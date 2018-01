A je to tady. Jiří Bartoška zasahuje do prezidentských voleb

„Já volím pana profesora Drahoše. Srdcem i rozumem. Srdcem proto, že jsou mi blízké jeho životní postoje, jeho vztah k rodině i k tomu, že odněkud vzešel – z malého města – a dopracoval se velkého společenského i vědeckého postavení,“ zmínil Pavlica.

Anketa Která manželka prezidentského kandidáta ve vás vzbuzuje větší sympatie? Ivana Zemanová 92% Eva Drahošová 8% hlasovalo: 8857 lidí

Rozum prý slavnému houslistovi zase říká, že tato země potřebuje za prezidenta slušného a eticky uvažujícího člověka, který bude zdráv na těle i na duchu. „A to na těle bych zdůraznil, protože se obávám, že jeho protikandidát není už schopen tuto veledůstojnou a veledůležitou funkci zastávat,“ upozornil Pavlica. Proto prý volí profesora Drahoše.

Stranou nezůstal stát ani herec Jiří Bartoška, šéf Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. I on se vyjádřil k přímé volbě prezidenta a také on podpořil profesora Drahoše. Nebylo to přitom poprvé, co se zapojil do prezidentské volby. Na videu připomněl, že už v prosinci 1989 nominoval Václava Havla na prezidenta republiky a přeplněné Václavské náměstí přijalo jeho návrh bouřlivým jásotem.

„Dovolte mi, abych po dvaceti devíti letech nominoval na prezidenta České republiky pana profesora Drahoše. Máme možnost volby, tak ji využijme,“ požádal diváky.

Profesora Drahoše podpořili např. také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka a další umělci.

