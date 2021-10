„Zima bude tuhá, rostou jeřabiny.“ Rusko se nám směje, plyn nedá. Zavírání továren v EU? Ještě hůř

reklama

Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 4% Nevyčítám 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3093 lidí

V posledních dnech je možné sledovat raketový růst cen plynu. Jak uvádí ruská agentura TASS, dnes ráno už cena vzrostla na 1600 dolarů (35 200 Kč) za 1000 kubických metrů. V úterý začínala na 1200 dolarech (26 400 Kč) a večer už přesáhla cenu 1455 dolarů (32 000 Kč) za 1000 kubických metrů. Od začátku roku 2021 tak cena plynu stoupla čtyřnásobně.

Stoupající cena zemního plynu rozhodně prospívá akciím ruského Gazpromu. Už v pondělí překonaly svůj rekord v ceně z roku 2008, jak ovšem agentura TASS podotýká, v roce 2008 byl rubl mnohem silnější. Gazprom také připomíná, že plní své závazky vzešlé z uzavřených smluv.

Dle agentury Interfax ovšem Gazprom hodlá v zimě upřednostňovat domácí trh před exportním. „Myslím, že zima bude chladná, protože stromy jsou plné jeřabin,“ uvedl Sergej Gustov, šéf divize Gazpromu, která dodává plyn pro ruský trh. Jedná se o narážku na starou ruskou pranostiku. „Měli jsme velmi teplé léto, takže zima bude studená,“ řekl ještě. „Co vím jistě, je, že domácí trh je pro Gazprom priorita a všichni ruští spotřebitelé budou plyn mít,“ pravil dle agentury.

Ceny plynu už některé státy vybudily k akci včetně České republiky. Jak informoval zpravodaj agentury Bloomberg Javier Blas, celkem pět zemí zastoupených ministry financí už vydalo prohlášení ohledně cen plynu a elektřiny. Jedná se o Španělsko, Francii, Česko, Řecko a Rumunsko.

Fotogalerie: - Poslední sněmovna

„Ceny plynu a elektřiny v posledních měsících dramaticky vzrostly. Je to znatelná a zvyšující se zátěž pro domácnosti i podniky, která dopadá zejména na ty nejslabší a také na malé a střední podniky,“ píše se v něm. Pět zemí tak navrhuje celkem pět společných postupů. Jednak navrhují koordinovaný postup na evropské úrovni. Také požadují, aby fungování evropského trhu s plynem bylo prošetřeno, aby se zjistilo, proč nasmlouvané množství plynu nestačí. Kromě toho navrhují, aby se sjednotila doporučení pro uchovávání zásob, aby změny cen byly pozvolnější, a také aby nákupy byly společné za účelem posílení vyjednávací pozice.

Kromě plynu je v prohlášení i požadavek na reformu trhu s elektřinou. Má se prý více projevit vztah mezi cenou placenou spotřebitelem a náklady na produkci této elekřiny. „To je čím dál důležitější, protože dekarbonizace (snížení emisí uhlíku – pozn. red.) zvýší spotřebu elekřiny,“ píše se v dokumentu, který podepsala ministryně financí Alena Schillerová.

Začtvrté, pět zemí EU doporučuje co nejdříve snížit závislost na zemích produkujících plyn přes diverzifikaci zdrojů energie. „Nízkouhlíkové energie, např. biomasa, větrná a solární energie, budou v této diverzifikaci hrát klíčovou roli,“ píše se v dokumentu. Pět zemí také považuje systém povolenek za klíčový, pokud jde o vyjádření ceny uhlíkového znečištění a motivaci k transformaci. Ale k tomu je prý potřeba zajistit, aby cena povolenek byla předvídatelná a skokově nestoupala ani neklesala.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d — Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021

Pokud jde o energetickou krizi, je Javier Blas skeptický. „Myslíte, že už je zle? Tohle je teprve začátek. Krize začne ovlivňovat splácení dluhů. Už se tak děje u vládních dluhopisů, ale dávejte pozor, až to zasáhne soukromé společnosti, a pak bude následovat politická krize,“ říká.

A vysvětluje, že hustě propojený evropský trh nikdy takovou zkouškou neprošel. „Nechají země plyn volně plynout? Jestli začne skutečná zima a továrny se zavřou, tak uvidíme. A nezapomínejte, že nejde jen o Evropu. Politicky to bude ošemetné. Texas nakrátko zakázal vývoz zemního plynu do Mexika, když udeřily mrazy. Cena zemního plynu v USA je už tak na svém dvanáctiletém maximu. A bude stoupat tlak na export zkapalněného zemního plynu, a to rychle.“

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Why political? The European market, a web of interconnected pipelines and grids, has never seen a test like this. Would every country allow the flow to continue freely? If it gets properly cold, and factories are shutting down, we shall see 2/3 — Javier Blas (@JavierBlas) October 6, 2021

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: And don’t forget it isn’t just Europe. The politics will be tricky: Texas briefly banned natural gas exports to Mexico during last winter’s freeze. U.S. nat gas prices are already at a 12-year high. Pressure on U.S. LNG exports will mount, quickly 3/3 — Javier Blas (@JavierBlas) October 6, 2021

Situace na evropském trhu s plynem baví také ekonoma Lukáše Kovandu. „Gazprom si Evropskou unii vychutnává s ruským gustem. Letos se prý urodilo hodně jeřabin, zima bude tuhá, takže do EU dodá málo plynu, jelikož upřednostní domácí potřeby. Brusel v zeleném opojení zvolil cestu rostoucí energetické závislosti na Rusku, takže je pro smích. Smutné,“ narážel na poslední zprávy a dodává: „…aspoň v něčem je tedy nová zelená energetika EU vskutku zelená: Bude se řídit úrodou jeřabin v Rusku. Jeden neví, zda se hořce smát, nebo brečet.“

Gazprom si Evropskou unii vychutnává s ruským gustem. Letos se prý urodilo hodně jeřabin, zima bude tuhá, takže do EU dodá málo plynu, jelikož upřednostní domácí potřeby. Brusel v zeleném opojení zvolil cestu rostoucí energetické závislosti na Rusku, takže je pro smích. Smutné. pic.twitter.com/LGdB8SDOJf — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 5, 2021

…aspoň v něčem je tedy nová zelená energetika EU vskutku zelená: Bude se řídit úrodou jeřabin v Rusku. Jeden neví, zda se hořce smát, nebo brečet. pic.twitter.com/VuhWJo4muW — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 5, 2021

„Cena plynu v EU, to už fakt úplnej bitcoin. Jenom za dnešek 21 %. To the Moon. Ehm… Spíš do ruské zimy, bohužel. Gazprom snad do EU pošle aspoň zmrzlé jeřabiny, když už nás v nejhorší možnou dobu – jak jinak – skřípne s plynem. Máme, co jsme chtěli a před čím prozíraví varovali,“ varuje. Virtuální měna bitcoin je totiž známá tím, že její cena v některých okamžicích prudce stoupá nebo také prudce klesá.

Cena plynu v EU, to už fakt úplnej bitcoin. Jenom za dnešek 21 %. To the Moon. Ehm… Spíš do ruské zimy, bohužel. Gazprom snad do EU pošle aspoň zmrzlé jeřabiny, když už nás v nejhorší možnou dobu – jak jinak – skřípne s plynem. Máme, co jsme chtěli a před čím prozíraví varovali. pic.twitter.com/L1L8UU1mWJ — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 5, 2021

Kovanda také upozorňuje, že cena plynu se dotkne i fungování podniků ve svěřenském fondu premiéra: „Babišova drahota ničí nejvíc... samotného Babiše. Největší německý výrobce močoviny a amoniaku, SKW Stickstoffwerke Piesteritz, patřící Agrofertu, kvůli drahému plynu výrazně omezuje výrobu. Hrozí její úplné zrušení. Jako exemplární oběť plynové krize EU podnik uvádí Bloomberg.“

„Babišova drahota“ ničí nejvíc... samotného Babiše. Největší německý výrobce močoviny a amoniaku, SKW Stickstoffwerke Piesteritz, patřící Agrofertu, kvůli drahému plynu výrazně omezuje výrobu. Hrozí její úplné zrušení. Jako exemplární oběť plynové krize EU podnik uvádí Bloomberg. pic.twitter.com/xB6lAwQTeE — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 6, 2021

Dosti radikálně se k současnému vývoji na trhu staví analytik John Kemp: „Po celé Evropě stoupá cena plynu a elektřiny – což značí, že je třeba akutně začít přerušovat výrobu v továrnách, aby se zásobníky na zimu stihly doplnit. Ceny plynu v 28 zemích EU (EU má už jen 27 členů, nicméně trh Velké Británie je také zasažen – pozn. red.) budou nadále stoupat, dokud trh neuvidí skutečný pokles poptávky, nejpravděpodobnější jsou oznámení přerušení výroby, delší podnikové prázdniny o Vánocích, omezení pouličního osvětlení a teploty na termostatech v komerčních budovách.“

EU28 GAS PRICES will continue climbing until the market sees signs of actual demand-destruction - most likely announcements of temporary factory closures, longer holiday shutdowns over Christmas, and reductions in street lighting and commercial building thermostat targets — John Kemp (@JKempEnergy) October 6, 2021

Psali jsme: Méně masa než za války. Němci stanovili nové „klimatické příděly“ VIDEO Klima-protest: Zadek si přilepili k silnici. Jela sanitka. Řidiči si je podali Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách... Expert na energie vám teď prozradí, kolik si ještě připlatíme „Ruský plyn do 25 let nepotřebujeme.“ Merkelová, EU klima: Zděšení. To vás zasáhne

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.