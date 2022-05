A je to tu! Babiš zkritizoval dodávky zbraní na Ukrajinu

reklama

V minulém týdnu se Babiš účastnil sněmu Hospodářské komory, kde navrhoval vzít na pomoc podnikatelům peníze ČEZ. „Je potřeba všem poctivým podnikatelům poděkovat a podpořit je,“ zdůraznil ve svém pravidelném hlášení s tím, že zaměstnavatele ve velkém trápí vysoké ceny energií, šíleně vysoké úroky, trh práce a vysoké ceny pohonných hmot.

„Ale bohužel pan ministr Síkela nám tady říká, že pomoc za drahé energie nepřijde, firmy by se pak nechtěly přizpůsobit změnám. No, tak to je takové zajímavé,“ řekl na adresu ministra průmyslu a obchodu.

Věnoval se šokujícímu oznámení ČEZ, že od 1. 7. tohoto roku zvýší ceny plynu o 80 % a elektřinu novým klientům o 40 %. „ČEZ se topí v zisku a 70 % firmy patří státu. A vláda stále opakuje, že nemá peníze,“ pozastavuje se Babiš, podle něhož si vláda může vzít velkou dividendu z ČEZ a použít ji třeba na valorizaci důchodů.

Pokračuje podle něj pomoc Ukrajině na úkor pomoci českým občanům: „Tato vláda stále navyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu. Zatím je to 3,5 miliardy a teďka paní Černochová chce poskytnout dalších 700 milionů. Nemyslím si, že jsme tak bohatá země, když teda tvrdí vláda, že nemá peníze pro samoživitelky na příspěvek na mobilitu,“ pokračuje Babiš.

Podle informací z tisku domácnosti a firmy příští rok za elektřinu zaplatí o 300 miliard navíc a u plynu o 173 miliard. A pomoc vlády z hlediska energií podle Babiše stále není žádná. „Úsměvné je to pokrytectví a ten dvojí metr. Evropská komise stále křičela, jak zastaví dodávky ruské ropy. Ale samozřejmě ropa teče hlavně ropovodem Družba. A kdo o tom rozhoduje, kde české rafinerie nakoupí ropu? No přece Poláci,“ rozčiluje se expremiér i nad tím, že vláda neplánuje ani zastropování cen pohonných hmot.

„My neříkáme, že tu inflaci můžete ovlivnit. My říkáme: vraťte ty peníze lidem, které jste vybrali navíc. Za čtyři měsíce jste vybrali 100 miliard DPH, o 24 miliard navíc oproti minulému roku. Takže my to stále opakujeme dokola, ale tato vláda není schopna a není ochotna vlastně lidem vůbec pomoci,“ označuje Babiš Fialovu vládu za nekompetentní a bezradnou.

Opět zopakoval, kdo jsou tři nejhorší ministři, kteří pro lidi nechtějí udělat vůbec nic. „Ministr financí tvrdí, že nemá peníze, ale nehledá je. A tam, kde jsou, tak je nechce. Neuvěřitelné. ČEZ se topí v zisku.

Potom tady máme pana ministra Síkelu, který nás stále poučuje. V Olomouci mluvil o Winstonu Churchillovi, o Ukrajině, kde jsme se dozvěděli všechno o Ukrajině. Ale lidi zajímá Česká republika, lidi zajímá jejich každodenní život, lidi zajímá, jak zaplatí ty faktury za elektřinu, plyn a teplo, to je zajímá.

No a potom tady máme pana Jurečku, který nás už měsíce natahuje s tím, že dá směšných 5 000 Kč na každé dítě do domácnosti podle příjmů. Nejdřív to bylo čisté, potom to bylo hrubé. Ano, každý týden se to slibuje. A jaký je výsledek? Lidi stále nedostali nic, stále nedostali nic,“ glosuje Babiš úřadování této vlády.

„Takže nic nefunguje. Vláda se tváří, že nemá peníze. Zato na Ukrajinu za zbraně jste už poslali 3,5 miliardy, paní Černochová chce dalších 700 milionů. Je vidět ta vaše asociální politika, vy pohrdáte lidmi, vysmíváte se jim. Vy si normálně z nich děláte srandu a ponižujete je. Posíláte na úřad práce, kde úřad práce řekne: a proč jste přišli, vždyť jděte na Nadaci Agrofertu,“ dodává.

Následně vyvrátil i tvrzení některých ministrů, že Česku hrozí, že kvůli Babišovi přijde o miliardy z evropských dotací. „Ministři minulý týden neustále lhali o tom, že Česká republika přijde o nějaké peníze kvůli Babišovi, což je samozřejmě nesmysl a lež. Byl to právě Babiš, který vybojoval ty obrovské peníze. Tato vláda jenom lže o zadlužení, lže o inflaci, lže, že nemá peníze. A dělá to jenom proto, aby lidem nemusela pomoci,“ zdůraznil opakovaně.

Opřel se do vlády naopak za to, že nepomáhá ani krajům teď v rámci uprchlické krize. „Nedali jim ani korunu. O tom, že vláda nezvládá uprchlickou krizi, tak o tom píšou už i v zahraničí. Guardian, který to popisuje jako hnisající krizi a zabývá se postupem českých úřadů,“ poznamenal.

„No a tento týden je poslanecký, takže budu ve Sněmovně poslouchat, co nám zase tahle koalice naslibuje a jaké signály zase budou vysílat. Bohužel ty signály se neproměnily zatím na žádnou pomoc pro naše zaměstnavatele a pro občany. Je mi to líto, ale je to tak,“ uzavírá Andrej Babiše své tradiční hlášení Čau lidi.

