A je to tu zase. Pehe zkusil vytáhnout na Zemana velezradu

Zeman pro zrušení horní komory Parlamentu uvedl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu dva základní argumenty. „To, co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a státním rozpočtu. Obojí je vyhrazeno Poslanecké sněmovně, Senát do toho nemá co mluvit. A jakýkoli zákon, který Senát případně vrátí Sněmovně, může být přehlasován pouhou prostou většinou 101 a více hlasů, kterou má samozřejmě každá vládní koalice.“

Senát jako takzvaná pojistka demokracie podle něj může fungovat jen v případě ústavních a volebních zákonů, každá chytrá vláda se ale zařídí tak, aby je neměnila. „V takovém případě Senát nepotřebujete,“ vysvětlil Zeman.

Nemá prý však v plánu v tomto směru vyvíjet žádnou iniciativu. „Pokud Senát sám nebude souhlasit se svým rozpuštěním, je velmi jednoduchá cesta, jak ho zrušit – redukovat výdaje na Senát ve státním rozpočtu, který schvaluje Sněmovna,“ uvedl.

Pro zrušení Senátu se prezident vyjadřoval už v minulosti. Že ale nyní poprvé vyzval ke konkrétním krokům proti horní komoře, mnohé pořádně namíchlo. Jeho slova o zrušení Senátu kritizoval například Kysela v pořadu České televize Devadesátka. „Přijde mi to ubohé. Pokud zkrátka máme ústavní systém, v němž existují nějaké ústavní orgány, tak je asi vcelku logické, že ty orgány budou obdařeny nějakými penězi k tomu, aby mohly fungovat,“ zněla jeho reakce na návrh Zemana, ať Poslanecká sněmovna výdaje na Senát podstatným způsobem redukuje.

Takovým způsobem se k fungování ústavního systému prý rozhodně přistupovat nemá. „Nemyslím si, že by k tomu měl vyzývat zejména prezident republiky,“ řekl s tím, že například v sousedním Německu by se něco takového stát nemohlo.

Do Zemana se kromě něj opřel také známý český politog Jiří Pehe. A rovnou padla slova o velezradě. „Ano, Zemanův návod, jak zatočit se Senátem, je v podstatě velezrada, protože jde o útok na ústavní systém země,“ napsal jasně na svém twitterovém účtu.

V diskusi pod příspěvkem mu pak například Radek Pelikán přitakal se slovy, že minimálně se Zeman dopustil pošpinění vlastního slibu, protože on sám sliboval věrnost ústavě. „Velmi dobře na to pan Pokorný upozornil. U nás je fakt možné všechno,“ dodal.

To Ladislav Žalio to vidí trochu jinak, Zeman je prý jen zlý člověk. „Ale prd velezrada. Je to obyčejný zlý dědek. Když jsem byl malý, tak jsme jich na vesnici pár měli. Jenže tam většinou byla rodina, která je sice nechala občas říct i horší věci, ale jinak je držela doma v pokojíku. Inu, doba se mění. V rámci inkluze z nich teď děláme prezi,“ přidal svůj názor.

Jiní se spíše divili tomu, proč ale k jeho slovům mlčí ostatní představitelé státu včetně poslanců a senátorů. Padly ale i názory, že Pehe už vidí velezradu na každém rohu a jde pořád pouze o slovo, ne skutek, což by zkrátka na velezradu nestačilo.

Co se týká Senátu, Miloš Zeman se také nedávno vyjádřil k tomu, koho by nejraději viděl v jeho čele. Je to Jaroslav Kubera z ODS, a to údajně bez ohledu na to, že s politickými názory občanských demokratů nesouhlasí. „Je to výrazná osobnost, a to je důležitější než politické názory,“ míní prezident.

