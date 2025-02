150 let, pobírají důchod. Musk: „Mají být buď slavní, nebo mrtví.“

„Máme tam lidi, kterým je 150 let. Znáte někoho, komu je 150? Já ne. Buď by měli být v Guinnessově knize rekordů, nebo jsou pravděpodobně mrtví. To je můj odhad,“ prohlásil Musk během tiskovky v Oválné pracovně Bílého domu. Jeho slova citoval i komentátor Benny Johnson, který k tomu dodal: „Představte si, že existují 150letí příjemci sociálních dávek. Nechte to na sebe chvíli působit…,“ napsal na síti X.

There are 150-year-olds receiving Social Security.



Let that sink in…



Elon Musk: "I think they're probably dead, is my guess, or they should be very famous, one of the two."

pic.twitter.com/XGIuOKJrvd — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 11, 2025

Musk, který stál vedle Trumpa a měl po svém boku i svého malého syna, zdůraznil, že jeho úřad používá „zdravý rozum“ k identifikaci neoprávněných plateb. „Nejsme drastičtí ani radikální. Jen používáme logiku,“ řekl. Přesto však nepředložil žádné konkrétní důkazy, které by jeho tvrzení podpořily. Místo toho hovořil o „křížové kontrole“ sociálních dávek a o tom, jak jeho tým odhalil „masivní množství šeků, které jen tak opouštějí budovu“.

Trump během setkání podepsal exekutivní nařízení, které Muskovi poskytuje větší pravomoci k provádění reforem. Podle tohoto nařízení musejí šéfové vládních agentur provést „rozsáhlé redukce pracovní síly“ a nové nábory budou pod Muskovým dohledem. Výjimku tvoří pouze pozice v armádě a oblasti národní bezpečnosti. „Pokud bude potřeba schválení Kongresu, dostaneme ho,“ dodal Trump.

Musk, oblečený v černém a s MAGA čepicí na hlavě, působil během setkání sebejistě a téměř hravě. Musk využil příležitosti k ostré kritice federální byrokracie, kterou označil za „nevolenou a nekontrolovatelnou“. „Pokud má byrokracie navrch, jaký pak má demokracie smysl?“ ptal se.

Podle Muska je federální vláda plná „podvodníků a neschopných“, kteří „mysteriózně bohatnou“ na úkor daňových poplatníků. „Podvodníci křičí nejhlasitěji,“ řekl, zatímco Trump přikyvoval. Musk také zdůraznil, že jeho zásahy jsou oprávněné, protože „lidé hlasovali pro velkou reformu vlády“, a „to je to, co dostanou“.

Tato kontroverzní prohlášení přicházejí v době, kdy Musk a jeho tým již tři týdny působí ve Washingtonu a provádějí razantní změny v rámci federální správy. Jejich metody, které zahrnují propouštění zaměstnanců a rušení celých programů, vyvolávají obavy ohledně jejich souladu se zákonem a ústavou. Musk však zůstává neoblomný: „Odhalili jsme spoustu starých, shnilých věcí. A to je jen začátek.“

Muskovo vyjádření na síti X okomentoval i prezidentův syn Donald Trump mladší. „Je to tak špatné, co se děje s naší zemí za vaše peníze!“

OMG!!! It’s so bad what’s been happening to our country and your money!



Breaking: Musk says there's people over 150-years-old collecting Social Security



"I think they're probably dead, is my guess, or they should be very famous, one of the two."@DOGE

pic.twitter.com/GiBijvUowu — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 11, 2025

Psali jsme: „Radši vydrží dva měsíce ztrátu.“ Pikora odhalil smutnou pravdu o boji s řetězci V kritickém bodě. Filip Turek o tom, co se láme v Bruselu Miliony eur. Protesty proti AfD platí německá vláda přes neziskovky Přiznání v bruselském listu: Rusové vítězí. Jednání na mnoho měsíců. Seznam potíží