A co když to bylo jinak? Prášky, pilot, cesta na Krym. Dva významné hlasy k věci Babiše ml.

Ke kauze Čapí hnízdo, ke které přinesli výpověď Babiše mladšího novináři Slonková a Kubík, se na sociálních médiích vyjádřili přední marketingový specialista Jakub Horák a komentátor Lidových novin Petr Kamberský. Horák spekuluje, že interpretovat dění jako únos je nesmysl a nabízí verzi, jak to s pobytem na Krymu mohlo být. A Petr Kamberský se zase pustil do Deníku N za článek o nemovitostech pořízených Babišovými dětmi.

„Už s tou kauzou končím, ale doporučuju mít oči otevřené," říká Jakub Horák. Dodává, že v případě slov Babišova syna může jít o jinou interpretaci. Pokud mu doktorka řekla: „Buď budeš zavřený v ústavu, nebo jeď na prázdniny," tak to mohlo být obyčejné lékařské doporučení, tj. buď hospitalizace, nebo změna prostředí – což lékaři v případě psychických chorob doporučují, tvrdí Horák a dodává, že nemuselo jít o nátlak, ale lékařské doporučení.

„To, že jeli na ryby na Krym, nemusí být tak bizarní, když víme, že Protopopov je Rus a třeba tam někoho zná. A je zjevné, že byl normálně najat jako ochranka Babiše jr., protože v Babišovic rodině má ochranku každý, aby někoho neunesli pro výkupné,” spekuluje dále autor strategie Pirátů, ale dodává, že klíčové z hlediska případu je, že Babiš jr. potvrdil, že podepsal nějaké papíry a neví jaké, takže z hlediska zákona je podle Horáka na 99 % bílým koněm a měl by být okamžitě vyslechnut policií.

„Nicméně interpretovat to dění jako únos je myslím nesmysl,“ zakončil Horák svou úvahu.

Pod příspěvkem se rozjela čilá diskuze. Pavel Stranad argumentoval, že nejde přece o únos, ale o maření vyšetřování za strany Babiše. „To možná ano. Ale syn přeci s policií komunikoval, psali si emaily na téma, že byl unesen, ta to odložila. Tak co jí bránilo vyslechnout ho i ve věci Čapáku?” namítl na to Horák.

„Prchal by se měl zastydět, že AB nevymyslel takhle dobrý výmluvy,“ fušoval do řemesla Tomáš Khoder. Horák dodal, že jsou to pouze verze, a doufá, že pravda vyjde najevo.

Barbora Linhartová si zase všímá výpovědi Babiše mladšího o Protopopovi. „Jestli jel na Krym s dozorem, který měl dohlížet na to, že bere prášky, a on odtamtud psal na policii, že byl unesený – to asi ten doprovod dělal svoji práci dost blbě, ne?” ptá se. Horák nabízí alternativní verzi, že naopak dohlížel důrazně, aby Babiš mladší „baštil prášky a nedělal blbosti“.

A další diskutující Mateus David se také otírá o Protopopova: „Jasný! Však ono je přeci normální se k smrti bát člověka, co vás bere na ‚výlet‘. Omlouvám se, ale podle mě se junior vyjadřoval dost jasně. Tohle zlehčování upřímně nechápu. Navíc je vidět, že péče jiných doktorů mu opravdu svědčí, oproti tý ****, která hrdině rezignovala a vůbec se ještě nevyjádřila. Což je asi koukám běžné, když jste takhle vážně obviněn.“

Petr Kamberský se zase pustil do Deníku N za reportáž o tom, jak Babišovi potomci nakupovali nemovitosti. „Psychicky nemocní si nesmějí kupovat domy? Všichni psychicky nemocní jsou nesvéprávní? Maj bydlet pod mostem? Bejt zavřený v ústavu a nechodit slušným lidem na oči? Důchod ‚na hlavu‘ má přes 100.000 lidí, nějakou formu potíží násobně víc. Kurva doprdele?! To je ta nová, lepší, nebulvární žurnalistika‘?“ ptá se.

Robert Metelec mu přizvukuje, že v Deníku N žádná žurnalistika není, protože deník tvrdil, že Kuciaka na Slovensku zastřelil Fico, a působí v něm aktivista Moláček.

Nicméně, objevují se i hlasy, že Kamberský plní zadání. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej,“ komentuje Václav Sixta.

Michal Servus zase Kamberskému píše, že text špatně pochopil: „Aby se náhodou nezačalo pátrat, zda dům nebyl pořízený za dividendy z Čapáku, který je krajně prodělečný, protože se jedná jenom o skořápku napěchovanou úvěry a dotacemi. Každopádně, když se v rodině vašeho šéfa (bývalého, pardon, svěřenský fond atd., že jo) začnou nakupovat nemovitosti, všichni trochu zbystří. Zvykněte si na to,“ doporučuje Kamberskému.

