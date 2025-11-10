„Žumpa.“ Útok na Rajchla přiživen Fridrichovou. Zveřejnila video, lidé zuří

„Pro mě ta informace o swingers párty, na které byl Jindřich Rajchl, nebyla vůbec nová. Já jsem na tuhle informaci, že má se svou paní takovouhle zálibu, narazila zhruba v době, kdy začal pořádat proticovidové demonstrace,“ přiznala Fridrichová, že o údajných skutcích předsedy strany PRO věděla už dva až tři roky. „Bylo to veřejné tajemství,“ dodala novinářka. Zároveň ale připustila, že po Rajchlově zvolení poslancem českého Parlamentu byla jen otázka času, než vše vypluje na povrch.
Navíc už letos v září, před koncem volební kampaně, kdy točila rozhovor s youtuberem Mikem Oganesjanem, měl youtuber během rozhovoru „swingers párty v Letňanech“ zmínit.
„Ani jsem nemrkla, ale věděla jsem, že tedy nejsem zdaleka jediná, kdo to ví,“ uvedla Fridrichová.
Zmíněný youtuber Mike Oganesjan, vystupující pod přezdívkou MikeJePan spolu s Vojtěchem Pšenákem v pátek zveřejnil informace o existenci videa, údajně ze swingers párty, v němž figuruje právě Rajchl.
Rajchl samotný chování lidí z okruhu Oganesjana odsuzuje a hovoří o diskreditační kampani, která překročila hranice tím, že cílila i na jeho nezletilou dceru. Chystá proto příslušné právní kroky, jak informoval ParlamentníListy.cz.
„Jsou oblasti života, které jsou vysoce soukromé a které nemohou být zveřejňovány. Samozřejmě že mezi ně patří i oblast sexuálního života. Oblast sexuálního života je navýsost soukromou věcí a není možné ji zveřejňovat s výjimkami, které stanoví zákon a které jsou následně rozvedeny judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, evropských i amerických soudů,“ uvedl Rozehnal.
„Výjimka spočívá v sexuální oblasti osob veřejného zájmu. Protože v některých případech se může stát, že soukromý život těchto osob může mít vliv na to, jak vykonávají svou veřejnou funkci nebo proč jsou vůbec tou osobou veřejného zájmu,“ dodal advokát s tím, že situace je podle jeho názoru tedy „celkem jasná“ a debata, která se o kauze během víkendu rozhořela, pouze ukazuje, že je „spousta názorů, málo znalostí“.
„Víceméně všechny soudy říkají, že je možné zveřejnit soukromé záběry v případě, pokud politik staví svou politiku na morálních, rodinných hodnotách. Potom je jeho vlastní sexuální chování legitimním tématem pro média,“ vysvětlil blíže Rozehnal danou výjimku.
Novinářka Fridrichová se následně ujistila, zda vše správně chápe. „Takže kdyby se Rajchl ve svých vyjádřeních nehlásil k tradiční rodině a nedefinoval ji jako základ svého politického programu, tak by nám do toho, jak žije, nic nebylo?“ zeptala se Rozehnala, který její interpretaci potvrdil.
Následně se Fridrichová pustila do popisu zveřejněného videa. Zmínila, že na videu jsou zřetelně čtyři osoby a čtvrtá je patrná jen díky prstům držícím telefon. „Video je mimořádně explicitní. Dochází tam k sexu mezi třemi lidmi. Je to něco, co není úplně typické nebo běžné,“ pokračovala novinářka v popisu zmiňovaného videa, následně však upřesnila, že jí je vlastně „fuk“, co poslanec Rajchl dělá.
Oganesjan a Vojtěch Pšenák jí navíc v neděli zveřejněném rozhovoru na jejím kanále na platformě Herohero.co sdělili, že mají k dispozici originální záznam s metadaty, podle kterých bylo video natočeno 1. února 2015, znají typ použitého telefonu a lokalizační údaje ukazují, že mělo vzniknout u Rajchla doma.
„Novou informací je, že tohle video se mělo objevit na jednom fóru, kde bylo veřejně dostupné pro konzumenty toho obsahu. Tam se mělo objevit v roce 2016,“ doplnila Fridrichová. Rozehnal k tomu dodal, že toto hraje významnou roli, protože jakmile bylo video zveřejněno, byť klidně omezenému okruhu uživatelů, nelze již hovořit o soukromí.
Pod videem rozhovoru Nory Fridrichové s advokátem Alešem Rozehnalem, ve kterém společně rozebírali právní aspekty údajného sexuálního videa Jindřicha Rajchla, se rozjela diskuse mezi diváky, která se vesměs točila okolo kritiky novinářky Fridrichové.
Mnozí uživatelé psali, že to, co Fridrichová předvádí, je podle nich „žumpa nejhoršího kalibru“ a že rozmazávání intimních detailů působí spíš jako bulvární hon na senzaci než jako novinářská práce.
Některým vadil i její styl vedení rozhovoru, zejména to, že hostovi skákala do řeči a celkově působila možná až moc nadšeně. Někteří diváci vyjádřili úplnou ztrátu zájmu o její další tvorbu. Uživatelé YouTube také uváděli, že nechápou, proč se novináři tímto tématem vůbec zabývají a že jen odvádějí pozornost od skutečných problémů.
„Vážně, tak hluboko jste klesla, paní Fridrichová?“ ptala se uživatelka Eva a další z uživatelek dodala, že čím se novináři živí a kdo je platí, je „humus“.
„A Nora je šťastná, že se o ní bude chvíli mluvit,“ přisadila si i uživatelka YouTube Helena, podle které je Rajchl dobrým manželem, otcem i poslancem, a co dělá „pod peřinou“, by nemělo být předmětem věci. Další uživatel zase podotkl, že novinářka Fridrichová má evidentně „úplné Vánoce“.
Podle dalších uživatelů je novinářka „ubohá“. „Pryč od Nory, absolutní nezájem,“ uvedla uživatelka Marie, která se na další tvorbu Fridrichové podle svého vyjádření už v budoucnu nepodívá.
Jen menší část komentářů se věnovala samotné právní stránce, například otázce, zda je veřejnou osobou i Rajchlova manželka.
autor: Alena Kratochvílová