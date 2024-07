A co moje matka? Z Ukrajiny unikl dopis o tamních poměrech

„Přes den jsem ukrajinským pečovatelem, ale podle zákona budu povýšen na kriminálníka, neboli na toho, kdo se vyhýbá odvodu,“ píše v dopise zveřejněném zpravodajským serverem Politico muž z Ukrajiny, který měl dle nového mobilizačního zákona podepsaného ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským narukovat na vojnu.

Hlavním úkolem zákona je podchytit všechny muže podléhající branné povinnosti a aktualizovat jejich osobní údaje, což by v konečném důsledku mělo zjednodušit úřadům jejich povolání do armády. Kvůli mobilizačnímu zákonu jsou však ohroženy životy.

Mladý Ukrajinec v dopise vyjadřuje svou frustraci nad novým mobilizačním zákonem. Dříve byl aktivní v podpoře Ukrajiny na sociálních sítích, ale nyní se musí soustředit na péči o svou matku na Ukrajině. Jeho otec zemřel 18 měsíců po vypuknutí ruské invaze. „Léky, pleny, proleženiny, bezesné noci a jeho poslední výdechy - to vše ve mně zanechalo kráter na duši. A zanechal mi posledního rodiče: maminku, které bylo 75 let,“ vzpomíná Ukrajinec.

Jeho matka pracovala téměř čtyřicet let jako anglicky mluvící turistická průvodkyně v Kyjevské Pečerské lávře, kde prováděla tisíce lidí z různých zemí a společenských vrstev, včetně významných osobností. Setkala se například s předsedou Mezinárodního olympijského výboru Juanem Antoniem Samaranchem a dalšími hodnostáři. Nyní je však kvůli úzkosti, depresi, nespavosti a dalším zdravotním problémům plně závislá na péči svého syna.

„Teď je z ní troska – úzkostná a depresivní, nespavá a psychotická, s podváhou a zácpou, sociálně izolovaná a s poruchami kognitivních funkcí. Stejně jako můj táta v posledních letech života je plně závislá na mně,“ popisuje Ukrajinec stav své nemocné matky. „Jsem její jediné dítě. A teď je ona mým jediným dítětem. Komunikuje pouze se mnou. Beze mě nevychází ven. Nechce jíst ani pít, aniž bych ji přemlouval. Nevezme si léky, aniž bych ji prosil. V roce 2018 přestala používat telefon. Neumí si zavolat sanitku.“

Jeho matka nedisponuje oficiálními doklady o svém zdravotním stavu, což komplikuje získání výjimky z mobilizace, aby se o ni její syn mohl i nadále starat. „Jsou to právě lidé bez dokladů – nebo s nedostatečnými doklady – se zvláštními potřebami, jako je ona, jejichž životy jsou kvůli novému ukrajinskému zákonu o mobilizaci ohroženy. Žádné doklady? Pak žádní pečovatelé! Žádní vyhýbající se odvodu! Ale pokud budu odveden, co má dělat deprimovaný a odloučený sedmdesátník, jako je moje máma? Nechat si dát eutanazii?“

Ukrajinec kritizuje systém, který poskytuje výjimky z mobilizace jen určitým profesím a lidem s konkrétními zdravotními podmínkami, zatímco ostatní, včetně pečovatelů jako je on, jsou nuceni procházet složitým byrokratickým procesem. „Aby člověk získal výjimku, je vržen do spletitého světa byrokratické složitosti a neústupnosti a je vtažen do sporů o rozsah postižení své blízké osoby. Pokud jste senior s kognitivními poruchami jako moje maminka, potřebujete speciální lékařský formulář. A s tím hodně štěstí!“ píše Ukrajinec, který následně v dopise popsal své obtíže s ukrajinskou byrokracií, když se pokoušel získat potřebné lékařské dokumenty, a jak se setkal s nepochopením a podezříváním z vyhýbání se odvodům.

„V každé fázi se zdá, že existuje předpoklad vyhýbání se odvodu. ,Tak to je podezřelé', prohlásila naše obvodní psychiatrička, když jsem přišel do její kanceláře v kyjevské Psychiatrické nemocnici č. 1, abych zahájil zdlouhavý proces získání životně důležitého lékařského formuláře N 080-2/o, který mě má legalizovat jako jediného pečovatele o maminku,“ vzpomíná autor dopisu. „Chodil jsem po lékařských ordinacích a tahal za sebou nebohou vyděšenou maminku ve snaze zajistit si tento stále nepolapitelný dokument.“

Jeho případem se nakonec začal zabývat i komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva. Vyšetřování však nikam nevedlo. Nemocnice dle jeho prohlášení nerespektuje nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně potřebného formuláře. „Místo toho si vybírají ty nejzávažnější stavy, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, a přehlížejí postižení, jako jsou sociální dysfunkce. Koho to zajímá? Doba je těžká. Zdá se, že takový je přístup úředníků, kteří krčí rameny,“ píše Ukrajinec.

Nakonec v dopise apeluje na lidskost a rozumnost ukrajinských úředníků, aby nezapomínali na starší a zranitelné občany, kteří se stávají oběťmi byrokratického systému: „Moje máma potřebuje pomoc. A starší lidé v situaci, kdy jim jde o život, si zaslouží něco lepšího, než aby se stali rukojmími byrokratického monstra, které slouží samo sobě. Takže mi držte palce, až se z pečovatele stanu kriminálníkem a budu se tím vyhýbat odvodům.“

Nedostatek vojáků Ukrajina řeší nejen novým mobilizačním zákonem. Náborové úsilí Ukrajiny se obrátilo i na vězeňskou populaci země. Výměnou za účast v boji nyní nabízí podmínečné propuštění vězňům v trestanecké kolonii na jihovýchodě Ukrajiny, informuje agentura AP NEWS.

„Můžete s tím skoncovat a začít nový život," řekl náborář, příslušník dobrovolnického útočného praporu. „Hlavní je vaše vůle, protože budete bránit vlast. Na 50 % neuspějete, musíte ze sebe vydat 100 %, dokonce 150 %."

Ukrajinský parlament nedávno schválil nábor vězňů, což vedlo k podmínečnému propuštění více než 3 000 vězňů do vojenských jednotek, a dalších 27 000 vězňů by mohlo dle odhadů ministerstva spravedlnosti následovat. Mnozí vězni jsou motivováni touhou vrátit se domů jako hrdinové.

Prezident Zelenskyj včera na platformě X znovu zdůraznil, že Ukrajina nutně potřebuje prostředky k ničení nosičů leteckých bomb, které aktuálně Rusko ve válce používá. „Ukrajina potřebuje nezbytné prostředky ke zničení nosičů těchto bomb, včetně ruských bojových letounů, ať jsou kdekoli. Tento krok je nezbytný,“ napsal na X Zelenskyj. Volá po jasných rozhodnutích, která zajistí dálkové údery a moderní protivzdušnou obranu jako klíč k zastavení ruského teroru a děkuje partnerům, kteří toto sdílejí.

This week alone, Russia has used more than 800 guided aerial bombs against Ukraine. Against our cities and communities, against our people, against everything that makes life normal.



Ukraine needs the necessary means to destroy the carriers of these bombs, including Russian…