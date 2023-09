4800 Kč za dva kusy, u nás 5000 za jeden. Polsko útočí na Čechy

Poté, co Češi začali jezdit na levné nákupy do Polska, se polské laciné zboží přiblížilo až k nim. Prostřednictvím polského e-shopu Allegro. „Kupovali jsme matrace do postele, u nás 1 cca 5000–6000 Kč, tam za tu samou matraci 4800 za 2 ks, doprava zdarma. V neděli večer objednáno – v pátek doma,“ pochvalují si například. Rozsah zboží je však mnohem širší.

Počátek nástupu Allegra v České republice najdeme už v relativně dobře známém aukčním a prodejním portále Aukro. To si svého času u nás vydobylo poměrně slušnou popularitu, která ale postupně klesala s nástupem čínských e-shopů.

Zásadní vstup firmy Allegro na český trh je tedy možné vidět až v jejím převzetí českého převážně internetového obchodu Mall.cz.

Podle serveru Novinky.cz Allegro koupilo Mall Group a WeDo v listopadu 2021 od skupin PPF, EC Investments Daniela Křetínského a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta.

„Výše transakce činila v přepočtu zhruba 23 miliard korun, přičemž účetní hodnota přesahovala 21 miliard,“ uvádí zmíněný server s tím, že účetní hodnota firmy byla poté snížena zhruba o polovinu a zdánlivě nevýhodný nákup Allegro uskutečnilo hlavně proto, aby získalo vzácné aktivum, které by usnadnilo transformaci Allegra na mezinárodní podnik.

Postupem času se popularita Allegra v Čechách rozrostla, a to hlavně díky výhodným cenám, které nezůstaly stranou pozornosti ani různých facebookových skupin.

„Jaký máte názor na to Allegro, je tam něco, co by stálo za nákup, když tak info,“ požádal např. jeden ze členů skupiny POLSKO – nákupy, tipy a doporučení další členy skupiny o doporučení a informace o zmíněném serveru.

„Včera jsem byla zrovna vyzvednout pár věcí,“ dostalo se mu záhy odpovědi od jedné z diskutérek, která se podělila i o další informace.

„Máme nové peřiny, polštáře, granule psovi, dárky pro děti na Vánoce (lego, příbory s rytinou jmen dětí, dinosaury, kufr plný potřeb na malování, kartonový domeček na vybarvení,“ začala výčtem produktů, které jí byly z e-shopu doručeny a pokračovala dalšími.

„Máme mimčo, takže pleny, vlhčené ubrousky... a teď s tou slevou 200,- za doporučení a 200,- za novou registraci na první nákup úplně super,“ zmínila i akci, která celý nákup ještě zlevnila.

Stranou nezůstali ani další členové skupiny a dle jejich příspěvků lze soudit, že se nákup u polského internetového obchodníka skutečně vyplatí.

„Kupovali jsme matrace do postele, u nás 1 cca 5000–6000 Kč, tam za tu samou matraci 4800 za 2 ks, doprava zdarma. V neděli večer objednáno v pátek doma,“ podělila se jedna z diskutérek o svoji zkušenost a úsporu, která při nákupu dvou matrací dělala zhruba 6 tisíc korun, tedy přes 50 procent.

Za 50 procent v Čechách obvyklé ceny nakoupil i další člen skupiny.

„Kupoval jsem díly na auto o polovinu levněji a mnohé v Česku ani není k sehnání. Zaplatil jsem si SMART dopravu na rok cca 300 a ušetřil za poštovné pár tisíc korun. Takže doporučuji.“

A s nemalou úsporou financí se pochlubil i další diskutér.

„Teď jsem objednával například brzdové destičky Bosch. Cena na Allegru 399 Kč. V ČR kolem 600 Kč + 59 Kč doprava. Ale třeba Autokelly je má za 1125 Kč, no nekup to, když to potřebuješ hned,“ zakončil s jemnou ironií svoje doporučení nákupu na zmíněném polském internetovém serveru Allegro.

Dodejme, že se jedná o další segment, který využívají čeští zákazníci, stejně jako třeba už zmíněné polské nákupní výlety. Vlivem nízkých polských cen, ať už jde o potraviny, spotřební zboží či třeba stavebniny a pohonné hmoty, upřednostňují čeští spotřebitelé obchody u našich sousedů.

Stát tak přichází o miliardy korun na daních a tratí i naši výrobci a prodejci.

