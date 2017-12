„Zeman je sráč,“ zaznělo od Klvani a Pečinky. A Komárek se neudržel...

„Dva kdysi cenění komentátoři, které nebudu jmenovat, Pečinka a Klvaňa, napsali na FB, že Zeman je sráč. Bylo by to pouze politováníhodné, kdyby na tom nebylo něco pro naši novinářskou scénu příznačného,“ poznamenal Komárek s tím, že i další novináři vyjadřují na sociálních sítích názory, z nichž je znatelná brachiální, živočišná nenávist.

„Zdá se dokonce, že kdyby mohli, zlynčovali by je. Ty politiky,“ poznamenal Komárek a zeptal se, jak mohou být komentátoři nezávislými analytiky, když jsou jednoznačně předpojatí.

Původní text ZDE

„A jak může být reportér nestranným pozorovatelem, když předem ví, kdo je zločinec? Možná se ti dobráci jen doma před Facebookem svlékají do naha. Když se ráno oblečou a vyrazí do práce, zas budou novinařit, jak jim zákony profese kážou. Já tomu nevěřím a vyhodím nemilosrdně každého redaktora KN, který bude psát něco jiného oficiálně a něco jiného do svého FB deníčku,“ zmínil Komárek.

Závěrem pak dodal, že Pečinka a Klvaňa skáčou Zemanovi prostomyslně na špek. „Tím mu jistě působí radost, pokud je ještě vnímá. A jak všichni víme, pro komentátora není větší potupa, než skočit politiku na špek,“ uzavřel Komárek.

Psali jsme: Ivan Vyskočil pro PL: Pokud vyhraje Zeman, v což doufám, „pražská kavárna“ bude řvát jak postřelené prase a Kalousek bude zabalený v tibetské vlajce demonstrovat. A Svěrák a Holubová... V ČSSD se přípravy na sjezd rozjedou v lednu. Ve vzduchu jsou změny Svatopluk Otava: Vylít někomu kýbl špíny na hlavu? Podle Britských listů – diskurs! Vyměnit zaměstnance kanceláře, zrušit bezpečnostní rámy... Prezidentští kandidáti by na Hradě provedli velké změny. Zeman se k nim nepřidal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef