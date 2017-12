A takoví volili Trumpa. Neznají ani vlajku své země! A vy nejste z USA, tak do toho nekecejte... Barack Obama napsal novoroční vzkaz a rozpoutal tím smršť

Předchůdce Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států Barack Obama se snažil své spoluobčany pozitivně naladit do roku 2018. Na sociální síti Twitter napsal, že na každou špatnou zprávu, která mohla v roce 2017 ovlivnit Američany, existuje bezpočet pozitivních příběhů, které ukazují, jak je Amerika skvělá. Pod exprezidentovým příspěvkem se rozjela bouřlivá diskuse, kterou by bylo možné přirovnat ke střetu „pražské kavárny“ se zastánci prezidenta Miloše Zemana.

„Jak se stále víc blížíme k novému roku, zamýšlíme se nad tím, co je před námi. Pro každou špatnou zprávu, u které se zdálo, že ovlivňuje nás všechny, existuje bezpočet pozitivních příběhů, které ukazují, co je na Americe nejlepší,“ napsal někdejší prezident Spojených států.

A hned přidal několik pozitivních příběhů na ukázku. Příběh organizátorky svateb Kat Creech, která jednu zrušenou svatbu v Hustonu změnila v charitativní akci pro oběti hurikánu Harvey. Z třiceti svatebních hostů se stali dobrovolníci, kteří dokázali povolat na pomoc stovky dalších lidí.

Druhý příběh zachycuje hráče nejvyšší profesionální ligy amerického fotbalu Chrise Longa, který výdělek ze svých prvních šesti zápasů věnoval na financování stipendií v Charlottesville.

Třetí příběh, který Obama vybral, vypráví o desetiletém Jahkilu Jacksonovi, který se rozhodl pomoct bezdomovcům v Chicagu. Podařilo se mu rozdat na pět tisíc balíčku s jídlem a toaletními potřebami.

Podobné příběhy si podle Obamy můžeme vyprávět také na konci roku 2018, pokud se lidé rozhodnou, že se i v příštím roce pokusí udělat svět lepším.

As we count down to the new year, we get to reflect and prepare for what’s ahead. For all the bad news that seemed to dominate our collective consciousness, there are countless stories from this year that remind us what's best about America.