A vy jste označil Evropskou unii za Sovětský svaz, nastoupila Emma Smetana na Kuberu. Odpověď se nedá popsat

Ve volebním duelu na DVTV, který moderovala Emma Smetana, se střetli Jaroslav Kubera a Zdeněk Bergman. Není to jejich první střet, oba vystoupili již na ČT24. Řešila se EU, financování kampaně i slova Miloše Zemana. Bergman Kuberu vyzval, ať ho klidně udá, pokud si myslí, že je s jeho kampaní něco v nepořádku. Kubera se do něj zase pustil za „nezávislost“. A nakonec šlo o církevní restituce...

Bergman již na začátku řekl, že i když byla jeho podpora v prvním kole oproti Kuberovi poloviční, nevzdává se, protože prý ke druhému kolu přijdou úplně jiní voliči. Také po otázce Emmy Smetany zopakoval, že je příznivcem současného stavu EU a chce, aby Česko patřilo do takzvaného tvrdého jádra a nebylo za „kverulanty“. Za kverulanta označil i Kuberu. Smetana Kuberovi připomenula, že označil Evropskou unii za Sovětský svaz. Ten opáčil, že to byla nadsázka, ale že povaha EU se projevila naplno při jednání o Brexitu. Podle něj však ČR nemá na výběr, na rozdíl třeba od Británie. Bergman uvedl, že se samozřejmě nebude zajímat jen o nařízení EU, ale zmínil též sociální témata jako například důstojné stáří či paliativní péče.

Přišlo i na globální oteplování a směrnice EU. „Prostě představa, že my vynaložením miliard dolarů zamezíme oteplení je mimořádně naivní,“ tvrdí Kubera v souvislosti se směrnicí o emisích, o kterých prý i EU ví, že je nesplnitelná. „Každá studie vyjde podle toho, kdo ji platí,“ ozval se ještě současný senátor za Teplice.

Bergman řekl, že by klidně šel do evropského výboru v Senátu, i když ho Kubera označil za „výbor za trest“. „Za koho byste tam šel?“ ptal se primátor Teplic. „Za sebe, já jsem nezávislý, já kandiduju jako nezávislý,“ odvětil mu sok. „Takže vy nebudete mít žádný servis v Senátu? Víte o tom, že nebudete mít žádný servis v Senátu?“ zpovídal soupeře Kubera. Bergman mu odvětil, že to záleží na tom, jestli bude v nějakém klubu. „Být v klubu neznamená být ještě závislý,“ tvrdil. Kubera o tom pochyboval. Být nezávislý je prý jen trik na voliče.

Od nezávislosti zavedl Bergman diskuzi na téma financí s tím, že Kuberovi dávala peníze strana, zatímco na něj se složili drobní přispěvatelé. Kubera si prý za 300 tisíc pořídil navštívenky, zatímco on pořídil billboardy. Jak? „Mám šikovné volební manažery,“ uvedl kandidát. Pak se ještě ohradil, že Kubera blahosklonně říká, že ho neudá. „To mě klidně udejte, já jsem naprosto transparentní,“ řekl nezávislý kandidát. Zmínil též, že ho jako nejlepšího vyhodnotila neziskovka Transparency International.

Emma Smetana se pak Kubery zeptala, zda by Senát měl více vystupovat proti konání prezidenta Zemana. Kubera uvedl, že s ním není v žádném dobrém vztahu, mají společné pouze kuřáctví, ale že u Zemana už se jedná o takovou nenávist, že kdyby řekl, že je hezky, okamžitě by se někdo ozval, že prší, což Kubera dle svých slov nemá rád a nemá potřebu po někom jít. Prý si to mají srovnat ti, co prosadili přímou volbu prezidenta. Smetana mu pak předhodila výroky o Romech. Miloš Zeman podle Kubery provokuje, uvedl s tím, že už ho zná dlouho. „Co mám dělat, to mám žádat velezradu, jak se o to už někdo pokoušel?“ ptal se senátor. Nejlepší je prý si ho nevšímat. Podle Bergmana také nemá být Senát aktivistický. Ale dodal, že by 28. října na Hrad nešel, s tím, že k jeho výběru hostů má výhrady a též k jeho činnosti. Kubera řekl, že chodí na recepci, ale nikoliv na samotný akt vyznamenávání, protože společnost na recepci „je spíše jeho krevní skupina“.

Úplně poslední otázka byla na církevní restituce a jejich zdanění. Kubera uvedl, že tento návrh ještě není na stole, ale asi by se zdržel. Bergman by hlasoval proti.

Psali jsme: Vypadněte z Kliniky! nařídil prý soud Na koalici v Praze 5 se dohodli Piráti a nezávislí, ODS a ANO Vy zakazujete pití! Kubera se v ČT rozjel na svého soka, kterému dala 35 tisíc Strana zelených Kubera pro PL po volbách vyřkl jasná slova o Jiřím Drahošovi

