Agrofert je v obrovských problémech, hlásí Sabina Slonková. Babiš prý možná bude muset odejít z politiky a zachraňovat firmu

Auditoři Evropské unie tvrdí, že český předseda vlády Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože je stále konečným uživatelem výhod plynoucích z evropských dotací, které čerpá jeho holding Agrofert, momentálně odložený v jeho svěřenském fondu. Práce auditorů na předběžné zprávě vedla k tomu, že EU neproplatila Agrofertu dotace za desítky milionů korun. Ty tak zatím šly jen z českého rozpočtu, to jest z kapes všech Čechů, Moravanů a Slezanů.

Sabina Slonková tvrdí, že Babiš se ocitá v situaci, kdy si snad skutečně bude muset vybrat, co je pro něj důležitější – politická moc, nebo peníze?

„Audity Evropské komise zřejmě poprvé přiměly českého premiéra přemýšlet, zda nenastal čas si vybrat. Politika, nebo byznys? Angažmá v politice totiž skutečně začalo ohrožovat ekonomické zájmy jeho holdingu Agrofert. Pokud chemicko-zemědělský koncern přijde o dotace, může to mít fatální dopady,“ uvedla novinářka na serveru Seznam Zprávy.

Kolega Slonkové Adam Junek doplnil, že Agrofertu mohou v budoucnu chybět peníze na inovační projekty. Peníze může získat u bank, jenže u bank už má Agrofert půjčeno dost peněz, takže bude-li si chtít půjčit další, mohou být úvěry firmy přehodnoceny. Agrofert má prý v tuto chvíli rozpůjčováno na 35 miliard korun.

Babiš by prý navíc mohl přijít o nárokové dotace na hektar pole či na krávy. „Mohlo by dojít k tomu, že se EU natolik naštve na Andreje Babiše, že mu sáhne i na ty nárokové dotace,“ upozornil Junek s tím, že právě tento krok by mohl řadu firem z holdingu ohrozit.

Není přitom bez zajímavosti, že řada voličů za Babišem stojí i navzdory naznačeným problémům. Lidé žijící v okolí Pekárny Zelená louka, která dostala dotaci na novou linku na toastový chléb ve výši 100 milionů, často stále stojí za Babišem.

„Já tomu nevěřím, já spíš věřím Babišovi, protože udělal tady daleko hodně. Víc než ti ostatní, co byli u moci,“ řekl na kameru starší muž žijící u pekárny Penam. Podobně se vyjadřovali i další lidé, kteří s rozhovorem na kameru souhlasili.

„Já si myslím, že pokud dotace dostal a byly mu přiděleny, tak by je neměl vracet. A to, jestli byly přiděleny správně, to už je zase druhá záležitost. To potom ať vyřeší někdo jiný. Pokud je dostal přiklepnutý, tak ať si je nechá,“ doplnila jedna z dam, která se Babiše zastala.

Pokud měli oslovení občané jiný názor, většinou ho prý odmítali prozradit do zapnuté kamery.

