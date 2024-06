„Zelený pán Německa“ se chce zviditelnit. Zaplatí 20 milionů z peněz lidí

Německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck (Zelení) má zaděláno na problém. Na jedné straně se totiž provalilo, že hledá experty, kteří mu pomohou zlepšit obraz jeho i jeho ministerstva na sociální síti Facebook. Ale pozor. Hodlá na to vydat až 800 tisíc eur. Hodlá je vydat v době, kdy se ukazuje, že Německo nedokáže naplnit své klimatické cíle.

Kolem ministra pro životní prostředí to zase jednou vře. Ukázalo se totiž, že se tento člen německé vlády pokusí zviditelnit na čínské sociální síti Tik Tok. A je připraven na to vydat až 800 tisíc eur, v přepočtu asi 19,7 milionu korun.

Server deníku Bild upozornil, že ministerstvo hospodářství k tomu nechalo vypsat výběrové řízení, ve kterém hodlá vybrat produkční společnost, která bude schopna připravit taková videa s Habeckem v hlavní roli, která přitáhnou pozornost mladých.

„Podle výběrového řízení by měl být nový videoproducent schopen ‚vyvinout kreativní nápad a vytvořit atraktivní, zábavný‘ videoobsah během několika hodin. Očekává se také, že bude ‚přenášet obsah efektivně a originálně a optimalizovat videa pro viditelné přehrávání s velkým dosahem a podporující interakci‘. Cílovou skupinou jsou lidé do 30 let. … Smlouva bude zpočátku uzavřena na 24 měsíců a lze ji dvakrát prodloužit vždy o jeden rok. Ministerstvo počítá s náklady 800 000 eur za celé období,“ napsal server deníku Bild.

Ministerstvo hospodářství se ale brání, že nepůjde jen o prezentaci šéfa na Tik Toku, ale i na dalších sociálních sítích.

Je přitom otázka, zda bude mít co prezentovat. Server listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) totiž tvrdí, že Německo nedokáže naplnit své klimatické cíle.

„Odborná rada pro otázky klimatu v pondělí popřela březnový slib ministra hospodářství, že ambiciózních emisních cílů bude dosaženo do roku 2030. Podle expertů není reálný ani hlavní cíl CO 2 neutrality do roku 2045, což znamená, že hlavní program Zelených a jejich pilíř energetické transformace se hroutí,“ napsal FAZ.

Robert Habeck však tvrdí, že Německo musí při přechodu na evropskou ekonomiku zariskovat. Trval na tom, že Německo musí energeticky přejít na vodík. Má to však háček.

„Německé hospodářství má být do 20 let převedeno na vodíkovou energii – látky je však málo. Místo řečí o gigantických nákladech převládá na klimatickém veletrhu před Steinmeierovou oficiální rezidencí optimismus. To proto, že ministr hospodářství Habeck slibuje peníze,“ napsal k tématu server listu Die Welt.

