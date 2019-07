Afričan prý zabil chlapečka: Krev je na vás! Zaplacení politici! zní do Německa. Odkud přišla tato slova...

Německá tragédie ze včerejšího dopoledne už má své dozvuky v Česku. Smrt malého chlapce, kterého Afričan shodil do kolejiště i s jeho matkou, nenechala české politiky chladné. „To nemůže skončit dobře,“ konstatoval poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). A ozývala se volání po odpovědnosti. „Krev toho nevinného dítěte padá na jejich hlavy,“ prohlásil známý glosátor o politických špičkách v Německu. A německá politička Zelených se ozvala, že lidé by neměli stát tak blízko ke kolejišti...

Jako jedna z prvních v Česku na incident upozornila členka Trikolóry Helena Mallotová. „Poslouchám právě polední zprávy. Již druhý případ v krátké době. Dnes ráno strčil 40letý Eritrejec osmiletého chlapečka s matkou pod IC vlak na hlavním nádraží ve Frankfurtu n. M. Žena se zachránila, dítě zemřelo. Pachatel se pokusil utéct, svědci ho chytili před budovou. Zatím nic nového není. Otřesená policejní mluvčí nic dalšího sdělit nemohla. I to, že se jedná o Afričana, řekla až na přímou otázku novináře,“ informovala. A na adresu Zuzany Čaputové dodala: „Tak ať se začíná připravovat Slovensko, paní prezidentka má evropské srdce.“

Bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa k tomu také přidal temné proroctví: „... napětí roste, díky neschopnosti a dobře zaplacené neochotě politiků postavit se čelem ke svinstvu, neochotě věci skutečně řešit, dojde dříve či později k ničivým, devastujicím střetům mezi domorodci a nekompatibilními parazity...“ A říká: „A až vykřesne jiskra, nikdo to nezastaví. Úlohou všech národů na východ od hranice oné ‚vysokorychlostní‘ EU, EU národů ‚1. kategorie‘ je a bude, aby se tato zkáza nedostala přes naše národní hranice!“

Poslanec Patrik Nacher (ANO) už očekává klasickou obrannou linii: „Přijdou zase ty paargumenty o tom, proč se píše zrovna o tomto případu, když urcitě existuje spousta případů (viz znásilnění na Litoměřicku), kdy někdo někoho shodí s dítětem do kolejiště a nepůjde zrovna o Afričana...“

„To nemůže dobře skončit,“ odtušil krátce poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Docent Radim Valenčík k tomu taktéž krátce podotkl: „Teprve začátek.“

Robert Kotzian z Trikolóry taktéž připojil krátký dovětek: „Nesouvisí... Hrůza.“

Ozval se také glosátor Petr Paulczyňski: „Milony lidí ze zemí, kde jsou na úrovni středověku, musí mít nutně následky, a čekat, že budou dobré nemůže nikdo, samozřejmě s výjimkou vítačů a kancléřky Merkelové, která to všechno hravě zvládne. Krev toho nevinného dítěte padá na jejich hlavy.“ A dotázal se: „Jak to, že jsou všichni odpovědní tak ticho, když se už tady vraždí děti?“

Bývalý šéf Realistů ironizoval: „Ten Eritrejec je nevinný. Je to pouze další tragédie nešťastného migranta, který nezvládl frustrující život v nesnesitelně mírumilovné společnosti.“

Advokátka Jana Zwyyrtek Hamplová se také nedržela zkrátka: „Tohle si sem vozíme. Lidi bez minimální úcty k nám, bez respektu k čemukoli, útočící bez důvodu. Nedivila bych se, kdyby otec dítěte a manžel vzal spravedlnost do svých rukou.“

Advokátka Hamplová reaguje na její slova: „To je na doživotní diskvalifikaci z politiky i ze společnosti slušných lidí.“

autor: kas