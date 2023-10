883 starých nacistů v Kanadě má být odhaleno. Ale s Ukrajincem „to nesouvisí“

31.10.2023 8:51

Seznam 883 nacistických zločinců. V Kanadě. Prý byl takřka 40 let tajný a teď bude možná odhalen veřejnosti. Americký The New York Times naznačil, že utajovaný seznam může ukázat, co všechno kanadská vláda věděla a proč tito nacističtí zločinci unikli trestu. S Ukrajincem a nyní Kanaďanem Jaroslavem Hunkou, který byl coby „veterán“ oslavován kanadským parlamentem, to prý ale nesouvisí.