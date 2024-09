„Zeman. Starý Prorok.“ Klaus, Ovčáček, Hašková Coolidge a další. Jen na PL, co dosud nezaznělo

Zemanův politický soupeř z 90. let a rovněž bývalý prezident Václav Klaus připomněl, že se vzájemně znají přes 50 let a vyslovil přání, aby byl hlas Miloše Zemana i nadále výrazně slyšet.

VÁCLAV KLAUS:

Miloše Zemana znám více než pět desetiletí. Je jedním z mála politiků, se kterými si tykám. To je v dnešním světě všeobecného tykání zanedbatelná poznámka, v mém případě však znamená hodně. Naše vzájemné vztahy byly dobré vždy, když jsme se oba cítili ohroženi. Bylo to nejprve po roce 1968, když nás vyhodili ze zaměstnání (jeho z Vysoké školy ekonomické, mne z Ekonomického ústavu ČSAV). Tehdy jsme oba hledali cestu v nové situaci.

Znovu jsme si byli blíže, když začínala perestrojka a my jsme oba cítili novou šanci na nějakou pozitivní změnu v naší zemi. Podobně jsme se znovu sblížili, když došlo k sarajevskému atentátu a k obklíčení nás obou pravdoláskařským světem kolem Václava Havla. (I když Miloš Zeman to s ním uměl vždy lépe než já.) Znovu jsme se přiblížili v roce 2013 při hledání nového prezidenta po ukončení mého prezidentského mandátu. Tehdy jsme oba cítili, že hrozí naprosté opuštění myšlenek našich devadesátých let. Přál bych si, abychom byli názorově bližší v dnešní chvíli všeobecného ohrožení naší země pětikoalicí (dnes už možná čtyřkoalicí) a naším novým prezidentem. Nemluvě o všeobecném zoufalství z vývoje ve světě, a zejména na Západě, jehož jsme součástí.

Byli jsme si vzdálení, když se v závěru 80. let začínalo diskutovat o tom, jak má vypadat náš budoucí, postkomunistický svět. To samozřejmě zesílilo, když byla většina devadesátých let víceméně v mé režii a Zeman byl hlavním oponentem (který říkal, že po mé vládě zůstala „spálená země“, abych jmenoval jeden z jeho mírnějších bonmotů).

Naše osobní vztahy byly vždy dobré, i když na pivo spolu nechodíme a nikdy jsme nechodili. Vždy jsem ho respektoval a on mne také. Vždy jsem ho považoval za významnou osobnost naší polistopadové scény. Byl jsem asi jediný, kdo za ním přišel do nemocnice, když na tom byl nejhůř. Myslím, že to náš vztah vyjadřuje lépe než cokoli jiného.

Přeji mu vše dobré a naší republice, aby byl Miloš Zeman i nadále slyšet.

Fotogalerie: - Miloš Zeman

Svým pohledem přispěl také Jiří Ovčáček. Muž, který stál Miloši Zemanovi po boku během jeho obou pětiletých prezidentských mandátů a sám Zeman ho označoval jako svého „viceprezidenta“.

JIŘÍ OVČÁČEK:

Miloš Zeman je bezesporu velká osobnost. A to je v současném světě, který miluje černobílé vidění, tíže i požehnání. Miloš Zeman nenahlíží na děje, minulé, přítomné i budoucí, schematicky. Proto může být levicovým politikem a zároveň obdivovat Margaret Thatcherovou. Je to pozoruhodné a rozumím tomu moc dobře. Říkám Miloši Zemanovi mezi přáteli Starý Prorok, prozrazuji to poprvé. Mladý svět se v roce 1990 nemýlil. Miloš Zeman vidí budoucnost, ačkoli by to jistě popřel. A právě proroci vždy byli v nemilosti u vyšší intelektuální a mocenské vrstvy. Protože dráždili svou opravdovostí. Miloš Zeman je opravdovým člověkem. Moudrým, hříšným, chybujícím, laskavým.

Psali jsme: Miroslav Grégr: Zeman nikdy nikomu nepodlézal. Ani Číně nebo Rusku. Byl suverén Miloš Zeman slaví 80: Poslední kauza, rána politikům. S novou knihou i vzkaz národu Lidské selhání Petra Fialy. A Piráti? Zeman čerstvě pro PL Zeman ukázal na „jediného schopného sociálního demokrata“ v SOCDEM

Bývalá zvláštní asistentka hned pěti amerických prezidentů a nyní lektorka etikety Eliška Hašková Coolidge, která má v posledních letech k Miloši Zemanovi blízko, se podělila o nejvýznamnější vlastnost, která podle jejího přesvědčení Zemana nejlépe vystihuje. Tou vlastností je odvaha.

ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE:

Odvaha je jednou z nejdůležitějších vlastností prezidenta a Miloši Zemanovi odvaha nikdy nechyběla, právě naopak. Miloš Zeman je odvážný muž. Je mu jedno, co si kdo o něm pomyslí, ale pokud je přesvědčen o tom, že je něco potřeba říci nebo udělat, neváhá nad následky a udělá to. To je mimořádně cenná vlastnost pro vrcholného politika. Smutné je, že dnešní politická garnitura slovo odvaha zná sotva ze slovníku, ale rozhodně se jí nijak netýká. Miloš Zeman se nikdy nebál říci svůj názor, o jehož správnosti byl přesvědčen, i kdyby měl jít třeba proti všem. Důležité zároveň je, že když naopak Miloš Zeman zjistí, že se pletl, nebojí se změnit názor a přiznat to. Sám přece řekl, že jen idiot nemění své názory. To v současné politice chybí. Připomenu i schopnost pana prezidenta uznat chybu a omluvit se. Miloš Zeman byl jediným politikem v aktivní politické funkci, který se veřejně omluvil Srbsku za bombardování ze strany NATO. To bylo unikátní gesto. Jak jsem řekla, je to o odvaze. S odvahou všechno začíná a končí. Miloš Zeman, náš pan prezident, je krystalickým příkladem odvahy. Těší mě, že pana prezidenta znám a mohu se s ním setkávat. Považuji ho za nesmírně inspirativní osobnost a přeji mu, aby jeho hlas byl slyšet hodně dlouho.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Názorem na bývalou hlavu státu přispěl také výrazný politik hnutí ANO a bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, jehož návštěva zotavujícího se prezidenta Zemana v Ústřední vojenské nemocnici na podzim 2021 přispěla k tomu, že se Zemanovým oponentům nepodařilo zbavit prezidenta pravomocí.

RADEK VONDRÁČEK:

Miloš Zeman pro mě začal být nepřehlédnutelný a nevymlčitelný, když převzal ČSSD. Jeho bonmoty začaly zářit jak kometa na českém politickém nebi. Jako spíše pravicový člověk jsem si k němu názorově hledal cestu poměrně dlouho. O to víc si vážím jeho přátelství a našich rozhovorů. Je to sečtělý člověk, skvělý diskutér a brilantní politik.