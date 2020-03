500 mrtvých denně kvůli koronaviru? O tom by média psát neměla, volá prezident cestovního ruchu

reklama

Prezident Fóra cestovního ruchu a hoteliér Viliam Sivek v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV konstatoval, že první údery epidemie koronaviru pocítilo odvětví cestovního ruchu už v polovině ledna, kdy zahraniční klienti rušili cesty do České republiky. Tehdy šlo především o klienty z Číny, kde odstartovala dnešní pandemie.

V oblasti cestovního ruchu je zaměstnáno na 240 tisíc lidí a další lidé jsou na toto odvětví navázáni nepřímo. Ti všichni doplácejí na dnešní opatření. Máme prý zavřeno přes 10 tisíc hotelů, přes 40 tisíc restaurací a hospod. A tento stav podnikatelé dokážou přežít jen dny, protože i ve stavu nouze jsou podnikatelé nuceni platit nájmy z prostor, které využívají, což je obrovský problém. Přes 100 tisíc lidí v cestovním ruchu podle prezidenta přijde o práci. Řada podnikatelů prostě zavře krám.

Sivek vládě vyčítá, že neříká dostatečně jasně, co bude dál. „Vláda by měla dávat všechna stanoviska, aby všichni podnikatelé věděli, co je čeká,“ Je potřeba se připravit na situaci, která přijde, až budou uvolněny ty restrikce. Jediné, co nás může zachránit, je domácí cestovní ruch,“ zdůraznil Sivek s tím, že firmy, které si to budou moct dovolit, by svým zaměstnancům měli poskytnout poukaz na dovolenou v Česku ve výši až 14 500 korun. Tato položka by měla být podle představ prezidenta odečitatelná z daní. S návrhem v této podobě pracuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Situaci podle Sivka ještě zhoršují média, kde se ukazují mrtví a kde se objevují články o tom, že se nestíhají vyrábět rakve a že těla musí odvážet armáda. „Díky tomu je ten náš národ v obrovském stresu a ten stres je spouštěčem dalších nemocí, a to je potřeba si uvědomit. Čili média by neměla dělat tyhlety věci. To je titulek: ‚Ve Španělsku zemřelo 500 nebo 600 lidí dneska‘. A tohleto je hroznej stres. Stres pro všechny,“ varoval na rozloučenou Sivek.

