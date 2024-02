A soudržnost je fuč! Lidovci jen s Fialou, TOP 09 se topí. Rakušan? Velký přešlap

Nevyzpytatelné kroky hnutí STAN působí stále větší problémy ve vládní koalici, premiér Petr Fiala proto na úterý svolal první dohodovací řízení od vzniku vlády v roce 2021. Podle spisovatele Ondřeje Neffa má Fiala jen dvě možnosti, buď si to nechá líbit, nebo si to líbit nenechá. Následující dny ukážou.

V prvních dvou letech byla pětikoaliční vláda velmi stabilní, a to i přes některé závažné kauzy jedné ze stran, jako Dozimetr, který zasáhl několik členů hnutí STAN. Podle Neffa to bylo zejména tím, že stále fungoval spojovací princip Antibabiš. „V první půlce volebního období bývala Fialova vláda chválena za to, jak pěkně drží pohromadě. Vysvětlení bylo jasné od samého vzniku vlády o pěti koaličních členech: její program byl Antibabiš, s Babišem stála a padala, Babiš chodil okolo s peškem a v sevření strachu houfec dobře držel,“ tvrdí Neff.

Jenže tato soudržnost se pomalu stává minulostí s tím, jak se blíží volby, ve kterých si jednotlivé strany musejí znovu kolíkovat hřiště, přičemž o některé strany je to boj o holý život ve Sněmovně. „Po půlroce je soudržnost pryč. Možná taky s pohledem na preference je třeba se uchýlit k zásadě ‚zachraň se, kdo můžeš‘. Lidovci se v příštích volbách dostanou do Parlamentu jen ve Fialově batohu a také TOP 09 má nosní dírky v úrovni hladiny. Slovo leadership neboli schopnost vésti (slovo ‚vůdce‘ má u nás pořád ještě nepříjemné konotace) bývá užíváno v sousedství slova nedostatek. Najednou je plno vůdců nižší kategorie, o to agilnějších,“ píše Neff v komentáři na serveru Neviditelnypes.lidovky.cz.

Nejagilnější je v tomto předvolebním boji zatím hnutí STAN a jeho šéf Vít Rakušan. „Vít Rakušan nasadil politiku ‚bez kompromisů‘, aby prosadil STAN jako silnou neuhýbavou formaci. A jde to ráz na ráz, Rakušan roztroubí úmysl vykoupit soukromý podíl ČEZ a týden na to ministr Dvořák (ano, STAN má ministra pro evropské záležitosti) jmenuje Petra Zahradníka zmocněncem pro otázky eura,“ vypočítává Neff události posledních dní, které vyvolaly ve vládě nebývalé pnutí.

Podle bývalých předsedů vlád Jiřího Paroubka nebo Mirka Topolánka by si to Fiala neměl nechat líbit. „Vyletěl by z vlády rychlostí supersonické střely. Ministr si nemůže dělat, co by sám chtěl. O takto závažných politických otázkách musí rozhodovat vláda,“ prohlásil podle informací serveru iDnes.cz Jiří Paroubek.

„Nic proti Petru Zahradníkovi (zmocněnec pro euro), byl ostatně už v mém NERV, ale chování strany-nestrany STAN beru jako velký podraz a nebude podle mne možné to ze strany Petra Fialy standardně vymlčet. Myslím, že je čas na rekonstrukci vlády. S Martinem Dvořákem bych začal,“ přidal se Mirek Topolánek, který v čele ODS vládl v letech 2006 až 2009.

Psali jsme: „Podrazák!“ Rakušan vyučoval pražské politiky, jak mluvit s lidmi. Narazil. A průšvih nakonec Dostálová (ANO): Jmenování nového zmocněnce pro euro. Řešení preferencí STAN, nic jiného Nové Rakušanovo téma: Chce tlačit manželství pro všechny. Abychom byli „normální zemí“ Rakušanovo „plácání“: Mohlo to být ještě horší. „Nechápu, proč to dělal.“ „Ukecl se.“

