Aha, takže to přiznáváte. Analýza války s Ruskem je děravá jak řešeto

Předně, podle institutu dobytí celé Ukrajiny rozhodně není nemožné, pokud vojenská podpora z USA a z Evropy ustane. „Takový výsledek by přivedl pošramocenou, ale vítěznou ruskou armádu až k hranicím NATO od Černého moře po Severní ledový oceán,“ varuje institut a dodává, že pokud Rusko zvítězí, tak bude jeho armáda zkušená z bojů a mnohem větší, než byla před rokem 2022. Ruské vítězství by pak dovolilo se vzpamatovat i ruské ekonomice, protože sankce by postupně odpadly a Rusko by našlo cesty, jak obejít ty, co zůstávají. A zřejmě by i nahradilo vybavení ztracené v boji, navíc se zkušenostmi, jak ho vylepšit.

„Pokud Rusko zvítězí na Ukrajině, vezme s sebou i pokročilé systémy protiletecké obrany, které jen americké stealth letouny, jež jsou velmi zapotřebí na odrazování Číny, mohou spolehlivě prorazit,“ tvrdí. Ruské vítězství by dle ISW znamenalo, že Rusko by bylo hrozbou pro NATO i konvenčními silami.

USA by pak podle institutu musely do východní Evropy poslat značné množství sil, včetně letounů se stealth technologií, což by bylo drahé – a USA by čelily nepříjemné volbě, zda bránit Tchaj-wan, nebo odrazovat Rusko od útoku na NATO.

„To celé akce by stálo ohromnou sumu a náklady by se táhly tak dlouho, dokud by trvala ruská hrozba – potenciálně po neomezenou dobu. Téměř jakýkoli jiný výsledek války na Ukrajině je lepší než tento. Pomáhat Ukrajině držet linii tam, kde je, prostřednictvím neustálé vojenské podpory od Západu, je pro USA mnohem výhodnější a levnější než nechat Ukrajinu prohrát,“ píše ISW. I zazmražení konfliktu je podle něj horší než pomoci Ukrajině bojovat dál, protože by to dávalo Rusku čas a prostor na to, připravit se na další válku o Ukrajinu a proti NATO.

Naopak, pomoci Ukrajině získat zpět svá teritoria, znamená odsunout Rusko opět na východ. A pokud by jí pak bylo pomoženo k obnově, tak to dle ISW znamená mít největší a nejvíce bojeschopnou armádu jako předvoj NATO, ať už Ukrajina do aliance vstoupí, nebo ne.

Institut dodává, že vzal v potaz možnosti další eskalace ze strany Ruska. A že stále věří, že americké hodnoty jsou v tomto případě v souladu s americkými zájmy. „Ale po Američanech se žádá, aby vydali spoustu peněz na pomoc Ukrajině v boji proti Rusku, a není tedy bezdůvodné, aby se také zajímali o to, jaké by byly finanční náklady, kdyby Ukrajině nepomohli,“ vysvětluje ISW. Institut byl založen v roce 2007 Kimberly Kaganovou, jež je příbuzensky spřízněna s Victorií Nulandovou, americkou diplomatkou, která sehrála důležitou roli při ukrajinském „majdanu“ a nyní má důležitou pozici v administrativě Joea Bidena.

NEW: The US has a much higher stake in Russia's war on Ukraine than most people think.

As Americans consider the costs of continuing to help Ukraine fight the Russians in the coming years, they deserve a careful consideration of the costs of allowing Russia to win. ??(1/19) pic.twitter.com/xgV1SMcEAT — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 14, 2023

Jenže toto dlouhé vysvětlení – proč by měli Američané nadále posílat Ukrajině miliardy dolarů, ať už ve formě peněz nebo vojenské pomoci – se stalo terčem kritiky a posměšků. A to proto, jak se liší od argumentů prezentovaných dříve.

„Tohle je fakt něco. V podstatě se to dá smrsknout na ‚Nemůžeme dovolit, aby Rusko přímo sousedilo s NATO‘, což je divné, když se NATO pořád rozšiřuje směrem k Rusku a už s ním na několika místech hraničí,“ kopl si analytik pod přezdívkou Big Serge. A přidal „radikální myšlenku“, že pokud Spojené státy nechtěly nést náklady sil umístěných na celé hranici Ruska s NATO, tak neměly přijímat pobaltské státy a Finsko. „Pomoc, dali jsme obrovské vojenské závazky a teď za ně musíme platit,“ paroduje sdělení ISW.

If the US didn’t want to bear the costs of deploying forces to man a contiguous border with Russia, maybe we shouldn’t have added the Baltic States and Finland to NATO. Just a radical thought.

“Help, I took on huge military commitments and now I have to pay for them.” — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 15, 2023

Rýpl si také do narativu, že Rusové mají obrovské a nenahraditelné ztráty, který ISW vyvrací tím, že tvrdí, že vítězné Rusko bude mít armádu větší a zkušenější než před rokem 2022. Hned několik amerických senátorů a kongresmanů přitom tuto válku obhajovalo právě s tím, že oslabuje a vyčerpává Rusko.

Not bad for an army that’s running out of tanks and has lost 90% of its prewar personnel. https://t.co/s6XXRW10wh — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 15, 2023

Na tento argument si vzpomněl i americký nezávislý novinář Michael Tracey. „Kdysi se tvrdilo, že podpora války na Ukrajině je pro USA výhodná, protože oslabí a zmenší ruskou armádu. Nyní se argumentuje tím, že ruská armáda se v důsledku války stala tak strašlivě silnou, že nyní představuje pro USA velkou hrozbu,“ upozornil na tento rozpor.

A pokračoval dál v rozboru. Soustředil se zejména na to, že ISW nyní tvrdí, že – aby zastrašily vítězné Rusko –, musely by USA vyslat do Evropy podstatně větší vojenskou sílu. „Tento argument je tichým přiznáním, že poslední dva roky stále se zvyšující angažovanosti USA ve válce, kterou neúnavně požadují organizace jako ISW, značně zvýšily bezpečnostní riziko USA. Když se vždy triumfálně prodávalo, že se děje opak,“ upozornil Tracey. A podotkl, že v roce 2022 bylo deklarovaným cílem války, aby se ruské vojenské schopnosti snížily, nikoliv zvýšily.

The argument used to be that backing the Ukraine war was a great deal for the US because it would degrade and diminish the Russian military. Now the argument is that the Russian military has become so fearsomely strong as a result of the war that it's now a major threat to the US https://t.co/lCqHWIiCvh — Michael Tracey (@mtracey) December 15, 2023

Russia appears to be massively expanding its military and has converted into a full-fledged war economy, with an estimated 30% of its 2024 budget dedicated to "defense" spending -- a 70% overall increase from 2023. Remember, this is how the US defined its war goals in April 2022: pic.twitter.com/gcmyMRmAAm — Michael Tracey (@mtracey) December 15, 2023

Komentáře se dostalo také tomu, co institut napsal o sankcích. Zaznělo hned z několika stran, že ISW je pozadu, protože sankce se rozpadají a nefungují už teď a Rusko zažívá hospodářský růst, což se nedá říci o zbytku Evropy.

The ISW is behind the curve. Sanctions have already eroded and Russia is getting everything it needs. The Russian army has increased its capabilities and gained valuable lessons, all because the ISW fan club did not want a deal over Ukraine. https://t.co/BR2mZ0qqlh — Modad Geopolitics (@modadGeoP) December 15, 2023

European economies have been much more affected. If anything, sanctions have stimulated development and the exploration of new opportunities. A vain hope to break a spirit that can’t be broken. Just like it’s a vain hope one can make (sane) Bulgarians hate the Russians. Never. https://t.co/R746UKdE0x — Elena Valkova (@TheElenaValkova) December 16, 2023

