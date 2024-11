50 miliard nejde odbýt. Kalousek šel znovu po Stanjurovi

Poradce prezidenta David Marek se nechal slyšet, že zatím nedoporučuje návrh rozpočtu podepsat, což může být pro vládu problém.

Ministr financí Zbyněk Stanjura na tuto skutečnost v pořadu TV Nova napřímo reagoval slovy, že se v nulách málokdo vyzná. „No, problém to být může, ale abych to popsal, protože v těch miliardách, v těch nulách, se málokdo vyzná. Představme si, že si rodina naplánuje, že bude mít příští rok příjem 20 000. A teď hrozí, že půl procenta je ohrožených. To znamená, že v nejhorším případě se stane, že místo 20 000 obdrží 19 900, půl procenta, to je na straně příjmů. Ten druhý problém, který se debatuje na straně výdajů – máte výdaje 22 000 a hrozí vám v černém scénáři, že zaplatíte o dvě stovky víc, 22 200,“ dal ministr za příklad.

Exministr financí Miroslav Kalousek reflektoval Stanjurovo vystoupení s výtkou, jak ministr financí bagatelizuje návrh státního rozpočtu, a to v souvislosti s nálezem, který ukázal nesrovnalosti v hodnotě 50 miliard. „Ještě jednou, zcela neideologicky a věcně: Jestliže 40 mld. povodňových škod byl pro Ministerstvo financí obří problém a musely se kvůli nim upravovat dva státní rozpočty, pak nemůže Zbyněk bagatelizovat 50 mld. nereálných položek s tím, že ‚se to nějak udělá‘. Buď jedno, nebo druhé. Obojí platit nemůže,“ uvedl Kalousek.

Stanjura návrh státního rozpočtu na příští rok hájí tím, že přispěje k udržení sociálního smíru. Podle něj se desítky miliard, které v návrhu podle Národní rozpočtové rady různých důvodů chybějí, v celkovém objemu rozpočtu ztratí.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že otazníky v rozpočtu se týkají jeho malé části. Sporné jsou odhady příjmů z emisních povolenek a výdaje na obnovitelné zdroje. Po středečním jednání vlády řekl, že se koalice může v dalších dnech dohodnout na podpoře některých návrhů pro přesun peněz v rámci navrženého rozpočtu, konkrétnější ale nebyl. Rozpočet jako celek označil za kvalitní a prospěšný pro Česko a vyzdvihl výši investičních výdajů.

Rozpočet počítá se schodkem 241 miliard korun. Jeho základní parametry schválila Sněmovna na konci října a už je nemůže měnit. Schválený schodek se má proti novelizovanému rozpočtu na letošní rok snížit o 41 miliard.

Poslanci navrhli v dnešním druhém čtení státního rozpočtu na příští rok přesuny peněz v celkovém objemu zhruba 224 miliard korun.

