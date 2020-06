A dost! Experti ukázali pravdu ohledně zabití George Floyda. České VIDEO se šíří světem jako lavina

reklama

Instruktoři zákrok demonstrují a jeden z nich druhému klečí na krku. „Je to tlak, ale dýchat můžu, mluvit můžu. Krk mám v pořádku, ale tlak na hlavu to je, nemůžu nic dělat,“ říká zakleknutý muž. Následně si role prohodí, aby ukázali, že i pokud na muži klečí muž se značně větší vahou, dýchat je možné. Bylo tak vyvráceno, že by muž se 115 kily mohl udusit 80kilovou osobu.



„I v České republice došlo při zákrocích nemálokrát k úmrtí zájmové osoby pachatele trestné činnosti, který byl zatýkán,“ zaznělo. Velmi často však šlo o kombinaci několika vlivů, např. zdravotní stav pachatele či možné požité látky včetně drog. Fotogalerie: - Bitka s policií v Paříži

Podle tvůrců: „Video nemá za účel rozpoutat nějakou snad diskusi o politickém aspektu onoho v současnosti tak propíraného zákroku ani iniciovat nějakou debatu o tom, jak oprávněnou (či neoprávněnou?) reakcí byly následné násilné nepokoje v ulicích americkým měst. Ani prokazovat, či neprokazovat vinu (či naopak nevinu?) policistů, co právě zatýkali George Floyda.“

Píší, že to musí prokázat vyšetřování a soud. Jim šlo pouze o praktické ověření, do jaké míry lze klekem na krk člověka, ležícího v poloze na břiše na zemi, udusit. Názorná ukázka na sociálních sítích nabírá velký počet zhlédnutí a sdílení, video již na Facebooku spatřilo více než 320 tisíc lidí.



Instruktor Pavel Černý, jenž na videu vystupuje v roli osoby zatýkané 115 kilovým kolegou, dodává, že není běžné, aby měl někdo při zásahu koleno pouze na krku. Většinou druhé bývá i na zádech. „Pak je zátěž notně zredukovaná, takže je zlomkem tohoto, co se zkouší zde. Prostě, zde bylo účelem ukázat zátěž, kterou nikdy nikdo z pachatelů při zatýkání, při služebním zákroku za krkem nemívá...“ objasňuje.



Demonstraci techniky fixace zatýkané osoby kolenem můžete zhlédnout zde:

Ve Spojených státech budí použití dané techniky značné emoce. Sílí dokonce hlasy po výrazném oslabení nebo dokonce rozpuštění policie.



Ředitel Střediska černošských studií (Black Policy Center) Kalifornské univerzity v Los Angeles Isaac Bryan řekl, že americká policie vznikla z hlídek pátrajících po uprchlých otrocích, a takové dědictví si nese dodnes. Dle něj je větší pravděpodobnost, že policie zatkne černocha. „Ta historie je v naší policii stále zakořeněna,“ tvrdí.



Nápadem na zrušení policie se zabývá dokonce i městské zastupitelstvo v Minneapolisu – poté, co na radnici přišel návrh nahradit policii „komunitně orientovanou nenásilnou veřejnou službou“.



Hlídat pořádek by prý měli psychoterapeuti, sociální pracovníci a obhájci obětí trestné činnosti. „Lidé reagující na krize v naší komunitě by neměli být neznámí ozbrojenci, ale ti, kdo jsou pro řešení krize nejkompetentnější,“ zní od organizace MPD150, která návrh nastolila. Fotogalerie: - Zásah policie vodními děly

Francie zatím policii neuvažuje zrušit, ale jako jedna z prvních zemí končí se zákrokem znázorněným na videu. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner informoval, že chvat se již nebude učit na policejních ani četnických školách. „Je to metoda, která v sobě skrývá nebezpečí,” uvedl v odůvodnění.



Policisté během zatýkání v Minneapolisu k zákroku přistoupili poté, co se Floyd vzpíral. Po nasazení pout si několikrát stěžoval, že nemůže dýchat. Oficiální pitva prokázala, že Floyd trpěl několika zdravotními problémy, mimo jiné onemocněním koronárních tepen a hypertenzním onemocněním srdce.



Výsledky tohoto lékařského zkoumání také konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné známky traumatické asfyxie, kdy je dušení vyvoláno tlakem na hrudník a břicho či škrcením. Fotogalerie: - Policejní mise do Srbska

V době zásahu by Floyd rovněž nakažen koronavirem a v jeho krvi byly nalezeny drogy, především syntetický opioid fentanyl, který způsobuje útlum dechu. Dále metamfetamin a konopí.



Floydova rodina si nechala vypracovat nezávislou pitvu, z níž vyšlo, že muž se udusil kvůli tlaku na krk a záda. I ta ovšem zdůrazňuje roli drog. „Bylo toho dost na to, aby to zapříčinilo smrt, pokud na tuto drogu nebyl navyklý,“ sdělil listu The New York Times Michael Baden, který byl jedním z lékařů provádějících soukromou pitvu Floyda, když komentoval množství fentanylu ve Floydově krvi. Psali jsme: Smrt George Floyda: Jaký byl? Advokátka nabádá k zamyšlení Pošlete na ně armádu! napsal senátor do novin. To se nesmí říkat. Novinář na dlažbě. V USA už jsou dál Někdo to platí. Podezřelé chování... Násilí v USA: Silná zjištění VIDEO z USA: Vrrrrrrr! Majitel obchodu pustil na demonstranty motorovou pilu. To byl slovník. Zavřeli ho

