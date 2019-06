A takhle by vyhrál Drahoš! Miliardář Janeček má pro Česko změnu. Mnozí budou jen koukat

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 4% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 72% hlasovalo: 5928 lidí

Řešení vidí Janeček v zavedení nového volebního systému, který prosazuje v rámci své organizace Institute H21. Volební systém 2.1 neboli také „Janečkova metoda“, jak ji žertem nazývá, by voličům umožnila během voleb udělovat více hlasů.

Kromě těch pozitivních, které by voliči udělovali svým favoritům, počítá i s udělováním tzv. negativních hlasů, kterými by voliči „obšťastnili“ ty z kandidátů, kteří jsou jim nejvíce proti srsti.

Pro parlamentní volby by Janeček zavedl dvoumandátové volební obvody. Do Sněmovny by se tak za každý obvod dostávali dva kandidáti. Voliči by dostali k dispozici čtyři pozitivní hlasy a dva hlasy záporné. (Metoda počítá s tím, že volič dostane k dispozici dvakrát tolik hlasů, kolik činí počet možných vítězů.) Každý z volebních kandidátů přitom může dostat jen jeden hlas. Neexistovala by tak situace, kdy voliči svými čtyřmi hlasy podpoří jediného kandidáta.

Podobný systém Janeček již v Česku otestoval krátce před posledními prezidentskými volbami ve společenské hře Prezident 21. Změna systému by podle Janečka přinesla vítězného kandidáta, který by byl kandidátem kompromisu či konsensu.

Za typického kandidáta kompromisu Janeček během přednášky označil Marka Hilšera, který ve hře Prezident 21 skončil na druhém místě hned za vítězným kandidátem Jiřím Drahošem.

Miliardář příklad ilustroval, pokud by se voliči rozhodovali mezi čínskou, francouzskou kuchyní a restaurací McDonalds. Lidé, kteří by volili francouzskou kuchyni by ji chtěli raději než kuchyň čínskou, ale určitě by nechtěli McDonalds, stejně jako ti, kteří by ve volbách hlasovali pro kuchyni čínskou.

Změna volebního systému má podle Janečka potenciál změnit výsledky voleb globálně. Pokud by se v USA volilo v posledních prezidentských volbách dle této metody, nikdy by nedošlo ke zvolení Donalda Trumpa, vyslovil Janeček provokativní myšlenku.

Cílem je podle Janečka to, aby se nedělo to, co se děje u nás, a to, co se děje v Americe. „Společnost je stále více rozdělená, roste extremismus, roste populismus. Lidé, kteří by jinak byli přáteli se znepřátelí kvůli odlišným politickým názorům,“ uvedl Janeček. Lidé se uzavírají do svých sociálních bublin i kvůli sociálním sítím, uvedl Janeček.

Změna volebního systému by podle miliardáře vedla k oslabení populistických a extremistických stran a rovněž k převedení předvolebních kampaní do pozitivního tónu. Rovněž by podle něj posílila i aktivní roli voliče coby občana zajímajícího se o politiku. Nový volební systém by podle Janečka rovněž podpořil malé strany a nezávislé kandidáty.

Janeček se rovněž v úvodu přednášky rozhovořil o motivech, které ho přivedly k jeho současným aktivitám.

Přiznal se, že měl vždy rád hazardní hry, například Blackjack. Zároveň se zajímal o obchodování na finančních trzích. Dvě záliby propojil s profesí programátora a matematika a vyvinul aplikaci, která obchodování s cennými papíry usnadňovala. Na té vydělal.

Posléze vydělal na finančních trzích rovněž značné množství peněz prostřednictvím naprogramovaného softwaru. Jak Janeček uvedl, jeho finanční skupina RSJ zaměřující se na obchodování na bázi algoritmů se již na řadě segmentů trhu s cennými papíry nachází v pozici takzvaného „market makera“ neboli tvůrce trhu.

Janeček si dle svých slov postupně uvědomil, že aby byl člověk v současném světě svobodný, potřebuje prostředky, zdroje. Poté, co vydělal dost peněz na to, aby je sám za svého života zvládl utratit, si uvědomil, že může své peníze investovat za dobrým účelem.

Posluchačům se například pochlubil tím, že jeho společnosti poskytují granty. Janečkovy obchodní společnosti se dle jeho slov dají poznat tak, že jejich název velmi často končí číslem 21.

Janečkova firma UP21 například funguje jako tzv. inkubátor (podpora) českých start-upových firem. Společnost Pilot21 se zase zaměřuje na vývoj bezpilotních zařízení, tzv. dronů, lékařských simulátorů, ale zajímá se i o projekt létajících automobilů.

Další firmou, se kterou se podnikatel pochlubil, je CB21 PHARMA zabývající se produkcí kosmetických produktů, které mají podle Janečka i léčivé vlastnosti. Firma podle něj hodlá investovat do segmentu léčebného konopí. „Konopí je pro mě magic, univerzální květina, která pomáhá v mnoha aspektech,“ uvedl Janeček.

Psali jsme: VIDEO Díky, EU! Volají Karel Janeček, Táňa Fischerová, Ondra Brzobohatý s ženou... Díky EU už nejsme zamindrákovaní postsovětští odpadlíci Exředitel Bakalových médií, litovaný šéfredaktor Fischer i slavný profesor Jirák. Tito všichni chtějí do rozhlasové rady Jména, co způsobí třesk: Víme, kdo se uchází o místo v Radě Českého rozhlasu Plynovku? Neváhat! Jinak vás skopou, varuje veterán z „Jugošky“: Bezpečnost se v Česku zvrhla, zde jsou příběhy ze života

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž