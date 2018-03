Ahoj, já jsem Viky a je mi 12 let. Internetem koluje video dívenky, co promluvila na studentské demonstraci

„Ahoj, já jsem Viky, je mi 12 a chodím do základní školy svaté Voršily,“ představila se dívenka v růžových brýlích za smíchu ostatních dvou spolužáků. „I když nemám možnost, kterou vy většina z vás máte, vhodit lístek do urny a tak projevit svůj názor, můžu projevit svůj názor tady. Nesouhlasím s Babišem, ani nesouhlasím s prezidentem Zemanem, ani s Okamurou,“ řekla dívenka za velkého potlesku přítomných.

„Někteří moji kamarádi mají už příští rok možnost vhodit lístek, ale já pořád ne,“ posteskla si dívenka. „A i ti starší lidé, třeba i ti vaši rodiče a babičky a dědečkové, kteří volili Babiše a Zemana, tak si asi ani neuvědomují, že za pár let tu budeme my a že tímhle náš stát a nás, jejich děti, jejich vnoučata a pravnoučata, že nás tím vrhnou do dalšího komunismu, ze kterého jsme vystoupili,“ dodala za potlesku.

„Tímhletím chceme všem říct, všem, kteří nemají možnost dát ten lístek, tak chceme všem říct, že nezáleží na tom, nebo ne, ale záleží na tom, jestli projevíte svůj názor, ať už kdekoliv. Ať už u té urny, nebo na náměstí, nebo na internetu. Je důležité, abyste nezůstali mlčet,“ zakončila dívenka.

Další z dítek pak dodalo: „Já si myslím, že je hrozně důležité, i když nám není tolik, abychom mohli volit, že máme ten svůj názor a že i lidé, kterým právě není tolik, že si utvářejí svůj názor. A že se také nějakým způsobem dokážou postavit za to, co chtějí tady u nás v republice. A proto je důležité, že tady všichni jsou.“

Třetí dívenka pak měla nejkratší vystoupení. „Lidem, kterým není tolik, prostě jako my, takže upřímně, hodně lidí náš názor nezajímá. Ale chtěla bych všechny poprosit, aby si to nemysleli. To, co tady říkáme, nemusí být názor našich rodičů, to je prostě náš názor. A prosím, abyste nás neodsuzovali za to, kolik nám je,“ uzavřela.

