A dost. Ubodané dítě v Mostě přimělo místní k akci

„Konflikt se odehrál mezi dvěma muži, přičemž jeden z nich měl v náručí malé dítě. To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž bohužel i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo. Policisté večer v souvislosti s událostí zadrželi dva muže. Jednoho ze zadržených (ve věku 31 let) dnes krajský vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, jehož se měl dopustit vůči dalšímu zadrženému (46 let). Přitom však došlo ke zmíněnému zranění a následně usmrcení dítěte. Proto byl dotyčný kromě pokusu vraždy obviněn také z usmrcení z nedbalosti. Vyšetřovatel podá státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby, o němž bude rozhodnuto v následujících dnech,“ uvádí policie.

Detaily pak přinesl server Mostecká vlaštovka, dle kterého se incident odehrál krátce po šesté hodině večerní u Základní školy v ulici Rozmarýnová. „Okolí incidentu sledovalo desítky přihlížejících, ty musela policie rozehnat,“ uvádí.

Na místě už vzniklo pietní místo, kam občané nosí svíčky, ale také hračky.

Podle neziskové organizace Avr Chanov byly za potyčkou drogy. „Pietní místo zavražděného chlapečka údajně rukou narkomana, tady vidíte co drogy dokážou. Krev tohoto nevinného dítěte mají na rukou také dýleři drog. Tato vražda překročila všechny meze, je na čase se proti těmto lidem na Mostecku spojit, a to bez rozdílů barvy pleti,“ uvádí.

Nabádá také, aby se obyvatelé nebáli ukázat na ty, kdo ničí lidské životy. A pochvalují si reakce. „Než jsme tento status na FB dali, báli jsme se negativních reakcí, protože jsme byli první, kdo na něco takového upozornil veřejně. Reakce jsou ale výborné a máme radost z toho, že se o lidech, kteří ničí naše životy, začalo mluvit veřejně. Nebojte se ukázat a pojmenovat dýlera drog, zachráníte tím životy lidí, kteří díky nim trpí.“

Lítostivé reakce pak přicházely i v komentářích.

„Tohle už je moc přehnaný, že už i děti učej fetovat a potom to takhle dopadá. Zavřel bych ho na doživotí jenom za to dítě, protože to dítě už nikdo nevrátí. Upřímnou soustrast rodině a hlavně potrestat ho za to dítě tak, že by z kriminálu nevyšel,“ odsoudil zabijáka doslova David Sandor.

Na jeho slova však reagoval Daniel Mitraš, který zároveň popsal celý incident: „Kde jste vzal to, že někdo prodával tomu malému drogy? Byla to hádka mezi 3 feťáky, která se vyhrotila tím, že jeden vzal nůž a chtěl bodnout toho druhého a trefil se do malého stvořeníčka, které mělo životn před sebou, ta 3 osoba byla jeho matka, která fetuje jak pes.“

„Nikdo to tak, že prodával, nenapsal, ale i děti učej fetovat, to tam je napsaný,“ odvětil Sandor.

Proti drogám pak vystupovali další. „Hlavně, že si jejich rodiny užívají peníze za ty drogy, co prodávají, pán Bůh vás všechny potrestá za toho malého nevinného chlapečka. Upřímnou soustrast rodině, je mi to strašně moc líto, tohle se nemělo stát,“ litovala Boženka Laurinka Jiříček.

„Řeknu to blbě, ale kdyby rodiče toho kluka žili spořádaný život a bez drog, nemuselo k tomuhle dojít. Všechny tyhle nešťastné náhody se dějí hlavně lidem, který fetují nebo od rána do večera chlastají,“ vyjádřil se již zmíněný Mitraš.

Dle reportáže CNN Prima News je co se týče kriminality Most druhé nejhorší město v ČR, po Karvinné. Bývalá senátorka Alena Dernerová k tomu ve vysílání uvedla, že ve městě jsou tzv. no-go zóny, kam by člověk neměl chodit večer, ale možná ani za denního světla. Což by se mělo řešit. Ovšem podle Dernerové část zodpovědnosti leží na vládě za přebujelý systém dávek. „Ti lidé se potom stěhují sem, kde ty dávky dostanou jednodušeji než někde jinde,“ uvedla. A dodala, že na bídě vydělávají také podnikatelé, kteří na místě vlastní byty. Má za to, že by kraje a města měly mít volnější ruce, protože od vlády zřejmě pomoc nepřijde.

Co se týče terénních sociálních pracovníků, jejich činnost chválila a viděla ji na vlastní oči, ale konstatovala, že od páté třídy základní školy přestávají děti pracovníky poslouchat. „Ty rodiny ve většině případů nemají zájem. Já se ve své ordinaci vždycky snažím vzbudit zájem těch adolescentů, aby chodili do práce, neseděli jen na úřadu práce, protože oni skončí základní školu a nikam se dál nedostanou. Což je základní chyba,“ pravila bývalá senátorka, nyní opoziční zastupitelka. A dodala, že by se mělo uzákonit, že v šestnácti letech není možné skončit na úřadu práce.

