Ajaj. Fiala má Vondrovy „kecy“ na talíři. A zamést se mu to nepovedlo

Aféra europoslance Saši Vondry dospěla až do Poslanecké sněmovny. Poslankyně ANO Berenika Peštová kvůli tomu interpelovala předsedu ODS Petra Fialu. Dostalo se jí odpovědi, že se premiér nemůže k europoslanci, kterého ani nezmínil jménem, vyjádřit. Poslankyně si to nechce nechat líbit. Ozval se také bývalý poslanec ODS, nyní její asistent, který hovoří o „dobytkovi“.

Protesty zemědělců přinesly mnohé. Včetně obvinění z kolaborace od europoslance a lídra kandidátky SPOLU Saši Vondry vůči podnikateli, bývalému šéfovi Agrární komory ČR Zdeňku Jandejskovi. Pro připomenutí, Vondra dopis přinesl do nedělní Partie, kde už sám zpochybnil, zda je pravý. Za to se dočkal tvrdého odsouzení. Zdeněk Jandejsek uvedl, že dopis je podvrh, který už vyšetřovala policie.

Činy Alexandra Vondry pak padají mimo jiné na hlavu předsedy ODS, Petra Fialy. Interpelovala ho za to poslankyně ANO, Berenika Peštová. A dostala odpověď. Velice strohou. „Podle § 110 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny má každý poslanec právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. S odkazem na citovanou zákonnou úpravu konstatuji, že v rámci interpelace se nemohu k výrokům poslance Evropského parlamentu vyjádřit,“ napsal poslankyni Petr Fiala.

Berenika Peštová to srovnává s mimořádnou schůzí na téma, zda je Andrej Babiš bezpečnostní hrozba. „Tak na Babiše si udělají dvoudenní masážní seminář v PSP a na Vondru mi odpovídat nebudou? Tak si to řekneme na plénu, NESOUHLASÍM s odpovědí a dáme to do bloku písemné interpelace,“ vzkázala.

Ozval se také její asistent, bývalý poslanec za ODS Radim Holeček. „Petr se k dobytkovi Vondrů nechce/nemůže vyjádřit. Aby lídr kandidátky do EP a místopředseda ODS – Občanská demokratická strana – donesl do televize neověřený (anebo bůhvíkým ověřený) pamflet, a předseda jeho strany to vymlčel, to tu ještě nebylo. Příběh kluků z litoměřické ODS rozhodně nekončí!“ říká.

