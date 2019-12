Aféra „neziskovka v Brně vybírala u dětí“: Řediteli přišel dopis. Od právníka

Celý případ odstartovaly stížnosti rodičů žáků základní školy, kde se od jejich dětí vybíraly peníze pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic. Na to reagovalo vedení města, konkrétně rada města, usnesením o zákazu působení neziskových organizací na školách. Opozice na radnici se s usnesením neztotožnila.

„Považuji to za naprosto nepřípustné vměšování vedení městské části do kompetencí ředitelů místních školních zařízení, protože se domnívám, že to, co se odehrává na půdě školy, je rozhodnutím vedení té instituce a jejího pedagogického sboru,“ uvedla zastupitelka Monika Šimková (Zelená pro Bystrc).

„Pokud se na mě obrátí rodiče a chtějí nějaké zastání, tak samozřejmě musím reagovat, a pokud se tady podíváme, kolik tady bylo přítomných dneska občanů, tak si myslím, že snad 120 lidí tady podporovalo toto stanovisko,“ uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Někteří z rodičů totiž vidí v podobných školních projektech veliké nebezpečí. Hlavně pro utváření názorů svých dětí. „Typickým příkladem je Švédsko, kde ty neziskovky takto začínaly pár desetiletí zpátky infikovat svou ideologií děti tenkrát ve školách a vnucovaly jim falešný pocit viny za to bohatství a falešný pocit jakési potřeby solidarity se zeměmi ze třetího světa,“ uvedl Hynek Charouz z hnutí Rodiče proti indoktrinaci školáků. Na zasedání zastupitelstva se mimo jiné objevily i transparenty „Nezneužívejte naše děti“.

To, že politika do škol nepatří, si myslí také občan Bystrce Marek Stloukal. Ředitel inkriminované školy si však myslí, že k problému došlo podle něj na základě lživé zprávy. „Taková ta nejjednodušší forma nakonec byla schválena, což je finanční sbírka. Upozornili jsme dopředu rodiče, že to je dobrovolná, anonymní sbírka, že kdo nechce, nemusí dát ani korunu, kdo chce, dá korunku, je to v rámci jenom takové nějaké výchovné akce,“ říká ředitel školy Zdeněk Černošek.

„Školy musejí být a jsou ze zákona apolitické a činnost politických neziskových organizací ve školních zařízeních je s tímto v rozporu,“ stojí v důvodové zprávě z jednání rady.

Píše se zde také, že nelze některým politicky zaměřeným neziskovým organizacím činnost povolovat, a jiným ne. „Je třeba předejít situacím, kdy by se v budoucnu domáhaly možnosti působení a pořádání sbírek na našich školách také další politicky zaměřené neziskové organizace různých, často protichůdných zaměření, kdy v konečné fázi bychom mohli čelit značně konfliktním situacím,“ stojí dále v dokumentu, v jehož důsledku se rada městské části usnesla na zásadním nesouhlasu s působením a propagací politicky zaměřených neziskovek, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školách, jejichž zřizovatelem je právě tato městská část Brna.

Usnesení Rady Bystrce směřovala na akci z poloviny října na tamní základní škole Vejrostova, kde probíhal projekt zaměřený na práci společnosti Lékaři bez hranic. Žáci této základní školy mohli během jejího konání přispívat ze svého kapesného na společnou sbírku této organizace. „I díky finanční pomoci dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79.530 uprchlíků ze Středozemního moře a převézt je do bezpečí Evropy,“ reagoval na akci tehdy magazín Bystrčník na svých facebookových stránkách. A nyní magazín podotýká, že letošní akce Lékařů bez hranic na ZŠ Vejrostova „se konala nejspíš naposledy“. Předložila rovněž usnesení Rady Bystrce. V městské části Brno-Bystrc v současné době vládne koalice vítězné ČSSD, ANO a ODS. Má 14 zastupitelů z celkových 27.

„Takže... Já, Bystrc... a nevím, jak moc můžu mluvit za Trikolóra, ale tohle si prostě TADY myslíme... V kopii adresuji pro Hynek Charous a Tomáš Kratochvíl a dalším, kdo bojují proti indoktrinaci dětí!“ napsal nyní na svém facebookovém profilu advokát Tomáš Tyl.

„Vážený pane řediteli, jelikož jste mi neodpověděl na můj poslední mail, což ovšem chápu, osobně se mi jeví, že jste uvízl v bludu ‚musíme pomáhat‘. Rád bych Vás tímto požádal, abyste do příštího roku akce ‚Postavme se hladu‘ zařadil i další informace, zejména pak populační explozi v Africe, abyste žákům poskytli objektivní informace, jelikož se tak doposud zjevně nedělo,“ poznamenal mimo jiné Tyl.

„Váš multikulturní učitelský tandem Livingstonová–Tešnarová o tomto, zdá se, mlčí. A přitom by to mělo být hlavním tématem. Tady není přece možné, aby tyto učitelky instruovaly své žáky, aby v bílých pláštích (jako Lékaři bez hranic) obcházeli žáky nižších ročníků s kasičkami na peníze (!!!) anebo jim samy učitelky či jejich pomocnice měřily v první či druhé třídě objem paže a srovnávaly to s paží podvyživeného dítěte v Somálsku. Cožpak si neuvědomujete, že těm dětem vštěpujete vinu?! Vinu za něco, za co nemohou?! Falešnou vinu, které dnes čelí Amerika i západní Evropa, jako vina ‚white supremacy‘? Za kolonie a otroky a všechno zlo...?! Ale my (Vy, já, nikdo z nás...) jsme neměli kolonie, učíte Vy v zeměpisu o lidech, jako je Alberto Vojtěch Frič, který sem přivezl ‚indiána‘ jménem Čerwuiš Piošád Mendoza?! Nebo se prostě omezíme na to, že máme vinu za... No, ani nevím za co, ale určitě máme, proč bychom jinak vybírali peníze na jejich odčinění, že?!“ poznamenal Tyl.

„Já si, vážený pane řediteli, velice dobře pamatuji na svoji 2. třídu, kdy nás učila kovaná komunistka Žalkovská. A přesně takto nám byly podsouvány texty o myšce, co jela v jakémsi dopravním prostředku (tramvaji, metru...?) načerno, protože neměla peníze na lístek, a všechny nás to dojalo a... Ano, takto se ideologicky formují děti. A já doufal, že ve 3. třídě, kdy jsme učitelce Horákové přestali říkat soudružko, se to změnilo. Na trvalo. Ono to vydrželo po celé mé vzdělávání i po ten čas, kdy jste mne vzdělával Vy osobně. A dnes? Kde jste se ztratil, ‚námořníku‘? (Promiňte, tak jsme Vám říkali.),“ dodal.

„Je mi velice líto, ale Vaše akce ‚Postavme se hladu‘ bez kooperace s osvětou, regulací porodnosti a celkovým plánem kontroly porodnosti v Africe, je zcela kontraproduktivní. V tomto směru doporučuji zajít za některým z učitelů chemie pro vysvětlení množení kvasinek v sudu a fermentaci. Zejména pro ten stav, kdy kvasinky vyprodukují tolik alkoholu, že v něm samy zahynou. Omlouvám se, že jsem Vás zdržel, ale cítil jsem potřebu Vám to sdělit,“ uzavřel Tyl s dovětkem: „No a fčil mudruj...“

