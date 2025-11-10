Nadace ČEZ: V Bílině již mají šest Oranžových přechodů

„Jsme rádi, že grant Oranžový přechod existuje. Umožňuje nám realizovat rekonstrukce přechodů, případně vybudovat nový. Díky jejich nasvícení se tak chodci stávají viditelnějšími pro projíždějící motoristy, a to především v zimním období a nočních hodinách všeobecně,“ uvedla během symbolického přestřižení pásky místostarostka Marcela Dvořáková. Zdůraznila, že přechod se nachází v místech, kudy projíždí velké množství osobních i nákladních automobilů směrem na Braňany. Komunikace dále vede do Mostu a dá se z ní odbočit i do Litvínova a okolních obcí. „Zároveň zde přes silnici denně přechází mnoho chodců. Je totiž hojně využíván obyvateli dané části města a hlavně žáky z blízké základní školy, ať už jdou na vyučování, domů nebo do školní jídelny.“
Podle místostarostky byl přechod i ze směru od Braňan velmi nebezpečný, jelikož byl umístěn hned za zatáčkou a řidiči tak měli málo času na zastavení. Proto součástí projektu nasvícení bylo i jeho posunutí o zhruba dvacet metrů níže, včetně úpravy chodníků. „Tyto úpravy již byly hrazeny z rozpočtu města a vše proběhlo tak, aby nové umístění přechodu vyhovovalo všem potřebným normám a tím i byla zajištěna větší bezpečnost chodců,“ doplnila Marcela Dvořáková.
Přechod se nachází v městské památkové zóně. Z vyjádření Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a oddělení památkové péče při Městském úřadu Bílina proto vzešel požadavek, aby barevnost stožárů korespondovala s barevností již instalovaných stožárů v okolí, které jsou v odstínech šedé až černošedé. Vyvarování se oranžové barvy na sloupech požadovali památkáři z důvodu minimalizace přítomnosti pohledově rušivých prvků v prostředí plošně památkově chráněného území ve městě. Tomuto požadavku, stejně jako v jiných případech, například v centru středočeských měst Mělník a Kosmonosy, Nadace ČEZ pochopitelně vyhověla. O tom, že jde o další Oranžový přechod v Bílině pak informují chodce i řidiče cedule umístěné na obou šedých sloupech.
V Bílině mají již šest Oranžových přechodů. První dva se nacházejí na obvodové komunikace Sídliště Za Chlumem. Ten druhý navíc vznikl v místech, kde žádný přechod pro chodce dosud nebyl a v minulosti zde proto došlo k několika jejich střetům s motorovými vozidly. V pořadí třetí byl zprovozněn v roce 2023 na křižovatce ulic Spojovací a 5. května. Vloni k nim přibyly další dva, a to na křižovatce ulic Pivovarská a Želivského a křížení ulic Pivovarská a Sídliště U Nového nádraží. Ten nejnovější se nachází, jak bylo výše řečeno, v místě křížení ulic Mostecká a Školní.
autor: Tisková zpráva