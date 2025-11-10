Nadace ČEZ: V Bílině již mají šest Oranžových přechodů

Z pěti na šest se rozrostla rodina Oranžových přechodů v Bílině. Ten nejnovější se nachází na poměrně frekventované komunikaci v místě křížení ulic Mostecká a Školní. Stejně jako u těch předchozích získalo město na jeho nasvícení 120 000 korun od Nadace ČEZ. Zvláštností přechodu je ovšem barva sloupů. Vzhledem k tomu, že se nachází ještě v městské památkové zóně, nejsou sloupy oranžové, ale v odstínu šedé.

„Jsme rádi, že grant Oranžový přechod existuje. Umožňuje nám realizovat rekonstrukce přechodů, případně vybudovat nový. Díky jejich nasvícení se tak chodci stávají viditelnějšími pro projíždějící motoristy, a to především v zimním období a nočních hodinách všeobecně,“ uvedla během symbolického přestřižení pásky místostarostka Marcela Dvořáková. Zdůraznila, že přechod se nachází v místech, kudy projíždí velké množství osobních i nákladních automobilů směrem na Braňany. Komunikace dále vede do Mostu a dá se z ní odbočit i do Litvínova a okolních obcí. „Zároveň zde přes silnici denně přechází mnoho chodců. Je totiž hojně využíván obyvateli dané části města a hlavně žáky z blízké základní školy, ať už jdou na vyučování, domů nebo do školní jídelny.“

Podle místostarostky byl přechod i ze směru od Braňan velmi nebezpečný, jelikož byl umístěn hned za zatáčkou a řidiči tak měli málo času na zastavení. Proto součástí projektu nasvícení bylo i jeho posunutí o zhruba dvacet metrů níže, včetně úpravy chodníků. „Tyto úpravy již byly hrazeny z rozpočtu města a vše proběhlo tak, aby nové umístění přechodu vyhovovalo všem potřebným normám a tím i byla zajištěna větší bezpečnost chodců,“ doplnila Marcela Dvořáková. 

Přechod se nachází v městské památkové zóně. Z vyjádření Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a oddělení památkové péče při Městském úřadu Bílina proto vzešel požadavek, aby barevnost stožárů korespondovala s barevností již instalovaných stožárů v okolí, které jsou v odstínech šedé až černošedé. Vyvarování se oranžové barvy na sloupech požadovali památkáři z důvodu minimalizace přítomnosti pohledově rušivých prvků v prostředí plošně památkově chráněného území ve městě. Tomuto požadavku, stejně jako v jiných případech, například v centru středočeských měst Mělník a Kosmonosy, Nadace ČEZ pochopitelně vyhověla. O tom, že jde o další Oranžový přechod v Bílině pak informují chodce i řidiče cedule umístěné na obou šedých sloupech.

V Bílině mají již šest Oranžových přechodů. První dva se nacházejí na obvodové komunikace Sídliště Za Chlumem. Ten druhý navíc vznikl v místech, kde žádný přechod pro chodce dosud nebyl a v minulosti zde proto došlo k několika jejich střetům s motorovými vozidly. V pořadí třetí byl zprovozněn v roce 2023 na křižovatce ulic Spojovací a 5. května. Vloni k nim přibyly další dva, a to na křižovatce ulic Pivovarská a Želivského a křížení ulic Pivovarská a Sídliště U Nového nádraží. Ten nejnovější se nachází, jak bylo výše řečeno, v místě křížení ulic Mostecká a Školní.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací ZDE.    

