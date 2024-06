„Zelenský je válečný zločinec.“ Nápis ze země, kde končily eurovolby. A to není vše

„Zelenský je kriminálník, jen herec. NATO, jděte domů,“ vidím, když jdu od letiště k hotelu. Nikde jinde jsem pak takové nápisy nespatřil. Jak je toto možné? „Ta vaše zk****ná válka nám bere zákazníky,“ dozvím se v jedné restauraci. „To tam napsali proruští idioti, které nebereme moc vážně,“ slyším v cukrárně. A jak to tedy je?

Uličkami Rimini

Když projdu podchodem pod železniční tratí, vidím v azbuce nápisy jako centrum či moře. Co na to? A tak jsem se zeptal koordinátorky strany Liga pro Česko a Slovensko Moniky Pilloni. Ostatně v regionu Emilia – Romagna má tato strana vždy celkem dobré volební výsledky a dnes je součástí vládní koalice, podle jejíž premiérky Giorgie Meloniové by se „příští Evropský parlament měl inspirovat v Itálii a dohodnout se na spolupráci všech pravicových stran“.

K ruským stopám v největším přímořském turistickém letovisku Itálie Pilloni odvětila: „Co se týče ruských klientů, tak to byl jistý proud příjmů pro majitele hotelů, obchodů a celého turistického průmyslu. Někdo si mohl stěžovat na hlučnost, ale zpravidla ne ten, kdo na tom vydělával. Stejně se tak nostalgicky vzpomíná na zlatá léta tohoto pobřeží, když bylo plné německých turistů, kteří se nechovali lépe. Konec zmíněné zlaté éry běžný návštěvník poznal tak, že se měnil jazyk na vystavených jídelních lístcích před restauracemi. Objevila se ruština, v mnoha restauracích a hotelech čínský personál a změnila se typologie turistů mířících na toto pobřeží. Dnes zaslechnete spíše ukrajinštinu a vidíte méně movitou klientelu.“

Na jednom z plakátů si všimnu nápisu CCCP, tedy SSSR v azbuce. Jde o italskou skupinu CCCP Fedeli Alla Linea, která se ke stáru dala dohromady a už zase koncertuje. Vznikla v roce 1982 v Berlíně a svou muziku hudebníci definovali mimo jiné i jako prosovětský punk. Zpěvák Giovanni Lindo Ferretti například v jedné písni vyřvával: „Jako lokalizované kožní onemocnění, každá neopakovatelná šance, zbytkový rozruch, Pravda, Pravda, Rudé Právo, Trybuna Ludu, KGB, KGB, KGB.“

Na špionský kopec

Z pobřeží jezdí do San Marina každou hodinu autobus. Ostatně Monte Titano, na níž stojí tři zdejší pevnosti zvěčněné na vlajce i státním znaku, je vidět už zdaleka. Druhý nejmenší stát v Evropě je i jedním z nejbohatších a má velmi nízkou nezaměstnanost. Přestože se tam platí eurem, nepatří stát do Evropské unie. Hned po druhé světové válce, kdy došlo ke zhoupnutí politických nálad prudce doleva, mělo San Marino první demokraticky zvolenou komunistickou vládu na světě.

Z nádherného centra stejnojmenného hlavního města, které vzniklo na úpatí hory, scházím a obcházím „titána“ směrem na předměstí. Prší, prší, jen se leje a bez chodníků – sanmarinští soudruzi asi zapomněli – je to na frekventované silnici „o hubu“. Mladá dvojice zastaví a nabízí odvoz, ale s díky a přáním všeho dobrého odmítnu. „Víš ale, že za to policajti rozdávají pokuty? Posledních pár let tady totiž došlo k několika ‚smrťákům‘,“ říká řidič na malém parkovišti. Začíná doslova „chcát“! Teď už s vděkem nasedám. Řidič mi za těch pár minut sdělil, že je z vojenských služeb Litvy a nakonec v hovoru o geopolitice zmínil: „Na Ukrajině je to další americká válka.“ Dost zvláštní závěr u Litevce. To už jsme stáli před hostelem, kde mě v noci pokousaly štěnice.

Italská nostalgie

Zpět v Rimini. Jde o zhruba stopadesátitisícové město na jih od Benátek u pobřeží Jaderského moře. V roce 1920 se tam narodil asi nejznámější italský režisér Federico Fellini. Ostatně v ulicích města natáčel některé pasáže svých filmů a nyní se v nich nachází jeho muzeum. Hlavní expozice je v hradu Sismondo, kde třeba leží obrovská figurína krásné blondýnky z filmu Sladký život, kterou hrála Anita Ekbergová.

Nicméně o místní Itálii a Italech je jiný film. Jak kdysi Fellini prohlásil: „Rád bych jednou natočil film o lidech mého kraje, se všemi jejich pověrami, chybami i zdravým rozumem.“ No a o Amarcordu se často píše, že je ironickým obrazem italské národní povahy, v níž se radost ze života a smysl pro pospolitost spojuje s přehnanou úctou k autoritám, jako je církev, vláda nebo škola.

Monika Pilloni udělala pro ParlamentníListy.cz delší rozbor: „Amarcord je slovo s velmi zvláštním významem, které vyvolává vzpomínky a pocity spojené s minulostí. ‚A m'arcord‘ znamená v překladu 'pamatuji si'. Výraz pochází z jazyka oblasti Romagna a poprvé jej použil básník Tonino Guerra právě ve spolupráci s režisérem Federicem Fellinim pro stejnojmenný film z roku 1973. Co ale amarcord skutečně znamená? Slovo se skládá ze dvou prvků: ama, což znamená ‚láska‘ nebo ‚náklonnost‘, a record (ricordo), který se v italštině překládá jako ‚paměť‘. Proto je to pocit náklonnosti, nostalgie a lítosti nad něčím, co nám stále patří, ale co už neexistuje. Každý z nás v určitém okamžiku svého života zažil tento pocit, který nás nutí vracet se do šťastných okamžiků z minulosti, k blízkým, kteří tu již nejsou, nebo do situací, které se už nikdy nebudou opakovat. Amarcord je tedy také schopnost lidí připomenout si svou minulost, tradice a kulturu. Tento pocit má velmi silnou hodnotu v literatuře a hudbě. V konečném důsledku je to pocit, který nás všechny spojuje, což nám umožňuje znovu prožít šťastné chvíle z minulosti a udržet naše kulturní kořeny naživu. Tento koncept je tak důležitý, že se ujal i v jiných zemích, kde se to slovo stalo synonymem pro nostalgii a paměť.“