Fiala (SPD): Drtivá většina českých občanů odmítá euro

10.11.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Fiala (SPD): Drtivá většina českých občanů odmítá euro
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Drtivá většina českých občanů odmítá euro. Prosazujeme zakotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.

Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu.

Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

euro , Fiala , SPD , Radim Fiala

autor: PV

