50krát silnější než heroin. Děsí to i Trumpa. Hrozba, která hubí USA

podle americké CDC může být až padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfium. Ta rozlišuje dva druhy, jednak fentanyl používaný lékaři na zažehnání silných bolestí, například po operacích nebo v pokročilých stadiích rakoviny, a na fentanyl vyrobený nelegálně.

Že fentanyl v USA způsobuje skutečnou krizi pak dokládají jak média, tak statistiky. Například nedávno se objevila zpráva, že syn hvězdy reality show Pawn Stars Ricka Harrisona zemřel na předávkování fentanylem. Rick Harrison z celkem pochopitelných důvodů pak chce, aby byla fentanylová krize brána vážně. „Zdá se, že sem prostě proudí přes hranice a nikdo s tím nic nedělá,“ řekl Harrison dle serveru Page Six.

O fentanylu v USA informovala i Česká televize v srpnu minulého roku. „K předávkování – a smrti – stačí dávka o velikosti několika zrn soli. Přidává se do falešných prášků na předpis nebo do jiných drog,“ varovala s tím, že fentanyl v oblasti drog způsobil revoluci. Ti, kdo fentanyl užívají, se pak mění v zombie, buď stojí skoro nehybně ve strnulé poloze, nebo se pomalu pohybují.

Podle reportáže 168 hodin už se na fentanyl umírá i v Česku. Dle Davida Peška, vedoucího kontaktního centra v neziskové organizaci Sananim, jež pomáhá drogově závislým, na fentanyl zemře „několik málo desítek“ lidí ročně. Ale na černém trhu se prý podíl fentanylu zvětšuje.

Dovoz nelegálního fentanylu, stejně jako příchod nelegálních migrantů chce řešit bývalý prezident Donald Trump, který hodlá kandidovat na post prezidenta znovu. Slíbil, že první den v úřadu zruší „otevřené hranice“, které zavedl Joe Biden. „Abych zastavil jed, který otravuje naše lidi, použiju americké námořnictvo, abych zavedl totální blokádu fentanylu,“ uvedl Trump a dodal, že drogy přicházejí i po zemi, ve dvanáctkrát větším objemu, než před čtyřmi lety.

Trump: “To stop the deadly drugs that are poisoning our people, I will deploy US Navy to impose a full fentanyl blockade on the waters and the region where they’re coming in…” pic.twitter.com/gXiK9A0yLE

Statistika počtu úmrtí dává Trumpovi dost za pravdu. Statistika nevládní organizace KFF (Kaiser Family Foundation – společnost zabývající se sběrem a analýzou dat z oblasti zdravotnictví) ukazuje dramatický nárůst počtu úmrtí na předávkování. Ten se postupně zvyšoval od roku 1999, za vlády Donalda Trumpa spíše stagnoval, ale v letech koronavirové krize vystřelil prudce nahoru. V roce 2021, kdy už vládl Joe Biden, dostoupila míra úmrtí na předávkování 32,4 úmrtí na 100 000 obyvatel (očištěná o vliv věku). Z toho 24,7 (tedy více než tři čtvrtiny) bylo předávkování opioidy, mezi něž se počítá právě fentanyl.

Počet úmrtí na předávkování v USA na 100 000 obyvatel (očištěno o vliv věku)

Vrchní křivka celkový počet

Dolní křivka opioidy

Zdroj: KFF



Někteří analytici, kteří se zabývají válkou na Ukrajině, pak srovnávají tuto statistiku s Ruskem v jeho nejhorších letech. Tehdy na problémy spojené s alkoholem, což by se dalo vyjádřit jako „uchlastání se k smrti“, zemřelo v nejhorším roce 2003 29,89 lidí na 100 000 obyvatel, podle dat Institutu pro měření a hodnocení zdravotnictví. V devadesátých letech byl pak nejhorší rok 1994, kdy se „uchlastalo“ 28,45 lidí ze sta tisíc.

Počet úmrtí na problémy spojené s alkoholismem

Zdroj: IHME, statista

„Epidemie opioidů v USA se zřejmě stala smrtelnější než nejhorší období vodkového zoufalství po pádu SSSR v Rusku. Dala by se tu udělat vtipná nebo krutá poznámka, ale není to k smíchu – obojí je genocida a pachatelé se značně překrývají,“ míní analytici z Russians With Attitude.

Apparently, the opioid epidemic in the US has become more deadly than the worst periods of post-Collapse vodka despair in Russia. One could make a witty or cruel remark here, but it's no laughing matter - both are genocide, and there is significant overlap among the perpetrators. pic.twitter.com/brMUt1ZY6G