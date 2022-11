A k čemu máslo? Žijete si skvěle! Fanoušci vlády v akci, bylo zle

Ceny potravin stoupají, dle Českého statistického úřadu vzrostly od minulého roku až o čtvrtinu. Nedostatek pak některé lidi žene až ke krádežím, kterým se supermarkety snaží zabránit. Příběhy o másle však na internetu vedou k pobavení. „Já nevím, já na tom smažím, občas si to namažu na chleba a doma mi ta kostka, za asi 60 nebo kolik to teď stojí, vydrží minimálně dva tejdny, spíš dýl. Ty lidi, co na tom krachujou, to přikusujou ke kafi u televize?“ ptal se například redaktor Info Jan Palička. „Tady ti cenovo-chudobo apokalyptici žijí v úplně paralelní realitě. Jediné, u čeho jsem si všiml opravdového zdražení jsou vejce a Birell IPA,“ přidal se Ondřej Šimíček z ODS.

„V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 23,6 % a ceny položek ve skupině mléko, sýry, vejce o 25,8 %," uvádí Český statistický úřad.

Zdražení pozorují i lidé v obchodech. Nedávno český internet oběhla fotografie másla od firmy Madeta, které je uzavřené v očipované krabici. Na cenovce je uvedena cena 69,90 Kč. Ale na e-shopu Madety je toto máslo už za 75,80 Kč. V srpnu se šéf Madety Teplý vyjádřil, že pokud by do ceny másla promítnul plně ceny energií, stálo by máslo 111 korun.

Máslo zajištěné proti odcizení

Dle CNN Prima News si v Pardubicích zloděj ze supermarketu odnesl osm kilo másla a proto prodejny sahají po tomto opatření, což překvapuje zákazníky. Ale není bezdůvodné, protože počet krádeží roste. „Můžeme potvrdit, že v letošním roce došlo k nárůstu, což má souvislost s aktuální situací,“ uvedla mluvčí obchodního řetězce Penny pro tuto televizi. Nárůst počtu krádeží potvrzují i policejní data, která hovoří až o 60% zvýšení. „Kdykoliv nastane těžší ekonomická situace, dochází prakticky ve všech zemích k nárůstu drobné kriminality. Drobných krádeží potravin například,“ nediví se pak tomuto trendu ekonom Lukáš Kovanda.

Zkazky se už šíří i na sociálních sítích, kde ale budí pobavení. Dle Aleny Šírové už u chladicího boxu jedna dvanáctiletá holčička prohlásila: „Mami, musíme volit Babiše, abysme si zase mohly kupovat máslo.“

Dnes zachyceno v obchodě u chlaďáku s máslem:

"Mami, musíme volit Babiše, abysme si zase mohly kupovat máslo"

(holčina cca 12let ??????)

Stačí ?????????? — Alena Šírová (@Alenarov1) October 31, 2022

Tímto příběhem vyvolala dotyčná vlnu parodií.

„Dnes zachyceno v drogerii DM:

- mami a ten ušatej pan s brejlema bude prezidentem?

+ no to se teprve uvidí

- a prezident bydlí na hradě

+ ano drahoušku

- a na hradě se může lhát?

Smíchy lehla celá tramvaj,“ narážel jeden z diskutujících na kandidaturu Andreje Babiše na prezidenta.

„Právě jedu v tramvaji 22. Všude siroty, onuce na nohou, bříška nafouknutá hladem, zoubky jektají zimou, v ruce žmoulají podepsané knihy O čem sním, když náhodou spím. Najednou se jedna otočila ke kamarádce a říká ‚radši skonám mrazem, než abych v kamnech spálila toto dílo‘,“ šprýmoval Pirát Jan Vrobel.

Prave jedu v tramvaji 22. Vsude siroty, onuce na nohou, briska nafouknuta hladem, zoubky jektaji zimou, v ruce zmoulaji podepsane knihy O cem snim, kdyz nahodou spim. Najednou se jedna otocila ke kamaradce a rika “radsi skonam mrazem, nez abych v kamnech spalila toto dilo”. https://t.co/6KnsHGOGKz — Jan Vrobel (@gnostic_punk) October 31, 2022

„Dnes zachyceno u zásobníků na plyn: Tati, musíme volit Babiše, abychom si zase mohli zadarmo vytopit obývák na devadesát stupňů a nemuseli vyhazovat za saunu. (Chlapeček v kočárku, cca 2 roky),“ přidal k lepšímu další.

Dnes zachyceno u zásobníků na plyn:

„Tati, musíme volit Babiše, abychom si zase mohli zadarmo vytopit obývák na devadesát stupňů a nemuseli vyhazovat za saunu.“

(Chlapeček v kočárku, cca 2 roky ??)

Stačí ?? https://t.co/smOUDpRJip — Radecho ? ‏ (@Radecho) October 31, 2022

„A když byl prezidentem Husák, měli jsme doma i zabijačky,“ prohodila novinářka Pavla Palaščáková.

A když byl prezidentem Husák, měli jsme doma i zabijačky. https://t.co/xCF0IckLVp — Pavla Palaščáková (@PavlaPalas) October 31, 2022

„V Mexiko City jsem hodil pětipeso bezdomovci a ten mi najednou perfektní češtinou říká: Chlapče, volte Babiše a již nebude pánů ani žebráků. Věřte nebo ne, byl to Lev Davidovič Trockij...“ přidal se s historickou anekdotou redaktor Info.cz Jan Palička. A dumal, proč se tak řeší zrovna máslo. „Já nevím, já na tom smažím, občas si to namažu na chleba a doma mi ta kostka, za asi 60 nebo kolik to teď stojí, vydrží minimálně dva tejdny, spíš dýl. Ty lidi, co na tom krachujou, to přikusujou ke kafi u televize?“

Btw co je to za fetiš zrovna s tim maslem? Ja nevim, ja na tom smazim, obcas si to namazu na chleba a doma mi ta kostka za asi 60 nebo kolik to ted stoji mi vydrzi minimalne dva tejdny, spis dyl. Ty lidi, co na tom krachujou to prikusujou ke kafi u televize? — Honza Palička (@HonzaPalicka) November 1, 2022

„Kostka másla 2–3 týdny... a navíc to stojí 60 v akci už asi 3 roky... Mi přijde, že tady ti cenovo-chudobo apokalyptici žijí v úplně paralelní realitě. Jediné, u čeho jsem si všiml opravdového zdražení, jsou vejce a Birell IPA. Ze 14.90 na 20.90, a to je pro mě 18 Kč denně no,“ podotkl právník a politik ODS Ondřej Šimíček. „Samozřejmě, že to je nadsázka... zdražilo všechno, ale apokalypsu nevidím...“ doplnil ještě.

Samozřejmě, že to je nadsázka... zdražilo všechno, ale apokalypsu nevidím... — Ondřej Šimíček ???? (@Sima_Ondra) November 1, 2022

