci oslavit. Do té doby je zprávou jedině hrobové ticho,“ prohlašoval chvilkařský účet Pedrito Mariposa Tlaloc, náležící dle adresy jistému Petru Vurmovi z Brna.

„Hmm, proč je mi osud bezvýznamného bolševického parazita a lokálního papaláše lhostejný? Ale našel jsem pozitivum, soudruh inženýr všem ukazuje nepotřebnost a zbytečnost celé prasodentské funkce, příští generace ji zruší a ušetří vám spousty peněz (eura už nejspíš konečně),“ mínil pak Petr Kamínek.

Proti radosti z úrazu se vymezil kupříkladu člen SPD František Mitterwald, který ji nazval „totálním ubožáctvím“.

