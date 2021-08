A to myslíš vážně? Kalousek zatlačil na „ministra financí“ PirSTAN. Toto vypadlo

Koalice Pirátů a STAN přišla s myšlenkou, že na 3 roky zmrazí výdaje státu. A občan Miroslav Kalousek se hned ozval. Přeložme to do češtiny: V případě ministra práce a soc. věcí to znamená na tři roky zmrazit důchody. Jenže tím to neskončilo.

reklama

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 14% Zvažuji, že budu Přísahu volit 16% Moc se mi to nezamlouvá 21% Banda fízlů a psychopatů 49% hlasovalo: 727 lidí

Kolice Pirátů a STAN, konkrétně kandidát na ministra financí ze STAN Věslav Michalik, představil plán na konsolidaci českých veřejných financí. Ty se v posledních dvou letech raketovou rychlostí řítí do dluhové propasti. Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš sice s oblibou namítá, že česká ekonomika stále patří k nejméně zadluženým v EU, ale většina ekonomů upozorňuje, že pokud česká vláda pojede dál po dráze ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové, brzy už to bude jinak.

Piráti a STAN varují, že takhle to dál nejde. České finance podle nich potřebují vizi pro ozdravení.

Jejich plán počítá s tím, že na jedné straně půjde deset procent rozpočtu na investice a 5 procent do vzdělání, ale současně zmrazí výdaje státu.

„Zmrazíme provozní výdaje státu na tři roky! Nezodpovědné a stále zrychlující zadlužování. Bobtnající státní aparát. Někdo to už musí zastavit. My na to jsme připravení – máme plán, jak do roku 2025 vyrovnat státní rozpočet a zároveň nastartovat českou ekonomiku,“ oznámili na sociální síti Facebook.

Exministr financí Miroslav Kalousek z řad TOP 09 popsal, co to bude znamenat v praxi.

„Tři roky nenavýšit žádnému ministrovi jeho kapitolu. Přeložme to do češtiny: V případě ministra práce a soc. věcí to znamená na tři roky zmrazit důchody a dávky. V případě ministra obrany to znamená negaci našich závazků k NATO. To myslíš vážně, Věslave Michaliku? Nekritizuji, jen se ptám,“ napsal na Twitteru.

Kandidát STAN Michalik brzy odpověděl.

„Říkám každému novináři. Zmrazit, plus zákonné valorizace a programové priority a minus programové úspory. Ne každý článek tu výdajovou rovnici napíše celou,“ odvětil kandidát na ministra financí.

A Kalousek ihned kontroval.

„No jo, no. Pak to ale zase nevychází. Tak hodně štěstí,“ popřál svému možnému nástupci na postu ministra financí Kalousek.

Ale Věslav Michalik chtěl mít poslední slovo.

„Mirku, může to vyjít. Zkombinuj program, úspory, fixaci, růst a inflaci. Ale že to bude extrémně složité po daňovém balíčku a ANO rozhazování, to je zcela zřejmé,“ uzavřel názorovou výměnu s Kalouskem.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy také prohlásil, že stávající český ekonomický model se vyčerpal a je potřeba vykročit na novou cestu. Naději vidí v Green Dealu EU.

„Nemusí se nám to všechno líbit, ale zelená je světový trend především v byznysu. Buď zareagujeme, naskočíme do vlaku, nebo zakonzervujeme zemi ve stavu subdodavatelské ekonomiky založené na levné práci,“ řekl.

Celý rozhovor naleznete zde

Psali jsme: Už žádné utahování šroubů. Poslanec SPD a lékař dělá jasno, jak je to s „nemocnými“ Vandasova DSSS stáhla adepty na poslance z kandidátek Volného bloku Babiš jezdil po Ústeckém kraji, kde kandiduje. A ozval se Topolánek... Zvrat v kampani? Kalousek zvažuje nepříjemný úder

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.